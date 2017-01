Від "друга Путіна" до "вбивці ЄС": як європейські ЗМІ писали про Дональда Трампа

Європейська обсерваторія журналістики _ Понеділок, 23 січня 2017, 11:00

Сорок п’ятого президента США Дональда Трампа європейські медіа зустрічають як "непередбачуваного головнокомандувача", "зухвалого світового лідера", "клоуна з поганими манерами".

Від Великої Британії і Португалії до Польщі та Латвії журналісти хвилюються, що Трамп негативно вплине на трансатлантичні відносини, послаблюватиме Європейський Союз і домовлятиметься з Володимиром Путіним ціною країн Центральної та Східної Європи. Аналіз "Європейської обсерваторії журналістики" демонструє,

можливо, безпрецедентний у новітній історії рівень тривоги в Європі у зв’язку з обранням президента США.

Песимістів дещо врівноважують оптимістичні голоси тих видань, які підтримували Brexit – таблоїдів на зразок німецького Bild і кількох консервативних новинних медіа.

Видавець Bild Кай Дікман з цього приводу сказав таке: "Трамп є найбільшим політичним експериментом із часів холодної війни. Трамп висловлює речі, немислимі у дипломатії. Грубий, може ображати – але він до болю чесний. Це може призводити до конфліктів, але може і припиняти відкриті тривалі конфлікти".

Крім таблоїдів, Трампу симпатизують деякі проросійські медіа у країнах Східної Європи – "як сильному чоловікові у Білому домі".

Але більшість європейських ЗМІ стурбовані його президентством.

"Ніхто не може розгадати, як бути з тим, що відбувається. Політики, журналісти і дипломати у США і по всьому світу шукають настанов, відчайдушно проглядаючи інструкції, які насправді Трамп порвав на шматки і спалив місяці тому", – пише The Guardian.

"Європейська обсерваторія журналістики" провела якісний контент-аналіз щоденних газет та новинних онлайн-ресурсів у десяти європейських країнах та Сполучених Штатах Америки, що вийшли напередодні інавгурації Дональда Трампа, з 12 по 18 січня. Сотні вивчених статей демонструють широкий спектр політичних точок зору в Австрії, Чеській Республіці, Німеччині, Італії, Латвії, Польщі, Португалії, Румунії, Сполучених Штатах Америки.

Упродовж тижня до інавгурації

Дональд Трамп не лише домінував у європейських газетах, він визначав порядок денний.

Спочатку була його перша прес-конференція як обраного президента, під час якої він заявив: "Коли я керуватиму країною, Росія матиме до неї більше поваги, ніж коли нею керували інші". Потім континент схвилювало інтерв’ю Трампа The Times та Bild, у якому він заявив про "застарілість НАТО" і про рух ЄС у напрямку дезінтеграції.

Süddeutsche Zeitung опублікувала текст із заголовком "Кошмар Європи".

"Трамп руйнує Європейський Союз", – йшлося на першій шпальті польської Gazeta Wyborcza.

Коментатор італійської Corriere della Sera написав: "Європа може стати першою жертвою Трампа".

Інтерв’ю німецькій газеті Bild змінило тональність європейського медійного висвітлення.

Європейські медіа майже одноголосно зробили висновок, що альянс Трампа та Путіна матиме згубні наслідки для Європи. "Якщо Трамп успішно здійснить свою політику щодо Росії, – пише португальська газета Público, – першою жертвою буде Європа: вона стане маргіналізованою і роз’єднаною".

Не дивно, що можливе зближення Трампа з Росією особливо стурбувало новинні медіа у Центральній та Східній Європі. "Угода з Путіним не принесе миру... вона зробить війну навіть імовірнішою", – пише провідна латвійська газета Latvijas Avize.

Попри вражаючу одностайність негативного (чи, в кращому випадку, нейтрального) тону медійного висвітлення, деякі новинні ресурси висловлювали обережний оптимізм. На їхню думку, президентство Трампа справді може мати позитивні результати, особливо для економіки.

За оцінками деяких австрійських газет, фондові ринки можуть позитивно відреагувати на обіцянки Трампа щодо зменшення податків та обмеження бюрократії. (...)

Частина медіа фокусувалися на потенційному впливу президентства Трампа на їх власну державу.

Деякі коментатори підкреслювали потенційні зв’язки процесів в США та Європі, на зразок зростання правого популізму та розчарування у політичних елітах.

"Після перемоги прихильників Brexit і Дональда Трампа здається, що на Заході може трапитися будь-що. В цьому контексті сценарій із перемогою Марін Ле Пен на президентських виборах і подальшим референдумом про вихід Франції з Європейського Союзу не здається вигадкою душевнохворого", – написала найбільша чеська щоденна газета Mladá fronta Dnes.

Провідні видання у Сполучених Штатах Америки спочатку приділяли мало уваги трансатлантичним питанням. Але після коментарів Трампа щодо ЄС та НАТО вони висловили стурбованість пріоритетами нового президента.

The New York Times у редакційній статті дорікнула Трампу: "Безцеремонно відкидати як неважливу ідею європейської інтеграції, а також другий за величиною ринок у світі – це нехтувати історією та відкидати майбутнє". Редакційна стаття у Washington Post закликала членів кабінету Трампа застерегти їхнього очільника від запальної риторики проти євроінтеграції та НАТО: "У разі руйнування західний альянс не вдасться так легко відбудувати".

Пропонуємо короткий виклад медійного висвітлення у кожній з десяти країн, що взяли участь у дослідженні.





ЗАХІДНА ЄВРОПА

Португалія

Португальські новинні медіа висвітлювали події напередодні інавгурації переважно нейтрально, з незначними коментарями чи аналізом.

Фокусувалися на проблемах на кшталт відносин США та Росії (включно з питанням санкцій), критиці Трампом Європи у зв’язку з кризою біженців і впливом німецької економіки. Лише одна зі статей стосувалася двосторонніх відносин між Португалією та США. Потенційно дискусійні теми, на зразок американської військової бази на Азорських островах, не порушувалися у жодній з проаналізованих газет.

Водночас у пресі є занепокоєння стосовно зближення Трампа з Росією.

"Якщо Трампу вдасться запровадити свою політику щодо Росії, першою жертвою буде Європа: вона стане маргіналізованою і тяжітиме до поділу", – стверджує Público.

Велика Британія

Британські газети готувалися до президентства Трампа з тривогою та недовірою.

Заголовки на кшталт "Ми вправі остерігатися приходу Трампа до влади" (Observer) і "Забудьте про секс. Трампова жага до рублів могла б зруйнувати його президентство" (таблоїд Daily Mail) демонструють, що газети різного політичного спрямування мають схожі оцінки щодо нового американського президента.

Після прес-конференції Трампа статті були переважно в'їдливими: мовляв, американська політика перетворилася на фарс, демонструючи загалом невеликі сподівання щодо наступних чотирьох років.

Матеріали у двох пробрекзитівських газетах правого крила Daily Mail та Telegraph стали трохи позитивнішими після коментарів Трампа щодо торгівлі з Великою Британією. Daily Mail написала, що це "великий поштовх для Британії".

The Guardian натомість була скептичною та вийшла із заголовком: "Вигідна угода Британії з Трампом? Будьте обережні з вашими бажаннями".





ЦЕНТРАЛЬНІ КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄС

Австрія

Головними проблемами, що висвітлювалися в австрійських газетах, були зв’язки Трампа з Росією, його погляд на Європейський Союз та НАТО, а також вплив на світову економіку – і європейський ринок зокрема.

Лише деякі зі статей містили прямі згадки про Австрію.

Матеріали демонстрували значну нерішучість щодо того, як поводитися із новообраним президентом. "І досі ніхто не знає, що принесе його президентство, – пише Der Standard. – Чим більше він пише у Твіттері, тим менше ясності".

Багато коментаторів висловили скептицизм і острах щодо майбутнього політики. Krone вважає, що заяви Трампа у його інтерв’ю європейським медіа були "розмашистим ударом, що міг перевернути світ з ніг на голову". Водночас деякі коментатори висловили обережні позитивні сподівання щодо економічних ініціатив адміністрації Трампа.

Німеччина

Перед інавгурацією Дональда Трампа німецькі медіа активно обговорювали його ексклюзивне інтерв’ю таблоїду Bild, напади Трампа на Ангелу Меркель, а також наслідки змін в США для німецької економіки.

Bild подав інтерв’ю із заголовком "Що в мені типово німецького? Я люблю порядок". Консервативна FAZ, хоч і скептична у своєму висвітленні Трампа, також зазначила, що він поводиться як CEO Сполучених Штатів Америки, який, порушуючи угоди, хоче отримати більше для своєї країни: "Прямолінійність Трампа дратує, але й оживляє водночас".

Газета лівого спрямування Süddeutsche Zeitung передбачає, що президентство Трампа позначить новий, гірший етап в американсько-німецьких відносинах.

"Трамп ставить під сумнів післявоєнний порядок", – стверджує один із заголовків,

а поруч із ним – карикатура, на якій Меркель програє у боксерському поєдинку. Німецька преса також висловлює побоювання щодо відродження націоналізму, розмивання ЄС і наслідків відносин Європи з США, якими Трамп взагалі не переймається.

Італія

Італійські газети писали про Трампа досить активно, особливо про його першу прес-конференцію і черговий секс-скандал.

Проаналізовані видання містили і статті, і суб’єктивні колонки.

Увага італійських ЗМІ зосереджена на наслідках обрання Трампа для Європи, особливо у світлі тісніших зв’язків із Росією. "Європа може бути першою жертвою Трампа", – коментує Corriere della Sera. На думку видання, відносини Трампа з Росією можуть "залишити Європу неприкритою, слабкою – для угод з Росією на її умовах".

Трансатлантичні проблеми також обговорювалися, але можливі наслідки для Італії зачіпалися рідко. La Repubblica опублікувала колонку Франческо Мерло, з порівнянням Трампа та Берлусконі, але головний фокус – на секс-скандалах, а не на політичних наслідках для Італії.

Таблоїд Il Giornale був менш критичним щодо ставлення Трампа до Володимира Путіна і висловлював надію, що кращі зв’язки з Росією можуть бути вигідними.





СХІД ЄВРОСОЮЗУ

Чеська Республіка

Чеські медіа активно писали про Трампа у тиждень перед інавгурацією. Загалом тон висвітлення був нейтральним, але помітна непевність.

Більшість статей стосуються трансатлантичних проблем між Європою та США та виражають сильне відчуття незахищеності: як в економічному, так і в політичному плані. Чеські медіа наголошують, що погляди Трампа на зміни клімату передбачають зростаючу загрозу занепаду довкілля, а його підхід до закордонних справ пророкує ізоляціонізм Сполучених Штатів.

Газети висловлювали стурбованість поширенням націоналізму і популізму по всьому світу – з негативними наслідками для західних демократій, а також посиленням Китаю та Росії.

Польща

Польські медіа вважають критику Трампа щодо НАТО та ЄС прямою загрозою для Польщі.

Тон повідомлень став помітно негативнішим після інтерв’ю Трампа європейським медіа. "Союзники США налякані", – йдеться у заголовку таблоїда Fakt. "Новий президент може зробити будь-що. Чи в безпеці Польща?" – запитує видання.

Зближення Трампа з Володимиром Путіним і Росією обговорювалося широко і подавалося з тривогою. "Трамп намагається демонтувати західний світ, щоби домовитися з Володимиром Путіним", – пише консервативна Rzeczpospolita. Ліволіберальна Gazeta Wyborcza особливо переймалася роллю Росії, дивуючись, як багато компромату адміністрація Путіна може мати на Трампа.

Румунія

Румунські новинні платформи менше фокусувалися на наслідках президентства Трампа для Румунії і більше переймалися міжнародними відносинами, особливо наголошували на Росії, Китаї та Німеччині.

Зважаючи на це, перспектива президентства Трампа мала і негативну, і нейтральну тональності. Новинний сайт hotnews.ro обговорював потенційні американські стратегії відносин з Росією та економічні наслідки для Німеччини. Інша новинна платформа adevarul.ro присвятила чимало уваги опозиційності багатьох американських митців.

Загальні для Європи питання активно не обговорювалися. Наприклад, редакція сайту ProTV лише згадала заяву Трампа, що Brexit стане "успіхом" і що він планує підписати торговельну угоду з Великою Британією. Таблоїд Libertatea висвітлював Трампа у "жовтому" форматі: наголошував на його любовних пригодах і навіть натякав на можливу румунську коханку.

Латвія

Латвійські медіа перш за все переймалися можливими зв’язками Трампа та Росії, їхніми наслідками для трансатлантичної безпеки і його непередбачуваним способом керівництва.

"Угода з Путіним не принесе миру... вона зробить війну навіть більш імовірною... вона підірве довіру європейських союзників до Америки", – так характеризувала альянс Трампа та Путіна Latvijas Avīze.

Помітним був чіткий редакційний поділ між консервативною газетою Latvijas Avīze і російськомовною Vesti Segodnja. Перша зобразила Трампа маріонеткою у руках Росії, в той час як друга показала його нейтрально і поставила під сумнів його дружні зв’язки з Путіним.

Попри це, та сама Latvijas Avīze, через свої консервативні погляди, не приховувала своєї симпатії до Трампа і його популістського стилю.

Найпопулярніший новинний сайт Латвії Delfi.lv висвітлював тему найширше, але уникав прийняття будь-якої позиції.





СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Новинні медіа у Сполучених Штатах не приділяли багато уваги потенційному впливу президента Трампа на Європу. Трамп не згадував про цю тему під час своєї першої прес-конференції. Та його інтерв’ю The Times і Bild висунуло європейські проблеми на передній план.

"Європейські лідери шоковані тим, як Трамп розгромлює НАТО та ЄС, посилюючи побоювання щодо трансатлантичного розколу", – йдеться у The Washington Post. "З приходом ери Трампа світ охоплює почуття непевності", – зазначає The New York Times. "Дональд Трамп розпочне своє правління з того, що поставить на один рівень німецьку канцлерку і союзницю Ангелу Меркель та противника Володимира Путіна – новообраний президент заявив про це у новому інтерв’ю", – пише таблоїд New York Post.

А провідною темою впродовж тижня перед інавгурацією у американських ЗМІ була зміна відносин нової влади з Росією.





Проаналізовані медіа:

Австрія: Kronen Zeitung, Der Standard, Die Presse

Чеська Республіка: Blesk; Mladá fronta Dnes; Hospodářské noviny

Німеччина: Bild, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Італія: La Repubblica, Il Giornale, Corriere della Sera

Латвія: Latvijas Avīze, Vesti Segodņa, Delfi.lv

Польща: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Fakt

Португалія: Público, Jornal de Notícias and Correio da Manhã

Румунія: libertatea.ro, adevarul.ro, hotnews.ro, stirileprotv.ro

Велика Британія: Guardian/Observer, Daily/Sunday Telegraph, Daily Mail/Mail on Sunday

США: The New York Times, The Washington Post, New York Post

Детальніше про дослідження та його методологію – на сайті "Європейської обсерваторії журналістики"

Головне фото: Gage Skidmore, ліцензія Flickr CC