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12 несподіваних запитань про безвіз: інтерактивний тест від Європейської правди

Європейська правда _ П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:00
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Ви думаєте, що вже прочитали на "Європейській правді" все про #безвіз? Ні, ми маємо що додати. А ще - маємо що спитати :)

  • Хто першим пообіцяв безвіз, але нічого не зробив?
  • Що заховано у вашому біометричному паспорті?
  • Про що вас спитають, а що не питатимуть на кордоні?

Ми підготували тест – 12 запитань про безвізовий режим з ЄС, що почне діяти для громадян України менше ніж за два місяці. Деякі відповіді вас точно здивують!

Хай яким є ваш результат – нові знання про #безвіз ще можуть стати вам в нагоді на кордоні.

Поділіться цією сторінкою з друзями та дізнайтеся, скільки є серед них "ветеранів безвізу" ;) 

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