Ангела Меркель до перемоги готова: секрет політичного довголіття канцлерки Німеччини

Після трьох повних термінів на посаді федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель знову веде передвиборну гонку в якості явного лідера.
За 12 років роботи главою німецького уряду Меркель встигла попрацювати з трьома президентами США, за цей час змінилося три президенти Франції, стільки ж прем'єрів Британії і два президенти України. Ось вже третій за рахунком кандидат від німецьких соціал-демократів вступає з нею в боротьбу за крісло глави уряду.
Та що там закордонні лідери – 24 вересня на федеральних виборах голосуватимуть молоді німці, все свідоме життя яких припало на період правління "фрау канцлерін".
Змінюються епохи – а популярність Меркель залишається на висоті.
Восени 2017 року вона може знову очолити оновлений уряд Німеччини.
Хоча, попри розслаблений настрій і відносну пасивність виборців, ставки як ніколи високі. На цих виборах йдеться про вибір вектора розвитку не тільки для Німеччини, але й для Європейського Союзу.
У тому, якими є шанси Меркель у боротьбі за четвертий термін повноважень на посаді канцлера, спробуємо розібратися в цій статті.
Політичний довгожитель
Якщо Меркель знову переможе і пробуде на посаді ще чотири роки, вона зрівняється за тривалістю перебування при владі з "канцлером об'єднання", нині покійним Гельмутом Колем (1982-1998) і перевищить чотирнадцятирічний термін правління першого голови уряду ФРН Конрада Аденауера (1949-1963).
Але навіть нинішнє дванадцятирічне перебування у владі – вкрай вагоме досягнення. Особливо якщо поглянути на розвиток світової та європейської політики і економіки за минулі дванадцять років.
Ангела Меркель прийшла до влади в листопаді 2005 року, коли ще не охололи пристрасті після провалу проекту Конституції ЄС на референдумі у Франції, сам Євросоюз тільки почав "перетравлювати" вступ десяти нових держав, а в Іраку тривала не підтримана попередником Меркель Герхардом Шредером (СДПН) американська військова кампанія. Закінчилася її перша каденція зовсім в інших умовах – на тлі світової фінансово-економічної кризи, що прийшла в Європу.
Під час її другого терміну трапилися катастрофа на АЕС "Фукусіма", вибухнула криза в єврозоні, всерйоз обговорювалося відмова Греції від євро, а по сусідству з ЄС почалася "арабська весна".
Робота її третього уряду ознаменувалася російською агресією проти України, референдумами з питань держборгу Греції і про вихід Великої Британії з ЄС, приходом до влади в США Дональда Трампа і його відмовою від Паризької кліматичної угоди і – головний виклик для Німеччини – міграційною кризою.
Навряд чи потрібно доводити, що реакція на всі ці події вимагала не тільки неабиякого політичного таланту, але й суто фізичної витривалості.
Ясна річ, що такі проблеми не могли не впливати на рівень симпатій до самої канцлерін.
Її підтримка в німецькому суспільстві була далека від стабільності, раз за разом піднімаючи дискусії про "втому" Меркель від влади і навіть про те, що прийшла пора шукати для неї потенційних наступників.
Однак рейтинг канцлерін демонстрував здібності "політичного фенікса", кожен раз відновлюючись після відчутних падінь.
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Так, перед виборами 2013 року рівень довіри до Ангели Меркель у Німеччині становив близько 68%. Однак міграційна криза, Brexit і обрання Трампа серйозно підкосили її рейтинг, який до кінця 2016 року спустився до 40%.
Падіння стало виглядати геть катастрофічним після обрання кандидатом у канцлери від СДПН екс-голови Європарламенту Мартіна Шульца наприкінці січня 2017 року. У лютому частка прихильників Меркель знизилася до 34%, тоді як Шульца схвалювало 50% потенційних виборців.
Однак вже у квітні ситуація переломилася на користь канцлерін: на початку місяця рейтинги двох лідерів зрівнялися, а в середині травня Меркель обійшла Шульца на 13%. Згідно з опитуваннями середини серпня, зараз Меркель підтримують 52% виборців, в той час як на стороні головного "есдека" – 28-30%. Соратнику Шульца по партії, главі МЗС Зігмару Габріелю довіряють ще менше – лише 19% виборців.
"Ефект Меркель"
У чому ж секрет успіху Меркель?
Чому німці готові бачити на посаді канцлера саме її – особистість, яка сформувалася в соціалістичній Східній Німеччині, а не молодших політиків, які розпочали політичну кар'єру вже в об'єднаній країні? Адже в партії є яскраві фігури, на зразок міністра оборони Урсули фон дер Ляйєн або генерального секретаря ХДС Петера Таубера.
Відповідь криється і в якостях самої канцлерін, і в загальнополітичній ситуації.
Політичний стиль Меркель відомий. Хтось описує його як прояв вдумливості, хтось лає за брак конкретики і напівзаходи у реагуванні, але всі визнають, що канцлерін – "бігун на довгі дистанції" в політичних процесах.
Їй притаманне прагнення "їсти слона частинами", поетапно вирішуючи комплексні проблеми.
Такий підхід відкриває можливість до компромісів і дискусій, чудово корелюючи з процедурами й традиціями ухвалення рішень в Євросоюзі. Не дивно, що з таким підходом Меркель Німеччина відіграє ключову роль у врегулюванні криз, тим самим ще більше зміцнюючи свою роль в ЄС (нехай навіть цю роль не завжди позитивно сприймають як всередині країни, так і в самому ЄС).
Іншими словами, однією з вирішальних якостей Меркель є хороші навички кризового менеджменту.
Виборцям подобається те, з яким спокоєм (нехай навіть удаваним) Меркель підходить до вирішення неоднозначних питань, видаючи в результаті компромісні рішення, прийнятні і для її прихильників, і для її опонентів партії.
Ця ж особливість дозволяє Меркель утримуватися від непродуманих рішень.
Хороший приклад – її дії після перемоги Дональда Трампа.
Після того, як Барак Обама в листопаді 2016 року, під завісу своєї каденції, назвав Німеччину одним із лідерів "вільного світу", багато хто сподівався, що Меркель буде відповідати такому "званню", і чекали від неї жорсткої відповіді на неоднозначні заяви Трампа.
Та кілька місяців поспіль нового американського лідера критикували всі хто завгодно – але тільки не Меркель. Вона, як зазвичай, трималася осторонь, знову давши привід для розмов про свою "слабкість" та "втому від політики".
Однак після зустрічей з Дональдом Трампом у Вашингтоні, на самітах НАТО і G7, риторика Меркель щодо Штатів істотно змінилася. А по завершенню саміту "Великої сімки", наприкінці травня, прозвучала знаменита "промова у пивній ятці", під час якої канцлерін закликала Європу до солідарності перед обличчям змін у США.
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Як видно, "політична терплячість" дозволила їй спочатку детально з'ясувати позицію опонента, а потім вже реагувати. При цьому, по-перше, Меркель так і не згадала прізвище президента США, а по-друге – адресувала жорстку реакцію навіть не йому, а своїм потенційним виборцям і громадянам ЄС в цілому.
Європа більше не може покладатися на США, заявила тоді лідер Німеччини. "Нас було шестеро проти одного", - розповіла вона про закриті дискусії. (Детальніше про це – у статті "Самотність Європи. Що стоїть за гучною заявою Ангели Меркель")
"Цифра" та інші теми
Насправді риторика Меркель про необхідність брати "більше відповідальності за те, що відбувається в Європі" – не нова. Але тепер на тлі Brexit і протиріч із США вона падає на благодатний грунт. Можливо, виборці зможуть пробачити навіть міграційну кризу, яка тепер вже знижує оберти в Німеччині.
Крім цього, Меркель складно відмовити в наявності "політичного чуття".
У німецьких ЗМІ звучить навіть думка про візіонерство канцлерін.
І хоча з таким твердженням можна посперечатися, Меркель дійсно часто звертає увагу на теми, актуальні для глобального розвитку.
До прикладу, в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD у листопаді 2016 року, під час якого канцлерін заявила, що збирається балотуватися на четвертий термін, чи не єдиним елементом конкретики стали відсилання до "цифрової економіки". А зараз цифрова економіка і наслідки розвитку інформаційних технологій звучать у кампанії чи не частіше за всі інші теми. А передвиборчий блок Меркель ХДС/ХСС обіцяє виборцям здійснити "цифровізацію" німецької економіки.
А минулого тижня Меркель дала велике інтерв'ю німецьким видеоблогерам, увійшовши в дисонанс з іміджем канцлерін, яка не прагне публічності.
Передбачається, що спілкування з "акулами Youtube" дозволить ХДС/ХСС залучити молодих виборців. Останні, до речі, вже цілком можуть вважатися "поколінням Меркель", адже сьогоднішні 18-річні (вік виборчого права в Німеччині) пішли в школу як раз у 2005 році і навряд чи свідомо пам'ятають її попередників.
Втім, особистість Ангели Меркель не позбавлена суперечностей.
Ми вже згадували: низка її опонентів дорікають, що канцлерін уникає конкретики. Та одночасно інша частина критиків стверджує протилежне. Die Zeit, наприклад, пише про схильність Меркель до конкретних завдань і зазначає, що їй бракує стратегічного бачення.
Меркель звикла до стратегії "малих кроків". Але в умовах мінливого світу цей підхід сковує як дії в державі, так і залученість Німеччини в міжнародні справи.
Хай там як, Меркель залишається лідером гонки і з високою ймовірністю залишиться канцлером. Але хто буде її партнерами?
У попередні періоди взаємодія з партіями, основою риторики яких є економіка і соціальна сфера – СДПН і Вільна демократична партія, якнайкраще підходить до політичної манери Меркель. Один із цих варіантів коаліції може повторитися і восени.
Однак зараз з'явився ще один сценарій.
Тепер у партії Меркель лунають голоси на користь коаліції з візіонерами "Союзу90/Зелених", які часом "перегинають палицю" у політичних прагненнях.
Чи наважиться канцлерін доповнити свою схильність до конкретики стратегічним баченням, яке не завжди збігається з її позицією?
Наразі це – одна з найбільших інтриг нинішньої парламентської кампанії в Німеччині.
Автор: Віктор Савінок,
аспірант Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка