Поганий та найгірший варіанти: експерти аналізують сценарій війни США та КНДР

Олексій Кузьменко, Українська служба "Голосу Америки" _ Понеділок, 14 серпня 2017, 12:41

Фото: politico.com

Обмін погрозами між Сполученими Штатами та Північною Кореєю дає всі підстави очікувати військового вирішення конфлікту.

Від цього сценарію Білий дім відмовляють як лідери західних країн, так і частина американських політиків. Але експерти вже почали моделювати можливі сценарії та наслідки силового вирішення корейської ядерної проблеми.

До вашої уваги – детальний огляд таких сценаріїв, підготовлений у Вашингтоні українською службою "Голосу Америки", з незначними редакційними змінами від редакції ЄвроПравди.

Статтю опубліковано в рамках партнерства з Українською службою "Голосу Америки".

* * * * *

Погрози з боку КНДР та суворі попередження із США викликали активні припущення щодо можливості війни між двома країнами.

"Військові рішення вже повністю підготовлені, ми заряджені і готові, якщо КНДР поведе себе немудро. Сподіваюсь, Кім Чен Ин обере інший шлях", - заявив у п'ятницю президент США Дональд Трамп.

У такій ситуації низка американських ЗМІ оприлюднили експертні викладки сценаріїв, за якими може розгорнутись військове зіткнення Північної Кореї та США.

"Військові дії проти КНДР не будуть приємним видовищем. Як би досконало не розгорталась американська операція, ймовірно, загинуть цивільні у Південній Кореї, можливо, в Японії, також, вірогідно, загинуть американські військові у тихоокеанському регіоні", - пише видання Business Insider, посилаючись на оцінку експерта приватної розвідувальної компанії RAND Сіма Така.

Стаття наводить послідовність дій у разі рішення Вашингтона завдати превентивного удару по КНДР.

Тож які вони, ці "військові рішення"?





Оптимістичний сценарій

США може бути вигідно обмежитись надточним ударом по низці ядерних та військових об'єктів КНДР, пише The Atlantic. Завдати такого удару буде непросто, адже Пхеньян, за оцінками експертів, може мати до 60 ядерних пристроїв.

Альтернативою точковому удару, який не гарантує знищення усіх цілей, є повномасштабний удар з метою повністю знищити ядерні об'єкти та збройні сили країни.

Втім, такий удар неодмінно потягне за собою довготривалий конфлікт у регіоні.

Перший удар: США виводять на бойові позиції стелс-бомбардувальники та винищувачі, підводні човни.

Авіація завдасть першого удару у визначений момент. Зокрема, бомбардувальники B-1 скинуть заряди, призначені для ураження підземних бункерів.

Цілями бомбардувальників та винищувачів стануть ядерні реактори, об’єкти виробництва ракет, стартові майданчики міжконтинентальних балістичних ракет та мобільні установки пуску ракет.

У разі, якщо КНДР зможе здійснити пуск ракети у відповідь, системи ПРО США та Південної Кореї спробують їх збити. Сеул готуватиметься до обстрілу артилерії КНДР. 30 тисяч американських військових у Південній Кореї покинуть бази, на які буде націлено удар КНДР, і вийдуть на кордон з країною для відбиття удару сухопутних військ.

США спробують обмежити масштаб удару КНДР у відповідь

Навіть втративши ядерну зброю, КНДР буде здатна завдати надзвичайно потужного артилерійського удару по території Південної Кореї.

Найбільшої шкоди вона здатна завдати демілітаризованій зоні (артилерійські удари можуть грати функцію розмінування території для подальшого сухопутного вторгнення) між країнами та дислокованим там американським силам. Але, ймовірно, артилерії КНДР не під силу виконати обидва завдання однаково добре.

Щойно артилерія КНДР почне "працювати", вона викриє свої позиції і стане ціллю для повітряних ударів США.

Битва під водою

КНДР має підводні човни, здатні здійснювати ракетні пуски, але досі не відомо, чи вдалося режиму освоїти технологію такого пуску ракет. Так чи інакше, у виданні вважають, що підводні човни КНДР не зможуть тягатись із силами Південної Кореї, США та Японії, які використають просунуті радари, буї прослуховування та інше для визначення положення підводних човнів КНДР.

"Підводні човни значно ускладнять операцію, але, ймовірно, вони опиняться на дні океану, перш ніж зможуть завдати будь-якої реальної шкоди", - твердить стаття.

КНДР докладе усіх зусиль, щоб захистити Кім Чен Ина.

Обезголовлення режиму точковим ударом - вбивством Кім Чен Ина може обвалити всю систему КНДР, пише видання. Щоб уникнути цього, лідер країни одразу ж буде переміщений до безпечного підземного бункера.

США доведеться оборонятись

Через підземні тунелі, прориті під демілітаризованою зоною на кордоні Південної та Північної Кореї, остання спробує вдертися на територію під захистом США.

США навряд чи підуть на вторгнення на власну територію КНДР, а отже, їм доведеться мати справу з наступом наземних сил КНДР та атаками її авіації.

Паралельно, після знищення засобів ППО, спеціальні підрозділи США проникнуть на територію КНДР.

Їхня мета - визначити розташування мобільних стартових платформ північнокорейських ракет та іншого наступального озброєння та передати цю інформацію ВПС США, які завдаватимуть удару на знищення цілей.

КНДР не може дозволити собі широкомасштабну відповідь, наголошують у виданні, адже ця країна у принципі не здатна виграти війну із США, втім, це не означає, що її удар у відповідь не буде дошкульним.

"КНДР, ймовірно, здійснить кібератаки, які можуть відключити частину енергомережі США або їхніх союзників, але кіберкомандування США готове до такого варіанту розвитку подій. Ймовірно, КНДР вдасться знищити певні військові позиції США, сплюндрувати малу частину Сеула та здійснити кілька ракетних пусків, але США та їхні союзники готові і до цього", - пише видання.

Описаний сценарій не деталізує, що, власне, здатна зробити КНДР, але це не значить, що Пхеньян - це "хлопчик для биття".





На що здатні збройні сили КНДР

Видання The Atlantic наголошує: КНДР сприйме спробу позбавити її ядерної зброї як перший крок до неминучого знищення режиму, а отже, реагуватиме з усією силою.

"Щоб примусити США та їхніх союзників у регіоні відступити, північні корейці можуть вдатись до атак з використанням звичайних озброєнь на бази США у Японії та Південній Кореї, використати проти цих цілей хімічну зброю або навіть ту ядерну зброю, яка переживе перші удари США", - пише видання.

Сем Гардінер, відставний полковник ВПС США, який займається моделюванням конфлікту між КНДР та США, допускає, що у перші дні війни військові дії можуть забрати мільйон життів.

За підрахунками Гардінера, перемога США обернеться для них самих значними проблемами.

"Військові ігри - моделювання конфлікту зазвичай охоплювали 60-100 днів конфлікту. Тоді США та Південна Корея починають атаку на столицю КНДР. Тож на цей момент американські сили вже окупують Північну Корею, вони не знають, де північнокорейська ядерна зброя, а ще на них тепер лежить відповідальність за населення КНДР, яке потерпає від голоду.

Ось тут і вхопишся за голову: "Що ж ми наробили?" - розповів відставний військовий виданню.





Найгірший сценарій: Китай вступає у війну

Наведений вище сценарій не торкається варіанту залучення Китаю до конфлікту між КНДР та США, але останнє є цілком передбачуваним за певних умов. За яких умов це може статися, розповіли у The Washington Post.

"Китай не прийде на допомогу КНДР, якщо вона завдасть ракетного удару по території США і стане ціллю атаки-відповіді... але Пекін втрутиться у ситуацію, якщо США завдадуть удару першими", - повідомляє видання з посиланням на китайську газету, яку називають близькою до Комуністичної партії Китаю.

Видання навело думки експертів, які зауважують, що у Китаї віддають перевагу збереження статус-кво на Корейському півострові, хоча і роздратовані північнокорейським режимом.

Якою буде війна США з Китаєм, якщо останній "заступиться" за КНДР, ще навесні розписало видання The National Interest у матеріалі із промовистою назвою "Найбільший кошмар Азії: Війна США та Китаю у Північній Кореї".

Мета Китаю - не допустити появи країни-союзника США на своєму кордоні, тож у разі,

якщо КНДР буде поставлено на межу знищення, Пекін може завдати удару по силах США у регіоні, а також їхніх союзниках.

Військові дії можуть включати удари балістичних та крилатих ракет, активне використання усіх видів озброєнь.

"Про війну між США та Китаєм складно навіть думати. Вона буде катастрофічною та принесе смерть, і потенційно може включати використання ядерної зброї. Важливо, щоб обидві країни дійшли згоди на випадок колапсу північнокорейського режиму.

Щойно цей колапс відбудеться, події будуть розвиватись дуже швидко. Якщо Вашингтон та Пекін не зможуть просто зараз розробити рамкову угоду щодо співпраці, ймовірність конфлікту між двома країнами лишатиметься неприйнятно високою", - попереджало видання.

Автор: Олексій Кузьменко,

Українська служба "Голосу Америки"

Публікується зі змінами від редакції "Європейської правди". Повна републікація потребує письмової згоди; цитування та часткове використання можливі за умови посилання на "Голос Америки"