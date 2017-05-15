З грошима в Європу: штрафи та обмеження на ввезення готівки до ЄС

Єгор Бойченко, адвокат, для Європейської правди _ Понеділок, 15 травня 2017, 15:09

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Більшість українських туристів, які подорожують країнами Європи, не возять з собою великих сум готівкою. Стало звичкою користування платіжними картами; готівку ж за необхідності можна без проблем зняти в банкоматі. Та все ж є чимало подорожуючих, які бажають їхати до країн ЄС, взявши готівку не тільки для шопінгу, але й для дорожчих покупок – наприклад, придбання автомобіля або нерухомості.

Скільки готівки можна перевезти через кордон, не порушивши митні правила? Ключові вимоги ідентичні для всіх країн ЄС; та розглянемо ситуацію на прикладі Франції.

Монетарним і фінансовим кодексом Франції (ст. L152-1) встановлено:

"Фізичні особи, які ввозять на територію держави-члена ЄС або вивозять з неї грошові кошти, коштовності, цінні папери, інші цінності, у тому числі золото... на суму, що перевищує 10 000 євро, повинні належним чином це задекларувати.

Декларування не вважається здійсненим, якщо надана інформація є неправильною або неповною.

Крім того, не вважається задекларованою сума, що перевищує 50 000 євро, якщо до декларації не додані документи, що підтверджують походження зазначеної суми".

Таким чином, ввозити на територію Франції без декларування можна суму, що не перевищує 10 000 євро. Хочете подорожувати спокійно – везіть із собою не більше 9 999 євро.

Правила "належного декларування" у Франції визначає декрет №2016-1663 від 5 грудня 2016 року, в ньому встановлено чіткий перелік документів, якими може бути підтверджено походження коштів.

Важливо: враховується не тільки готівка в євро, але й уся готівка в будь-якій валюті.

А ще – банківські метали та цінні папери. Детальніше про те, що прикордонники вважатимуть "готівкою" - на сайті ЄК.

Зважайте на те, що французькі митники, знайшовши у вас значну суму, не полінуються додатково перерахувати в євро, за офіційним курсом, всю наявну готівку, і якщо загальна сума перевищить 10 000 євро, у вас можуть бути неприємності.

"Правило десяти тисяч" діє для всіх країн ЄС; тим не менш, в'їжджаючи на територію Євросоюзу, бажано уточнити процедуру перевезення готівки для конкретної країни.

Важлива деталь для тих, хто в'їжджає до Франції з родиною:

– якщо ви їдете самостійно, то одноосібно ви можете мати при собі, не декларуючи, суму, що не перевищує 10 000 євро;

– якщо ви подорожуєте з родиною, то везти, не декларуючи, можете не більше 10 000 євро на всю сім'ю (а не на кожного члена сім'ї!);

– якщо подорожуєте парою, то везти, не декларуючи, можете не більше 10 000 євро на двох, оскільки в даному випадку діє принцип спільності інтересів – "communauté d intérêts".

(Прим. ЄвроПравди: таке правило дійсно міститься у митних правилах Франції, хоча воно суперечить загальній митній політиці ЄС – Єврокомісія стверджує, що норма в 10 000 діє для кожного з подорожуючих. Однак застосовувати норму на практиці буде французький митник, тож варто виходити з більш жорсткої норми.)

Що робити, якщо ви везете більше 10 000 євро готівкою? Зрозуміло, їх треба декларувати до в'їзду на територію Франції (всі пам'ятають про червоний коридор в аеропорту під час прильоту), щоб уникнути неприємностей в разі подальшого митного контролю.

Це можна зробити в аеропорту, в тому самому "червоному коридорі", або заздалегідь, ще до вильоту з України.

Від 2013 року діє сервіс електронного декларування готівки DALIA.

Електронне декларування здійснюється в період від 30 до 2 днів до дати поїздки. Таке декларування є безкоштовним. Сервіс доступний французькою, англійською та іспанською мовами.

Вам необхідно створити на сайті французької митниці обліковий запис (ім'я для входу і пароль), а після входу на сайт – заповнити електронну форму декларування ввезення готівкових коштів. Після його перевірки система генерує реєстраційний номер, який потрібно зберегти і бажано роздрукувати разом із заповненим формуляром. На митному контролі надайте французьким митникам номер DALIA та копію заповненого формуляра.

Ось, власне, і вся процедура електронного декларування суми понад 10 тисяч євро.

Якщо ж ви, на свій страх і ризик, в'їхали на територію Франції з незадекларованою готівкою, що перевищує 10 000 євро, то в разі контролю вас можуть чекати як митні, так і кримінальні санкції. Про останні може бути мова, якщо кошти будуть свідомо сховані від митників і/або ви не зможете пояснити їх законне походження.

Статтею L152-4 монетарного і фінансового кодексу Франції встановлено:

"Невиконання вимог монетарного та фінансового кодексу, а також Регламенту (ЄС) №1889/2005 (встановлює норму про 10 000 євро для всіх країн ЄС), карається штрафом в розмірі 50% від незадекларованої суми".

Таким чином, при в'їзді з незадекларованими коштами, що перевищує 10 000 євро, вас можуть оштрафувати на 50% від усієї незадекларованої суми. До 3 червня 2016 року максимальна санкція становила 25% від незадекларованої суми.

Варто відзначити, що в даній статті йдеться про максимальний штраф, який можуть призначити митні органи.

Як це відбувається на практиці?

При перетині митного кордону з Францією – неважливо, чи прибуваєте ви в будь-який з французьких аеропортів, до морського порту або ж в'їжджаєте по суші зі Швейцарії (країни, яка не входить в митний союз з ЄС), – вас можуть зупинити для огляду митники, в тому числі мобільні бригади на автошляхах.

Виявивши незадекларовану готівку понад 10 тисяч євро, вас для початку попросять проїхатися до митного пункту, де вас опитають на предмет легальності походження коштів.

Якщо незадекларована сума лише на кілька сотень перевищує 10 000 євро, то основну її частину митники можуть тимчасово утримати, провести перевірку і повернути вам за деякий час, без сплати штрафу. Нагадаємо, при підрахунку враховується не тільки євро, але й інша готівкова валюта!

У разі, якщо сума вище, то найпростіший для вас варіант – якщо гроші не були замасковані або заховані. У такому разі вас запитають про походження незадекларованої суми. Якщо пояснення не викличуть сумнівів, вас відпускають, а всю незадекларовану суму тимчасово вилучають до закінчення перевірки та винесення рішення про суму штрафу.

На даному етапі, тільки-но вас відпустили, рекомендується зв'язатися з адвокатом, оскільки його участь у справі може мати вагоме значення при комунікації з митними органами та виборі суми штрафу. У рішенні про штраф митні органи можуть враховувати різні фактори, акцент на яких може зробити адвокат.

У разі незгоди з сумою штрафу рішення можна оскаржити в суді.

Якщо ж ви ховали незадекларовану суму або не можете дати чіткого й зрозумілого обґрунтування її законного походження, особливо якщо сума перевищує 50 000 євро, митники можуть поставити перед прокурором питання про тимчасове затримання (від 1 до 3 діб – "garde à vue") до з'ясування обставин.

В такому разі вам варто негайно зв'язатися з вашими родичами або з консульством, щоб вони могли знайти адвоката, який зможе бути присутнім на допитах. В іншому випадку вам зобов'язані надати безкоштовного французького адвоката та перекладача.

Після закінчення затримання вас або відпускають, або, якщо будуть знайдені на те підстави, буде поставлено питання про порушення кримінальної справи – або за фактом умисного приховування незадекларованих коштів від митників, або за фактом відмивання грошей. Останнє можливо, якщо ви не дасте чіткого пояснення законного походження грошових коштів.

Варто зазначити, що санкція за "відмивання грошей" передбачає термін ув'язнення до 5 років плюс штраф до 375 000 євро з конфіскацією незадекларованих коштів.

У будь-якому разі, при виникненні проблем рекомендується допомога адвоката, який спеціалізується на подібних справах – для безпечного повернення вам вилучених грошових коштів після сплати штрафу або без нього.

Автор: Єгор Бойченко,

адвокат у колегії адвокатів міста Страсбурга, Франція,

директор представництва НААУ у Франції,

для "Європейської правди"