Сенат убезпечив санкції від Трампа: що змінять нові санкційні правила США

Ярина Матвійчук, Голос Америки _ Четвер, 15 червня 2017, 08:28

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У середу Сенат США майже одноголосно (97 голосів за, 2 проти) затвердив документ, який може узаконити та розширити санкції проти Росії. Відповідні поправки були внесені до закону про санкції щодо Ірану; до його тексту сенатори додали також російські санкції.

Документ, серед іншого, зобов’яже Білий дім – якщо він вирішить пом’якшити, призупинити чи скасувати чинні санкції проти Росії – отримати згоду Конгресу на це рішення. Президент США має право накласти вето на цю поправку, але

у Сенаті переконані, що мають достатню кількість голосів, аби подолати це вето.

Нові санкції, за словами законодавців, є свого роду покаранням Росії за її причетність до кібератак на американські вибори, за окупацію українського Криму і підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні.

Статтю опубліковано в рамках партнерства з Українською службою "Голосу Америки"

Перед голосуванням сенатори аргументували необхідність цієї поправки.

Поправка про санкції щодо Росії законодавчо закріплює та посилює шість існуючих виконавчих актів, підписаних президентом Обамою щодо Росії та України і щодо російської кіберактивності. За словами сенатора Шеррода Брауна, цей документ, в разі підписання його президентом, дасть Конгресу можливість контролювати санкційну політику президента США щодо Росії.

"Цей документ дає можливість адміністрації запроваджувати санкції на основні сектори російської економіки: гірничовидобувну промисловість, металургію, морський та залізничний транспорт, а також нові інвестиції у російські трубопроводи", – каже Шеррод Браун.

Браун – один із ініціаторів запровадження нових санкцій. За його словами, документ передбачає обов’язкове запровадження санкцій проти іноземних фізичних та юридичних осіб, які порушують існуючі санкції, кіберзлочинців та російських корупціонерів, а також тих, хто залучений до серйозних порушень прав людини на територіях, які примусово контролюються Росією.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн каже, що ця поправка зобов’язує міністра фінансів створити робочу групу високого рівня, яка працюватиме в рамках міністерської мережі розслідування фінансових злочинів.

"Ця група працюватиме над виявленням та переслідуванням нелегальних фінансових потоків, пов’язаних з Росією, якщо ці потоки торкаються чи взаємодіють з американською фінансовою системою", – з’ясовує Маккейн.

Обмеження стосуватимуться і російської енергетики.

"Поправка також посилює санкції проти російської енергетичної галузі, корупційних російських посадовців і тих, хто постачає зброю режиму Асада", – каже сенатор-демократ Еймі Клобучар.

При цьому вона звертає увагу, що санкції стосуються лише державного апарату, а не народу Росії: "Ми хочемо, щоб російський народ мав змогу жити в демократії. В демократії, яка не вчиняє таких речей, як збиття літака над Україною, яка не намагається вплинути на вибори в інших країнах. Тому ці санкції настільки важливі".

Поправка також посилює боротьбу проти російської дезінформації та пропаганди в Центральній та Східній Європі.

Американські законодавці впевнені, що ці ж санкції підтримують їхні європейські союзники.

Бенджамін Кардин, сенатор-демократ, наголосив, що необхідно, щоб цей зразок був таким, якому могли б слідувати європейські партнери США: "Якби ми були ізольовані, ця поправка не мала б такого впливу, який, на мою думку, матимуть ці санкції у разі співпраці з європейськими партнерами".

Сенатор Майк Крейпо звертає увагу, що

Путін має відчути збитки від санкцій, і саме тоді вони запрацюють.

"За розрахунками Путіна, нині вартість санкцій не перевищує вигоду від окупації Криму, сприяння бойовим діям в Східній Україні, підтримки атак режиму Асада проти мирних мешканців в Сирії та здійснення кібератак на людей, компанії, інституції світу. Багато законодавців від обох партій відчувають, що відповідь США повинна бути значно сильнішою", – каже Крейпо.

Серед ініціаторів цієї поправки – сенатори з обох партій, які активно засуджують російську агресію та підтримують Україну. Сенатор Браун пройшов до Сенату від штату Огайо, де проживає велика громада американців українського походження. "Цей законопроект потрібен нашим виборцям", – каже Браун.

"Українська громада у моєму штаті активна, успішна, прогресивна. Українці в Огайо і в усьому світі з перших джерел знають про небезпеку неприборканої російської агресії. Ми повинні не послабити, не розслабити, не зменшувати, а посилювати антиросійські санкції. Закликаю моїх колег проголосувати за цю поправку, а президента – підписати її", – каже сенатор.



Автор: Ярина Матвійчук, Українська служба "Голосу Америки"

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