Оборонна підтримка України: чи варто розраховувати на $350 млн від США

Узгоджений проект оборонного бюджету США на 2018 рік передбачає $350 млн оборонної допомоги для України.

За яких умов Україна може отримати ці кошти? На що їх можна буде витратити? І як у США оцінюють перспективи виділення цих коштів та грошей Держдепу?

Відповіді на всі ці питання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

* * * * *

Цього року узгодження оборонної допомоги щодо України фактично йде за тим самим сценарієм, що й минулого. Як і торік, бюджетний запит Палати представників Конгресу США становив $150 млн, а Сенату – $500 млн оборонної допомоги Україні.

В узгодженій версії фігурує компромісні $350 млн.

"Російська агресія на сході України триває, і вона продовжує використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація. Надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну для того, щоб Україна змогла забезпечити своє демократичне майбутнє", – зазначає сенатор Роб Портман, який є співавтором положення щодо України в сенатському законопроекті.

"Незалежна Україна не тільки є надзвичайно важливою для Східної Європи, але й впливає на ширші інтереси США в регіоні та поза ним", – заявив сенатор.

Як і раніше,

проект бюджету дозволяє надання оборонної летальної зброї Україні. Проте для цього необхідне рішення Білого дому.

Новим і позитивним для України в проекті оборонного бюджету США є те, що законопроект розширює можливості з надання допомоги Україні і, зокрема, передбачає можливість фінансування реабілітації українських ветеранів у США, причому покриватимуться можуть як медичні, так і інші витрати, які можуть становити значні суми, хоча б з огляду на необхідність транспортування.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен подякував за таке рішення Конгресу і зокрема сенатору Портману: "Дякую, сенаторе Портман, за вашу роботу з оборонного бюджету, який надає $350 млн на оборонні системи в Україні. Допомога Україні в захисті від агресії є ключовою для мирного вирішення конфлікту", – зазначив Расмуссен у Twitter.

