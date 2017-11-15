Знайти

Оборонна підтримка України: чи варто розраховувати на $350 млн від США

Оксана Бедратенко, "Голос Америки" _ Середа, 15 листопада 2017, 10:03
Версія для друку Коментарі
Фото: dailysignal.com
 

Узгоджений проект оборонного бюджету США на 2018 рік передбачає $350 млн оборонної допомоги для України.

За яких умов Україна може отримати ці кошти? На що їх можна буде витратити? І як у США оцінюють перспективи виділення цих коштів та грошей Держдепу?

Відповіді на всі ці питання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

* * * * *

Цього року узгодження оборонної допомоги щодо України фактично йде за тим самим сценарієм, що й минулого. Як і торік, бюджетний запит Палати представників Конгресу США становив $150 млн, а Сенату – $500 млн оборонної допомоги Україні.

В узгодженій версії фігурує компромісні $350 млн.

"Російська агресія на сході України триває, і вона продовжує використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація. Надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну для того, щоб Україна змогла забезпечити своє демократичне майбутнє", – зазначає сенатор Роб Портман, який є співавтором положення щодо України в сенатському законопроекті.

"Незалежна Україна не тільки є надзвичайно важливою для Східної Європи, але й впливає на ширші інтереси США в регіоні та поза ним", – заявив сенатор.

Як і раніше,

проект бюджету дозволяє надання оборонної летальної зброї Україні. Проте для цього необхідне рішення Білого дому.

Новим і позитивним для України в проекті оборонного бюджету США є те, що законопроект розширює можливості з надання допомоги Україні і, зокрема, передбачає можливість фінансування реабілітації українських ветеранів у США, причому покриватимуться можуть як медичні, так і інші витрати, які можуть становити значні суми, хоча б з огляду на необхідність транспортування.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен подякував за таке рішення Конгресу і зокрема сенатору Портману: "Дякую, сенаторе Портман, за вашу роботу з оборонного бюджету, який надає $350 млн на оборонні системи в Україні. Допомога Україні в захисті від агресії є ключовою для мирного вирішення конфлікту", – зазначив Расмуссен у Twitter.

На що підуть ці кошти?

Зазвичай оборонна допомога надається Києву не готівкою, а витрачається США безпосередньо на програми, метою яких є допомога Україні.

Половину з $350 млн буде надано на оборонну допомогу Україні тільки за умови прогресу в оборонній реформі, зазначається в законопроекті. Ця умова зберігається з бюджету минулого року.

Втім, така умова не має заблокувати допомогу для України. Зокрема,

в США певні: оборонна реформа в Україні впевнено просувається, а відповідно, Київ має отримати всю заплановану суму.

Принаймні, таку оцінку "Голосу Америки" озвучив експерт, близький до бюджетного процесу.

Крім того, процедура припинення допомоги є достатньо складною, адже передбачає, що Пентагон та Державний департамент США, які є кураторами програми оборонної допомоги Україні, спільно свідчитимуть у Конгресі про провал реформ.

Втім, для того щоб набути сили закону, проект оборонного бюджету США має пройти голосування в обох палатах Конгресу США та бути підписаний президентом.

Але добрі новини для України цим не обмежуються. На додаток до бюджету Пентагону, гроші на оборонну допомогу Україні можуть бути передбачені в бюджеті другого куратора оборонної допомоги Україні – Держдепу.

Минулого року в бюджеті Державного департаменту США було загалом передбачено близько $99 млн на оборонну допомогу Україні. Однак цього року, в рамках політики зі скорочення витрат, в бюджетному запиті Державний департамент цих грошей не надав.

Все ж, найбільш імовірно, проект бюджету буде доопрацьований в Конгресі і кошти для України будуть передбачені,

сказав експерт.

Кошти, передбачені в бюджеті Держдепу на програми для України, можуть витрачатися впродовж двох років, а не одного, що уможливлює втілення довгострокових стратегічних проектів.

Втім, передбачені гроші – ще не означає виділені. Після затвердження оборонного бюджету комітети з асигнувань обох палат Конгресу почнуть працювати над законом з бюджетних асигнувань, з якого буде видно, які кошти будуть безпосередньо передані на виконання програм з оборонної допомоги Україні в рамках передбачених коштів.

На відміну від закону, який надає повноваження проводити видатки, закон про асигнування не може діяти більше одного року, однак, якщо є необхідність, існує теоретична можливість затвердити "додаткове асигнування коштів" (supplemental budget appropriation) в рамках програми, на яку Конгресом кошти вже передбачені.

Автор: Оксана Бедратенко

Українська служба "Голосу Америки"

Повна републікація потребує письмової згоди; цитування та часткове використання можливі за умови посилання на "Голос Америки"

ЧИТАЙ ТАКОЖ
powered by lun.ua
ОСТАННІ НОВИНИ
11:24
У Данії кілька людей отримали поранення після зіткнення потяга з екскаватором
11:24
В Німеччині сталась пожежа у притулку для біженців, загинула людина
10:56
Євроскептики з усієї Європи зберуться в грудні у Празі
10:56
РФ використала тисячі аккаунтів Twitter, щоб вплинути на голосування по Brexit – ЗМІ
10:24
фото
Україна хоче відновити могили воїнів УНР в Польщі
10:18
Міністр оборони Польщі: Путін хоче Україну, але він припустився великої помилки
09:59
Глава німецької розвідки: Росія – потенційна загроза, її силові амбіції зростатимуть
09:45
У Фінляндії генпрокурор постане перед судом
09:25
Макрон виступив проти ізоляції Трампа і Путіна
09:22
Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму
Усі новини






ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Олександр Мішин, Центр дослідження Африки

Так йдуть диктатори: примара військового перевороту в Зімбабве

Політична боротьба у Зімбабве загострилася на тлі погіршення стану здоров’я президента Роберта Мугабе. Ймовірною причиною заколоту стало бажання 93-річного диктатора передати владу в руки своєї дружини Грейс.

Геро Маас, Фонд ім. Фрідріха Еберта

Війна амбіцій: чи є вихід із каталонської кризи?

Вихід із кризи – створення більш розумної федеративної структури для регіонів, яка має залишатися в межах національної держави Іспанії. Це дасть змогу інтегрувати навіть проблемні регіони як "складові нації у складі нації".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  