Скандальний олігарх та друзі Путіна: чи стане Чехія "слабкою ланкою" ЄС

Юрій Панченко, Європейська правда, Прага-Пардубіце _ Вівторок, 17 жовтня 2017, 12:44

Скандальна заява президента Чехії Мілоша Земана про купівлю Криму Росією була миттєво опротестована чеським МЗС.

Але що якщо і уряд Чехії почне говорити словами Земана? На жаль, це цілком реально.

20-21 жовтня у Чехії пройдуть парламентські вибори. Напевно, найскандальніші та найбільш непередбачувані за всю новітню історію країни. Єдине, що про них можна сказати точно – перегони виграє партія ANO. Її лідер, екс-міністр фінансів Андрій Бабіш - найбагатша людина Чехії, чиї статки Forbes оцінює у $4,1 млрд.

Але з ким він буде формувати коаліцію - загадка, адже

всі політичні сили відмовляються блокуватися з ANO через імідж її лідера.

Протягом останніх місяців оприлюднено масу компромату на Бабіша. Наприклад, телефонні розмови, де він, будучи міністром, наказує податківцям "уложити" бізнес свого конкурента.

А минулого тижня, коли до виборів залишалося менш ніж 10 днів, на екс-міністра вперше завели кримінальну справу. А разом - на його сина та доньку. Їх звинуватили у незаконному отриманні гранту ЄС на суму 2 млн євро, які формально мали піти.. на розвиток малого бізнесу.

Та навіть це не зашкодило популярності лідера чеських перегонів.

"Європейська правда" відвідала Чехію, щоби розібратися з місцевими політичними розкладами.

Коаліція жахів

Хто ж може погодитися на коаліцію із "токсичним" Бабішем?

Найнебезпечніший (як для ЄС, так і для України) сценарій: ANO утворює коаліцію з комуністами (які досі перебували виключно в опозиці) та праворадикальною SPD - мегауспішним новачком нинішніх перегонів.

Не уявляєте коаліцію комуністів та ультраправих? Але у Чехії у цих двох є спільне – любов до Путіна.

Зокрема, SPD та її лідер Томіо Окамура не приховують бажання зняти санкції із РФ та фактично не заперечують російського фінансування.

Тут та далі - фото "ЄвроПравди"

Що ж стосується Комуністичної партії Чехії та Моравії, то достатньо згадати, що вона багато місяців поспіль намагалася блокувати ратифікацію Угоду про асоціацію з Україною. Та ми вирішили переконатися у подальших планах цієї партії і відвідали її агітаційний мітинг у Празі.

Агітація почалася із "соціалки" (обіцянки у три рази підняти мінімальну оплату праці до рівня у ¾ від німецької), але швидко перейшла на справи міжнародні.

"Ми завжди були послідовні щодо України – це недемократична країна, яка веде війну і де заборонені комуністи", - переконував молодий агітатор, який відмовився представлятися й заборонив себе фотографувати.

А ще він пояснив, що комуністи готові "піти на жертву", увійшовши у коаліцію, "яка відмовиться від диктату США і відновить дружні зв’язки із Росією".

Навпроти комуністичного мітингу – передвиборчий плакат праворадикальної SPD із гаслом "Ні ісламу, ні тероризму".

У цій компанії розумієш, що чому таке потенційне об’єднання у Чехії називають "коаліцією жахів".

Who is mr Babiš?

Це - далеко не єдина неприємна для України та ЄС політична конфігурація.

ANO може також піти на угоду з євроскептиками та консерваторами з OSD - партії, заснованої ще одним "другом Путіна", екс-президентом Чехії Вацлавом Клаусом. Або залучити у коаліцію "Партію піратів" - нову політичну силу, окремі члени якої закликали "врятувати Донбас".

Та головне, що сама партія Бабіша - вкрай непередбачувана

Уявіть, досі ніхто не знає зовнішньополітичних пріоритетів партії, яка є лідером перегонів!

"Мій польський колега попросив дати контакти людей, що відповідають за зовнішній курс у чеських партіях, - розповідає Ондра Сукуп, провідний репортер чеської газети Hospodářské noviny. - Я знайшов для нього контакти з усіх партій, окрім ANO, бо виявилося, що такої людини у партії немає".

Антибабішевський стікер на рекламі ANO

Дійсно, Андрій Бабіш досі старанно уникав розмов про міжнародну політику. Єдине, що відомо – він проти прийому мігрантів (як і переважна більшість чехів). Щодо російського питання у партійній програмі є лише обтічна згадка – партія вітає можливість відновлення добрих відносин із Росією, але одночасно прагне виконання РФ своїх міжнародних зобов’язань.

Відсутність власного зовнішньополітичного курсу – чудова можливість для "молодших партнерів" взяти цю ділянку на себе. І саме тому так багато залежить, хто стане увійде у коаліцію із ANO та на яких умовах.

Ще один "фактор ризику" - компанія Бабіша Agrofert контролює до половини харчової промисловості Чехії. Звичайно, що вона страждає від російських контрсанкцій. Тож бізнесмен Бабіш цілком може вплинути на прем’єра Бабіша...

Єдині проєвропейські

Є лише одна партія, щодо якої у політологів немає сумнівів: вона не піде у коаліцію з ANO. Це партія TOP-09, заснована Карелом Шварценбергом, екс-міністром закордонних справ та екс-кандидатом у президенти (на минулих виборах він програв Земану із невеликим відривом).

Це - єдина чеська партія, яку можна назвати відверто проєвропейською. "Європа буде мінятися, але разом з нами", - один зі слоганів партії.

79-річний Шварценберг відійшов від керівництва партії, та залишається її моральним авторитетом.

Замість участі в традиційних мітингах, він використовує іншу форму спілкування із виборцями.

Час від часу Шварценберг запрошує всіх охочих "на пиво із Карелом". ЄвроПравда не могла оминути таку можливість.

Невеликий ресторанчик у нетуристичному районі Праги. Жодного оголошення на дверях про прихід політика. На зустрічі з ним - кількадесят людей; схоже, більшість є давніми знайомими, але є й ті, хто прийшов вперше.

Карел Шварценберг вітається з кожним. А потім сідає за один зі столиків на літній веранді й пропонує присутнім замовляти пиво (кожен платить за себе). Замість розмови з політиком, який спокійно п’є пиво, присутні розбилися на компанії, які із задоволенням обговорюють політичні розклади. Сам Шварценберг лише зрідка приєднується до дискусій.

"Це не політичний мітинг – це можливість просто побути разом із однодумцями, та переконатися, що ти не один. Зараз це як ніколи важливо",- розповідає 70-річний Ян, який є частим відвідувачем таких пивних зустрічей.

Щодо результатів виборів Ян налаштований песимістично.

"Всі сподіваються, що Бабіш погодиться на технічного прем’єра та створить коаліцію із соціал-демократами (нинішньою партією влади, чия підтримка зараз впала до 15%). Цього хоче ЄС, це найбезпечніший наразі варіант. Але Бабіш хоче сам очолити уряд, а тому може піти на угоду із будь-ким, хто погодиться на його прем’єрство",- розповідає Ян.

"Санкції - це не до мене"

Та повернемося до лідера чеських перегонів. Чого чекати від нього?

Щоб дати відповідь на це питання, ЄвроПравда вирішила відвідати останній великий мітинг ANO у місті Пардубіце.

Це найбільше місто центральної Чехії – регіону, голосування якого, як вважають, визначить переможця виборів. А ще це – можливість для Бабіша дати відповідь на відкрите проти нього кримінальне провадження.

Агітація почалася незвично: ведучий (за сумісництвом кандидат від партії) оголосив, що тут відбувається презентація книги Бабіша та автограф-сесія. А раз це не мітинг - ніщо не заважає почастувати "книголюбів" пивом, сосисками та пряниками.

Сам Бабіш виступив згодом, наголосивши, що його книга, мовляв, є відповіддю на критику про відсутність у нього програми дій. "Ось ця програма - читайте", - заявив він.

Кандидат у прем'єри вчергове нагадав, що вважає справу проти нього політичним замовленням: "Заоралек (глава соціал-демократів та міністр закордонних справ) не знає іншого шляху виграти вибори". А ще - пообіцяв "показати інший рівень державного управління".

Судячи з реакції глядачів,

екс-міністр фінансів вже сформував ядро прихильників, готових голосувати за нього попри будь-який компромат.

"Навіть, якщо він і вкрав - він вкрав не у Чехії, а у ЄС. Та спрямував кошти у чеську економіку, а не так як інші",- коментує виступ партійного лідера літня жінка.

При чому ядерний електорат вважає, що Бабіш не повинен відмовлятися від прем’єрської посади заради коаліції. "Він всього досяг сам, бо багато працював і не передавав керування модним хлопчикам із американською освітою",- говорить та ж жінка.

Коли юрба охочих отримати автограф спала, Бабіша обступили журналісти.

Австрійський журналіст поцікавився у політика, як він ставиться до того, що його все частіше порівнюють із Орбаном та Качинським. "А що тут такого? Качинський - шляхетна людина. Просто він не слухається ЄС, а тому кожного разу там кажуть: який поганий поляк!",- відповів Бабіш.

"А щодо Орбана?",- не відстає журналіст. "Його називають диктатором, хоча він просто проти мігрантів. Але зараз у Європі багато політиків проти мігрантів. Нехай ЄС буде послідовний та їх також називає диктаторами, наприклад (майбутнього лідера уряду Австрії Себастьяна) Курца",- парирує лідер ANO.

ЄвроПравда запитала потенційного прем’єра Чехії про його ставлення до санкцій проти РФ.

"А ви звідки? З України? Все зрозуміло. Але це питання не до мне. Це рішення ЄС - саме європейська дипломатія так вирішила змусити Путіна виконувати Мінські угоди. Це рішення ЄС і мені до цього більш нема чого додати",- максимально неконкретно відповів Бабіш.

Фактор Земана

Оцінюючи чеські передвиборчі розклади, варто не забувати про ще одні вибори – президентські. Вони відбудуться вже у січні, за участі скандального Мілоша Земана.

Земану для перемоги вкрай потрібна допомога. І він шукає шляхи до альянсу з ANO.

Свого часу, коли Бабіша зі скандалом звільняли з посади міністра фінансів, Земан довго відмовлявся підписувати урядове подання про відставку (хоча за конституцією мав підписати його автоматично). А нещодавно заявив, що дасть можливість формувати уряд лідеру партії-переможця, якщо навіть цей лідер сидітиме у в’язниці.

Досі Бабіш не реагував на такі "натяки".

І це залишає обережні сподівання, що він обмірковує коаліцію із соціал-демократами, а не різні формати "коаліцій жахів".

Але одночасно це означає, що навіть після формування уряду Чехію продовжить лихоманити. А відповідь на питання, чи не стане Прага новою "слабкою ланкою" ЄС, залишиться невизначеною щонайменше до 2018 року.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди",

з Праги та Пардубіце (Чехія)