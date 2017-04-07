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Хто голосував проти українського безвізу? Повний список

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ П'ятниця, 07 квітня 2017, 11:23
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Європейський парламент оприлюднив поіменні результати голосування по резолюції щодо скасування візового режиму для громадян України.

Як і прогнозувала "Європейська правда", підтримка України виявилася приголомшливою. В залі ЄП були присутні ледь не всі депутати, що само собою є доволі рідкісним явищем. Із семи з половиною сотень парламентарів 521 проголосували за безвізовий режим для України, 75 – проти, 36 утрималися.

Перевага друзів України – безумовна. Але хто є ті 75, що висловилися проти зближення з Києвом? Хто показово утримався, не бажаючи підтримувати нашу державу?  Причому перелік останніх особливо цікавий, про нього – дещо нижче.

"Європейська правда" публікує детальну статистику підсумків голосування.

Майже всі відкриті противники України – праворадикали.

Представники двох праворадикальних груп у складі ЄП дали 60 із 75 голосів "проти".

І це не дивно. По-перше, майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив; по-друге, для націоналістичних партій доволі природно блокувати безвізові ініціативи.

На другому місці після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори.

До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії. Так, ви правильно здогадалися – представниця Франції, з команди проросійського Франсуа Фійона.

Національний склад тих, хто голосував проти, не менш цікавий.

Левову частку голосів проти дали три країни – Італія, Британія, Франція.

За блокування безвізу голосували 18 італійців, по 16 британців та французів, 7 нідерландців, 6 греків, по 4 німці та австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії.

Голосування британців є особливо цікавим. Як відомо, ця країна нині виходить з ЄС, та й до виходу безвіз не буде поширюватися на них. Тому логічного пояснення ця позиція просто не має... Отже, до вашої уваги – таблиця з підсумками голосування, після чого перейдемо до тих, хто утримався.

праворадикали

Barbara KAPPEL

Австрія

праворадикали

Georg MAYER

Австрія

праворадикали

Franz OBERMAYR

Австрія

праворадикали

Harald VILIMSKY

Австрія

праворадикали

Gerolf ANNEMANS

Бельгія

праворадикали

John Stuart AGNEW

Британія

праворадикали

Tim AKER

Британія

праворадикали

Jonathan ARNOTT

Британія

праворадикали

Gerard BATTEN

Британія

праворадикали

David COBURN

Британія

праворадикали

Bill ETHERIDG

Британія

праворадикали

Raymond FINCH

Британія

праворадикали

Neena GILL

Британія

праворадикали

Nathan GIL

Британія

праворадикали

Roger HELMER

Британія

праворадикали

Mike HOOKEM

Британія

праворадикали

Patrick O'FLYNN 

Британія

праворадикали

Margot PARKER

Британія

праворадикали

Julia REID

Британія

праворадикали

Janice ATKINSON

Британія

позафракційні

James CARVER 

Британія

консерватори

Notis MARIAS

Греція

позафракційні

Georgios EPITIDEIOS

Греція

позафракційні

Lampros FOUNTOULIS

Греція

позафракційні

Konstantinos PAPADAKIS

Греція

позафракційні

Eleftherios SYNADINOS

Греція

позафракційні

Sotirios ZARIANOPOULOS

Греція

праворадикали

Laura AGEA 

Італія

праворадикали

Daniela AIUTO

Італія

праворадикали

David BORRELLI

Італія

праворадикали

Fabio Massimo CASTALDO

Італія

праворадикали

Ignazio CORRAO

Італія

праворадикали

Rosa D'AMATO

Італія

праворадикали

Eleonora EV

Італія

праворадикали

Laura FERRARA

Італія

праворадикали

Giulia MOI

Італія

праворадикали

Piernicola PEDICINI

Італія

праворадикали

Dario TAMBURRANO

Італія

праворадикали

Marco VALLI

Італія

праворадикали

Marco ZULLO

Італія

праворадикали

Mara BIZZOTTO

Італія

праворадикали

Angelo CIOCCA

Італія

праворадикали

Lorenzo FONTANA

Італія

праворадикали

Matteo SALVINI

Італія

праворадикали

Marco ZANNI

Італія

консерватори

Bas BELDER

Нідерланди

консерватори

Peter van DALEN

Нідерланди

праворадикали

Marcel de GRAAFF

Нідерланди

праворадикали

Olaf STUGER

Нідерланди

праворадикали

Auke ZIJLSTRA

Нідерланди

ліві

Dennis de JONG

Нідерланди

ліві

Anne-Marie MINEUR

Нідерланди

праворадикали

Beatrix von STORCH

Німеччина

праворадикали

Marcus PRETZELL

Німеччина

позафракційні

Martin SONNEBORN

Німеччина

позафракційні

Udo VOIGT

Німеччина

праворадикали

Michał MARUSIK

Польща

праворадикали

Marie-Christine ARNAUTU

Франція

праворадикали

Nicolas BAY

Франція

праворадикали

Dominique BILDE

Франція

праворадикали

Marie-Christine BOUTONNET

Франція

праворадикали

Steeve BRIOIS

Франція

праворадикали

Mireille D'ORNANO

Франція

праворадикали

Sylvie GODDYN

Франція

праворадикали

Jean-François JALKH

Франція

праворадикали

Gilles LEBRETON

Франція

праворадикали

Philippe LOISEAU 

Франція

праворадикали

Dominique MARTIN

Франція

праворадикали

Sophie MONTEL

Франція

праворадикали

Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Франція

праворадикали

Mylène TROSZCZYNSKI

Франція

позафракційні

Bruno GOLLNISCH

Франція

ЄНП

Michèle ALLIOT-MARIE

Франція

ліві

Kateřina KONEČNÁ

Чехія

праворадикали

Peter LUNDGREN

Швеція

праворадикали

Kristina WINBERG 

Швеція

Отже, з тими, хто голосував проти, ситуація зрозуміла. Але хто утримався?

Таких чимало, 36 людей, майже з усіх фракцій. І тут національний склад – ще показовіший

Групу тих, хто утримався, формують, по суті, дві держави:

у ній 13 британців та 11 французів. Окрім них – троє бельгійців, два кіпріота і по одному представнику з семи держав – Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

До британців запитань немає – як ми вже згадали, ця держава виходить з Євросоюзу, на неї не впливатиме безвіз, тому утриматися – природний вибір (цікаво, що утрималися представники правлячої партії, яка нині виводить країну з ЄС).

До тих країн, звідки утримався лише один депутат, так само не варто ставити запитання.

А от Франція та Бельгія цікаві тим, що саме ці держави – за даними джерел ЄвроПравди – тривалий час блокували надання безвізу для України. "Завдяки" їхнім зусиллям Україну свого часу відділили від Грузії, тож іншим членам ЄС довелося докласти неймовірних зусиль, щоби втримати нас на цьому шляху.

Перелік нижче (таблиця подається без британців).

консерватори

Mark DEMESMAEKER

Бельгія

консерватори

Helga STEVENS

Бельгія

консерватори

Anneleen VAN BOSSUYT

Бельгія

консерватори

Anders Primdahl VISTISEN

Данія

консерватори

Remo SERNAGIOTTO

Італія

ліві

Neoklis SYLIKIOTIS

Кіпр

ліві

Takis HADJIGEORGIOU

Кіпр

консерватори

Mirosław PIOTROWSKI

Польща

консерватори

Richard SULÍK

Словаччина

позафракційні

Krisztina MORVAI 

Угорщина

ліберали

Paavo VÄYRYNEN

Фінляндія

ЄНП

Alain CADEC

Франція

ЄНП

Angélique DELAHAYE

Франція

ЄНП

Françoise GROSSETÊTE

Франція

ЄНП

Brice HORTEFEUX 

Франція

ЄНП

Marc JOULAUD

Франція

ЄНП

Philippe JUVIN

Франція

ЄНП

Constance LE GRIP

Франція

ЄНП

Nadine MORANO

Франція

ЄНП

Elisabeth MORIN-CHARTIER

Франція

ЄНП

Maurice PONGA

Франція

ЄНП

Franck PROUST

Франція

консерватори

Jan ZAHRADIL

Чехія

І наостанок. Всі без винятку французи у цій групі – "Республіканці", тобто представники партії Фійона і Саркозі – політиків, що проштовхують в ЄС "потепління" з Росією.

Цього разу французька група, за винятком однієї депутатки, вирішила не голосувати проти України, щоби не руйнувати офіційну лінію Європейської народної партії, однак сил голосувати "за" - також не знайшла.

Але навряд чи хтось може впевнено сказати, що ми не отримаємо від них підніжку наступного разу.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"

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