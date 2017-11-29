Боротьба з корупцією в Україні: настав час для результатів

Марін Мрчела, президент GRECO _ Середа, 29 листопада 2017, 12:05

Фото Ради Європи

Невідкладна потреба в боротьбі з корупцією в Україні чотири роки тому стала одним із каталізаторів Революції гідності, або Євромайдану.

Відтоді на українському антикорупційному фронті розпочалося кілька реформ, які мають ключове значення. Проте їхня ефективна реалізація і досі не стала реальністю, а конкретні результати залишаються непомітними.

Останні події в Україні тим більше вселяють занепокоєність.

– Нездатність Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) до ефективної роботи стала очевидною, особливо це стосується перевірки електронних декларацій.

– З України і надалі надходять повідомлення про триваючі зусилля, спрямовані на підрив Національного антикорупційного бюро (НАБУ), в тому числі через нещодавні законодавчі зміни, що обмежують юрисдикцію НАБУ та його повноваження в кримінальному процесі.

– І, нарешті, відчувається нестача ефективного судового механізму для винесення рішень щодо корупційних правопорушень за підсумками розслідувань НАБУ.

Україна має забезпечувати, а не підривати незалежність та ефективність новостворених антикорупційних органів. Інакше влада стикнеться з серйозною небезпекою подальшого розчарування громадськості в антикорупційних реформах в цілому, і зокрема – в боротьбі проти "великої корупції".

Антикорупційний орган Ради Європи за назвою GRECO (скорочення від французької назви "Група держав проти корупції") протягом останніх років постійно проводить оцінку того, що було зроблено Україною для боротьби з корупцією, які недопрацювання лишаються та яких подальших кроків необхідно вжити.

У звіті, опублікованому в серпні 2017 року, GRECO надала конкретні поради щодо того, як краще запобігати корупції серед парламентарів, суддів та прокурорів. А в липні GRECO оприлюднила оцінку виконання Україною своїх попередніх рекомендацій щодо прозорості політичного фінансування та щодо кримінального переслідування корупції.

Ці рекомендації мають бути повністю виконані Києвом.

Під час оцінювального візиту до Києва експерти GRECO неодноразово чули критику на адресу НАЗК. Йдеться про те, що робота Нацагентства сприймається як неефективна, а також про те, що НАЗК бракує незалежності.

В останні дні ми всі стали свідками нових викриттів, які стверджують про неспроможність цього органу.

GRECO неодноразово наголошувала (і я хочу знову це підкреслити!): є нагальна необхідність забезпечити незалежність та неупередженість роботи НАЗК. Це є особливо важливим, коли йдеться про ефективний моніторинг декларування активів та фінансування політичних партій.

Що стосується Національного антикорупційного бюро, то ще під час візиту в грудні 2016 року експерти GRECO занотували спроби скоротити його повноваження та перешкоджати його діяльності, і ці спроби викликали тривогу.

Відтоді негативна тенденція не змінилася.

Навпаки, схоже, що ситуація погіршилася.

Ґрунтовний досвід розслідувань, який вже набуло антикорупційне бюро, свідчить про ефективність цього органу. А отже, будь-які спроби підірвати діяльність НАБУ ставлять під сумнів реальну політичну волю України до боротьби з корупцією. НАБУ слід захищати від неналежного впливу, а також тиску, щоб вона продовжувала свою роботу так само рішуче і продуктивно, як це було досі.

У питанні реформи судочинства також лишилося зробити чимало.

Суди, які на даний час розглядають звинувачення у корупції на високому рівні, недостатньо оснащені для виконання такого завдання. Судді, які там працюють, не мають спеціальних знань та відчувають зовнішній вплив, враховуючи складне та нестабільне політичне та професійне середовище.

Існує явна необхідність доручити розгляд масштабних корупційних справ, пов'язаних зі складними фінансовими схемами, спеціалізованим, незалежним та неупередженим суддям. Це може супроводжуватися створенням, принаймні на перехідний період, спеціалізованого антикорупційного суду, який би розкрутив маховик ефективного розгляду таких випадків та встановив стандарт справедливого вирішення справ.

Це потрібно зробити, не відкладаючи.

Сьогодні, через чотири роки після Майдану, ми, і найголовніше, українські громадяни, повинні побачити, що система увімкнула "повний хід" для проведення таких змін в Україні. Країна має унікальну можливість для змін, і вона не може дозволити собі втратити той імпульс, який отримала після Революції гідності.

Щоб виправдати очікування людей та повернути їхню довіру, відповідальність перед громадськістю та прозорість мають бути посилені не лише на папері, а й на практиці. Активне залучення громадянського суспільства може ще більше сприяти тривалішим змінам.

Недостатньо просто оголошувати про заплановані реформи; вони повинні бути належним чином впроваджені. Саме це засвідчить, що в Україні справді є політична воля боротися з корупцією.

Рада Європи в цілому та GRECO зокрема уважно стежать за ситуацією та готові надати вашій державі подальшу підтримку на цьому шляху.

Автор: Марін Мрчела,

президент Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO)