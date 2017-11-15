Оборонна підтримка України: чи варто розраховувати на $350 млн від США

Оксана Бедратенко, "Голос Америки" _ Середа, 15 листопада 2017, 10:03

Узгоджений проект оборонного бюджету США на 2018 рік передбачає $350 млн оборонної допомоги для України.

За яких умов Україна може отримати ці кошти? На що їх можна буде витратити? І як у США оцінюють перспективи виділення цих коштів та грошей Держдепу?

Відповіді на всі ці питання – у статті, опублікованій в рамках партнерства ЄвроПравди з Українською службою "Голосу Америки".

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Цього року узгодження оборонної допомоги щодо України фактично йде за тим самим сценарієм, що й минулого. Як і торік, бюджетний запит Палати представників Конгресу США становив $150 млн, а Сенату – $500 млн оборонної допомоги Україні.

В узгодженій версії фігурує компромісні $350 млн.

"Російська агресія на сході України триває, і вона продовжує використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація. Надзвичайно важливо, щоб США та НАТО надавали постійну економічну, політичну та військову підтримку, необхідну для того, щоб Україна змогла забезпечити своє демократичне майбутнє", – зазначає сенатор Роб Портман, який є співавтором положення щодо України в сенатському законопроекті.

"Незалежна Україна не тільки є надзвичайно важливою для Східної Європи, але й впливає на ширші інтереси США в регіоні та поза ним", – заявив сенатор.

Як і раніше,

проект бюджету дозволяє надання оборонної летальної зброї Україні. Проте для цього необхідне рішення Білого дому.

Новим і позитивним для України в проекті оборонного бюджету США є те, що законопроект розширює можливості з надання допомоги Україні і, зокрема, передбачає можливість фінансування реабілітації українських ветеранів у США, причому покриватимуться можуть як медичні, так і інші витрати, які можуть становити значні суми, хоча б з огляду на необхідність транспортування.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен подякував за таке рішення Конгресу і зокрема сенатору Портману: "Дякую, сенаторе Портман, за вашу роботу з оборонного бюджету, який надає $350 млн на оборонні системи в Україні. Допомога Україні в захисті від агресії є ключовою для мирного вирішення конфлікту", – зазначив Расмуссен у Twitter.

Thanks @senrobportman for your work on the National Defense Authorization Act, which allocates $350 million for defensive systems in #Ukraine. Helping Ukraine to defend itself from aggression is key to a peaceful solution to the conflict. https://t.co/Cv7vo2nrtI — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) November 13, 2017

На що підуть ці кошти?

Зазвичай оборонна допомога надається Києву не готівкою, а витрачається США безпосередньо на програми, метою яких є допомога Україні.

Половину з $350 млн буде надано на оборонну допомогу Україні тільки за умови прогресу в оборонній реформі, зазначається в законопроекті. Ця умова зберігається з бюджету минулого року.

Втім, така умова не має заблокувати допомогу для України. Зокрема,

в США певні: оборонна реформа в Україні впевнено просувається, а відповідно, Київ має отримати всю заплановану суму.

Принаймні, таку оцінку "Голосу Америки" озвучив експерт, близький до бюджетного процесу.

Крім того, процедура припинення допомоги є достатньо складною, адже передбачає, що Пентагон та Державний департамент США, які є кураторами програми оборонної допомоги Україні, спільно свідчитимуть у Конгресі про провал реформ.

Втім, для того щоб набути сили закону, проект оборонного бюджету США має пройти голосування в обох палатах Конгресу США та бути підписаний президентом.

Але добрі новини для України цим не обмежуються. На додаток до бюджету Пентагону, гроші на оборонну допомогу Україні можуть бути передбачені в бюджеті другого куратора оборонної допомоги Україні – Держдепу.

Минулого року в бюджеті Державного департаменту США було загалом передбачено близько $99 млн на оборонну допомогу Україні. Однак цього року, в рамках політики зі скорочення витрат, в бюджетному запиті Державний департамент цих грошей не надав.

Все ж, найбільш імовірно, проект бюджету буде доопрацьований в Конгресі і кошти для України будуть передбачені,

сказав експерт.

Кошти, передбачені в бюджеті Держдепу на програми для України, можуть витрачатися впродовж двох років, а не одного, що уможливлює втілення довгострокових стратегічних проектів.

Втім, передбачені гроші – ще не означає виділені. Після затвердження оборонного бюджету комітети з асигнувань обох палат Конгресу почнуть працювати над законом з бюджетних асигнувань, з якого буде видно, які кошти будуть безпосередньо передані на виконання програм з оборонної допомоги Україні в рамках передбачених коштів.

На відміну від закону, який надає повноваження проводити видатки, закон про асигнування не може діяти більше одного року, однак, якщо є необхідність, існує теоретична можливість затвердити "додаткове асигнування коштів" (supplemental budget appropriation) в рамках програми, на яку Конгресом кошти вже передбачені.

Автор: Оксана Бедратенко

Українська служба "Голосу Америки"

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