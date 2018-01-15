Крок до поразки Земана: хто здатен скинути проросійського президента Чехії

Юрій Панченко, Європейська правда, Прага-Київ _ Понеділок, 15 січня 2018, 09:33

Перший тур президентських виборів у Чехії подарував надію.

Після парламентських виборів восени минулого року, які виграла партія ANO мільярдера Андрея Бабіша, виникла небезпека, що Чехія доєднається до табору опонентів Брюсселя, де вже зібралися Угорщина та Польща. В разі перемоги на президентських виборах чинного глави держави Мілоша Земана цей рух мав би суттєво посилитися.

Перший тур президентських виборів у Чехії у багатьох асоціювався з черговим "перформансом" організації Femen – він відбувся під час голосування самого Земана.

Однак принципово важливо інше – попри те, що чинний президент виявився лідером першого туру, набравши 38,6%, він здобув менше, ніж прогнозували екзит-поли (42,5%). Не менш важливо те, що у другий тур вийшов екс-президент Чеської академії наук Їржі Драгош. Попри чималий відрив від лідера (він здобув 26,6% ), саме Драгош, за всіма опитуваннями, має реальний шанс перемогти Земана.

Про його підтримку у другому турі, який відбудеться за два тижні, заявили всі інші кандидати, що отримали істотну підтримку виборців. Сумарно підтримка цих кандидатів разом із Драгошом перевищує 60%. Натомість голосувати у другому турі за Земана закликав своїх прихильників лише Петр Ганніг, підтримка якого склала лише 0,56%.

Звичайно, заклик кандидата не гарантує 100-відсоткової підтримки його виборців (зокрема, чеські соціологи не певні, що електорат Тополанека підтримує Драгоша), але шанси опозиціонера на перемогу тепер набагато вищі, аніж у Земана.

Доказ того, що Мілош Земан вже не відчуває себе впевнено – зміна його передвиборчої стратегії.

Досі президент не брав участі у передвиборчих дебатах, надаючи перевагу численним інтерв'ю "дружнім" медіа - і не збирався міняти цю тактику й перед другим туром.

"Неофіційний" передвиборчий плакат, який натякає на проросійські симпатії Земана

"Участь у дебатах нічого не дає Земану, проте може дорого коштувати. Земан може втратити голоси через дебати, а тому піде на них лише у випадку, якщо ситуація перед другим туром буде для нього загрозливою", - прогнозував перед першим туром політичний оглядач чеської газети Hospodářské noviny Петр Хонзейк.

Так і сталося – вже після оголошення результатів першого туру Земан раптом змінив свою думку. "Я ще молодий і все ще повний енергії. І мені дуже подобається дебатувати", - заявив він.

Щоправда, такій заяві Земана передували слова чинного прем’єра Андрея Бабіша. Голова уряду, який за день до виборів заявив про свою підтримку Земана, публічно дав все ще чинному президенту кілька порад, як не програти.

Перша порада – не уникати дебатів, і вона була почута. Втім, виконати іншу буде набагато важче. Бабіш рекомендував Земану змінити свої підходи до зовнішньополітичних векторів, перестати лише пропагувати співпрацю з Москвою та Пекіном.

Отже, відверто проросійський та антиєвропейський курс Земана став проблемою навіть для його союзників.





Шанс для України

Але давайте розберемося, ким є головний опонент Земана?

Що означатиме його обрання для України?

На відміну від деяких інших кандидатів, Їржі Драгош уникає коментувати співпрацю з Києвом та питання санкцій. Втім, люди, що спілкувалися із ним, однозначні – науковець точно не є прихильником Кремля. Щоб оцінити зовнішній курс потенційного президента, ЄвроПравда зустрілася з радником Драгоша із зовнішньополітичних питань Петром Колажем.

Те, що ми почули – вкрай оптимістично для України.

"Почнемо із того, що пан Драгош чудово розуміє, що на сході України йде російська агресія. Відповідно, він не підтримуватиме скасування санкцій проти РФ до припинення цієї агресії та відновлення територіальної цілісності України, включаючи анексований Крим.

Друге – Драгош вітає недавнє рішення США про надання Україні захисної зброї. Адже будь-яка людина із IQ вище 90, а повірте – у Драгоша він набагато вищий, – розуміє, що не Україна напала на Росію, а навпаки. А відповідно – Україна потребує зброї саме для оборони.

І нарешті – пан Драгош вітає європейський вибір України та вважає, що ваша країна має отримати перспективи членства як у ЄС, так і в НАТО", - розповів Петр Колаж.

Їржі Драгош на виборчий дільниці

Із такою позицією головний конкурент Мілоша Земана в разі перемоги на виборах може перетворитися на його антипода, і це не може не тішити. Втім, зважаючи на те, що президент у Чехії є швидше церемоніальною фігурою, залишається питання:

як Драгош у випадку перемоги зможе лобіювати такий курс у чеському уряді?

"Дійсно, на відміну від Земана, для нинішнього прем'єра Бабіша Драгош не є бажаним кандидатом у президенти. Втім, в уряді є міністри, яких можна назвати однодумцями. В першу чергу – міністр закордонних справ Мартін Стропніцький. Він – абсолютно проєвропейські орієнтований політик і разом із майбутнім президентом це може стати запорукою того, що нинішній уряд буде більш проєвропейським, аніж попередній. Зрештою, сам Бабіш є прагматиком і розуміє, як вигідне Чехії членство у ЄС",- пояснює Петр Колаж.

Сам Їржі Драгош, коментуючи результати першого туру та свій можливий виграш, заявив, що у разі перемоги взірцем для нього стане чинний президент Словаччини Андрей Кіска. Дійсно, як і у Чехії, повноваження словацького президента вкрай обмежені. Попри те, можливість президента доносити суспільству оцінки, альтернативні урядовим, призвела до корекції курсу Братислави.

Якщо декілька років тому словацький прем’єр Роберт Фіцо вважався євроскептиком та потенційним другом Кремля, то тепер, за словами самого Фіцо, Словаччина перетворилася на "проєвропейський острівець у регіоні".





Ризики другого туру

Попри оптимістичні розклади, результат другого туру ще далеко не очевидний. Значною мірою, він буде залежати від того, як опоненти зможуть врахувати помилки першого туру.

За словами Драгоша, найбільшою проблемою він вважає лідерство Земана у регіонах. Дійсно, опозиційному кандидату вдалося виграти у чинного президента лише у Празі та у закордонному окрузі.

Такий результат вже став об’єктом його критики опонентами. Наприклад, екс-президент Вацлав Клаус вже заявив, що Чехії потрібен президент усієї країни, а не лише празьких кав’ярень.

Саме тому Драгош збирається проводити передвиборчий тур лише по регіонах.

Не менш важливе питання - явка другого туру. Прихильники Земана традиційно більш зорганізовані, а Драгошу ще доведеться переконати тих, хто голосували за інших кандидатів, повторно прийти на дільниці. "Питання явки - ключове для Драгоша. Причому цілком ймовірно, що йому доведеться працювати в умовах дезінформації від "альтернативних" медіа, близьких до президента Земана", - прогнозує чеський політолог Любомир Копечек.

Втім, не виключено, що результат виборів може вирішитися завдяки теледебатам. На перший погляд, згода Земана на них – однозначний плюс для Драгоша.

Хоча різниця у віці між опонентами – лише 5 років, візуально їх відмінність - колосальна. Чинний президент у свої 73 роки має проблеми із здоров’ям, які посилює його схильність щодня "насолоджуватися" цигарками та міцним алкоголем. На його фоні Драгош, моложавий для своїх 68 років, виглядає набагато вигідніше.

Втім, погодившись на дебати, Мілош Земан аж ніяк не збирається їх програвати.

"Ця людина може здаватися схожою на ідіота, та насправді він дуже розумний і прораховує кожен свій крок", - так описують Земана його опоненти.

Швидше за все, Земан збирається перемогти на дебатах, використавши найслабкіші місця із програми свого опонента.

Ключове з яких – питання біженців. Чехія відмовляється приймати біженців за квотою ЄС - таке рішення поділяє абсолютна більшість чехів, і Мілош Земан позиціонує себе як гарант їх недопуску. Його заяви часто критикують правозахисники, називаючи їх мусульманофобськими, але саме такі погляди до вподоби його виборцям.

Натомість позиція Драгоша з цього питання - більш комплексна. "Ми не маємо зачиняти двері перед біженцями, але це має бути наше рішення, а не диктат Брюсселя. Ми вважаємо, що рішення Німеччини приймати всіх було помилкою. Це ще можна виправити, але для цього треба визнати, що це була помилка та разом почати діалог щодо її виправлення", - пояснює позицію Драгоша Петр Колаж.

Так, цей підхід більш поміркований, але він менш привабливий для пересічного виборця.

А відповідно – якщо Земану вдасться "переграти" свого опонента у міграційному питанні, чинний проросійський президент Чехії зможе суттєво покращити свої шанси на переобрання.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди",

Прага-Київ