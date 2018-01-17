Шість пострілів у балканське перемир'я: кому вигідна смерть Олівера Івановича

Наталя Іщенко, для Європейської правди _ Середа, 17 січня 2018, 12:53

Лідера Громадського руху косовських сербів "Свобода, демократія, правда" Олівера Івановича було вбито вранці 16 січня в Косовській Мітровиці на півночі Косова. Цей злочин став найбільш гучним терористичним актом на Балканах за останні півтора десятка років.

Політик помер у лікарні. Повідомляється, що в нього потрапило шість куль. Стріляли з пістолета, який має неофіційну назву "довга дев’ятка" – це 9-міліметровий Zastava M70A.

За попередніми даними, вбивці (вбивця) втекли на Opel Astra. Повністю спалений автомобіль було знайдено на відстані близько одного кілометра від місця злочину, біля албанських будинків на кордоні з сербським поселенням.

Поліція Косова сформувала спеціальну групу для розслідування вбивства Івановича. Місцеві особливості: слідство ведуть два прокурора, серб і албанець.

Одночасно сербська прокуратура з організованої злочинності почала власне розслідування, але ця діяльність не вітається офіційною Приштиною. Рада безпеки Косова на позачерговому засіданні вирішила, що в разі необхідності професійної допомоги в розслідуванні справи косовські правоохоронні органи зможуть звернутися до спеціалізованих міжнародних організацій, зокрема до ФБР США.





Хто такий Олівер Іванович

Олівер Іванович був людиною з цікавою біографією та нетиповими політичними поглядами.

Він народився 1953 року в тій частині колишньої Югославії, де зараз знаходиться Косово, в сербській родині з чорногорським корінням. Вільно володів албанською мовою, що є рідкістю серед косовських сербів. В юності хотів стати військовим льотчиком, але через проблеми із зором змушений був залишити навчання у Військовій академії в Загребі. Повернувся до Косова, де здобув освіту інженера та економіста.

1999 року Іванович очолював так звану "Варту мосту", яка контролювала міст, що з'єднує північну та південну, сербську та албанську частини Косовської Мітровиці. (Міст нещодавно реконструювали за гроші Євросоюзу, але його досі не відкрито – по ньому можуть пересуватися лише пішоходи).

З 2008 по 2012 рік обіймав посаду державного секретаря Міністерства Республіки Сербія у справах Косова і Метохії.

У січні 2014 року його раптово було заарештовано через звинувачення у воєнних злочинах, нібито скоєних під час збройного конфлікту в Косові. Як стверджував прокурор EULEX, Місії Європейського Союзу в сфері верховенства закону и правопорядку в Косові, Іванович причетний до вбивства мирних албанських мешканців у південній частині Мітровиці під час косовського конфлікту 1998-1999 рр.

Арешт став шоком практично для всіх, хто знав Івановича, тому що раніше навіть праворадикальні екстремісти з числа косовських албанців не звинувачували його у воєнних злочинах.

21 січня 2016 року суддями EULEX Івановича було засуджено до 9 років ув'язнення. Проте апеляційний суд Приштини скасував вирок та наказав провести новий судовий процес. В червні 2017 року політика звільнили з-під варти.

У жовтні минулого року він висував свою кандидатуру на пост мера Мітровиці, але програв іншому сербському політику, лідеру партії "Сербський список", яку підтримували Москва та Белград. Під час виборчої кампанії Івановичу спалили автомобіль.

Напередодні голосування на місцевих виборах, в інтерв’ю белградському тижневику VREME, Олівер Іванович казав про атмосферу страху та беззаконня, яка панує в Косовській Мітровиці.

За його словами, люди бояться не албанців, а місцевих сербів, злочинців, які "їздять на джипах без номерів". Він розповів, що в останні два роки в Мітровиці було зафіксовано більш ніж п'ятдесят випадків підпалів авто та два нерозкритих вбивства. До того ж наркотики продаються на кожному кроці… "Все це відбувається на території у два з половиною квадратних кілометри, що повністю покрита камерами безпеки", – зазначив Іванович. На його думку, поліція нічого не може зробити, тому що, можливо, сама пов’язана із криміналітетом, або просто боїться злочинців, як і судді та прокурори.

"Трагічно, що після вісімнадцяти років життя в страху через екстремістськи налаштованих албанців тепер серби побоюються екстремістськи налаштованих сербів і через те бажають звідси поїхати... Раніше ми знали, де є фронт, але тепер ми не знаємо, тому що фронт є серед нас", – констатував Іванович.





Зустрічні звинувачення

Асоціація сербів з Косова і Метохії заявила, що вбивство Олівера Івановича є найбільш серйозним нападом на сербський народ у Косові з часу заворушень у березні 2004 року. Нагадаємо, 14 років тому через вбивство невідомими сербського підлітка та загибель трьох албанських дітлахів, що потонули за нез’ясованих обставин, у Косовській Мітровиці почалися зіткнення сербів та албанців. В результаті декілька людей загинуло, сотні отримали поранення, в тому числі – 11 миротворців.

"Постріли в Олівера Івановича – це постріли в усіх нас, хто бореться за Косовську Мітровицю, це постріли у кожного серба, який не хоче залишати свого вогнища", – заявив Горан Ракич, нинішній мер Мітровиці, колишній конкурент Івановича на виборах.

Очільник Сербської радикальної партії Воїслав Шешель в ефірі телеканалу "Россия 24" заявив, що до вбивства лідера косовських сербів причетні західні розвідувальні служби.

Натомість балканські ЗМІ цитують косовського юриста і політолога Азема Власі, який вважає, що за теракт несуть відповідальність "сербські та російські екстремісти", які вільно почуваються на півночі Косова, в Мітровиці.

Президент Сербії Александар Вучич наголосив, що, якщо той, хто вбив Олівера Івановича, має сербське ім'я та прізвище, його не можна вважати сербом.

Після закінчення екстреного засідання Ради безпеки Сербії Вучич зазначив, що "напад на Олівера Івановича – це, по-перше, напад на сербський народ на півночі Косова і Метохії, по-друге, це напад на Сербію в цілому".

"Вбивство Івановича – злочинне, зловмисне діяння з метою викликати хаос на півночі Косова і весь народ втягнути в конфлікт. Хто б не стояв за вбивством, албанські або сербські злочинці, вони мають відповісти. Їхньою метою є дестабілізація, паніка і страх. Злочин має бути покараний", – заявив керівник адміністрації по Косову і Метохії при уряді Сербії Марко Джурич.





НАТО посилює патрулювання

В Белграді вважають, що нинішня криза в Косові може негативно відобразитися на всіх Західних Балканах.

Вбивство Олівера Івановича – це безумний терористичний акт, який загрожує стабільності не тільки півночі Косова, але й усього регіону, вважає перший віце-прем'єр і міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай після проведення засідання Ради безпеки зазначив, що вбивство Івановича було окремим випадком, і ситуація в Косові є стабільною. Втім, за його словами, "це не означає, що немає ніякого ризику можливих терористичних актів".

Одразу після вбивства в Мітровиці Александару Вучичу зателефонувала високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерика Могеріні. Вона наголосила, що найважливіше зараз – зберегти ситуацію мирною та спокійною. Те саме сказала вона по телефону і президенту Косова Хашиму Тачі.

Пізніше стало відомо, що в суботу та неділю Вучич відвідає Косово і Метохію. Напевно, щоб усіх заспокоїти.

На сьогодні гарантом безпеки та стабільності Косова і досі є міжнародний миротворчий контингент під керівництвом НАТО. Місія триває в республіці вже 19-й рік – сили KFOR (Kosovo Force) були створені згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 1244 та вступили в Косово 12 червня 1999 року.

Повідомляється, що після вбивства в Мітровиці миротворці посилили патрулювання міста. Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску зробила заспокійливу заяву про те, що сили KFOR продовжують гарантувати безпеку в Косові згідно з Резолюцією РБ ООН.





Погані наслідки

Невідомо, на який ефект розраховували замовники та виконавці вбивства Івановича, можливо, на загострення аж до поновлення силового протистояння. Але поки що обидві сторони зберігають спокій, принаймні, зовнішній. Немає в регіоні достатньої кількості бажаючих йти на відкритий конфлікт, ну і присутність миротворців НАТО суттєво охолоджує атмосферу та гарячі голови.

Втім, вже є перший суттєвий негативний наслідок теракту в Мітровиці – припинення перемовин Сербії та Косова під егідою ЄС.

В день вбивства Івановича у Брюсселі мали відбутися перемовини між Белградом та Приштиною на рівні робочих груп. Але через події в Мітровиці зустріч не відбулася – сербська делегація терміново повернулася до Белграда. Керівник адміністрації Косова і Метохії Марко Джурич повідомив, що продовження діалогу в Брюсселі не буде, поки Сербія не отримає відповіді на питання щодо вбивства Олівера Івановича.

Припинення контактів між Сербією та Косовом невигідне обом сторонам. Тільки досягнення домовленостей із сербською владою дає косоварам надію на остаточне визнання своєї держави світовою спільнотою.

Що стосується Сербії, то умова щодо нормалізації відносин із Приштиною є головною вимогою до Белграда з боку Брюсселю – без цього країна втратить шанс стати членом ЄС.

Автор: Наталя Іщенко,

журналіст