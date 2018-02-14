Стратегія опору Росії: які реформи чекають на НАТО

Юрій Онищенко, Європейська правда, Брюссель _ Середа, 14 лютого 2018, 16:24

Фото: nato.int

Північноатлантичний альянс вперше з початку "холодної війни" розширює командну структуру. Міністри оборони країн-членів НАТО у середу офіційно затвердять рішення про створення двох нових командних центрів – у Європі та США.

Три десятки років тому НАТО мав 33 командних центри, де працювали 22 тисячі співробітників. На сьогодні таких центрів лише сім. Втім, Альянс чудово усвідомлює зростання загрози від Росії і саме через неї змінює свою структуру.

Члени НАТО в останні три роки збільшують оборонні бюджети, купують і модернізують військову техніку. Тепер необхідно вирішити іншу проблему – усунути перешкоди для швидкого пересування військ і завадити пошкодженню ключових комунікаційних мереж.

В НАТО пояснюють ці зміни необхідністю відповідати на всі сучасні загрози, але виділяють ключові – Росію, тероризм та кібератаки.

"За багато років після закінчення "холодної війни" союзники по НАТО скоротили витрати на оборону, скоротили свої військові потенціали. І ми намагалися створити партнерство з Росією. Після незаконної анексії Криму в 2014 році, після дестабілізації на сході України, за яку відповідає Росія, ми бачимо, що Росія веде себе все більш наполегливо", - наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.





"Військовий Шенген" як запорука мобільності

Нове командування, яке створять у Європі (Support command), відповідатиме за логістику військ, військової техніки та обладнання. Головна мета НАТО - забезпечити їхнє швидке пересування територією Європи. "Це ключова частина нашого механізму колективного стримування та захисту", - розповідає Столтенберг напередодні міністерської зустрічі у Брюсселі.

Переміщення техніки територіями країн-союзників дійсно є проблематичнішим, ніж може здатися, а іноді доходить до дивних казусів.

Так, нещодавно німецька поліція затримала колону з американськими гаубицями.

Їх везли з Польщі, а тамтешні правила перевезення відрізняються від німецьких. У підсумку гаубиці на три дні запізнилися на військові навчання. Можна лише уявити наслідки затримки в разі реальної воєнної потреби у такому озброєнні.

Чиновники НАТО розповідають, що іноді процедура ухвалення рішень про переміщення техніки займає до шести тижнів. "На тлі потенційних загроз - це неможливо довгий час, потрібен максимально простий механізм", - розповів ЄП один зі співрозмовників.

Міністри оборони Нідерландів, Бельгії, Німеччини та Норвегії

Місце розташування логістичного штабу поки не затверджене. Один із чиновників НАТО неофіційно підтвердив, що свої послуги запропонувала Німеччина. Німецькі ЗМІ також про це нещодавно повідомляли і навіть називали регіони – Кельн та Бонн на заході країни, де вже розміщені керівні й командні органи Бундесверу.

Вибір Німеччини, в центрі Європи, видається логічним, адже звідти в разі необхідності можна буде швидко перекидати війська, наприклад, до країн Балтії або Польщі, які сильно нервують через розміщення російських "Іскандерів" у Калінінградській області.

Наприкінці минулого року німецьке видання Der Spiegel опублікувало дані внутрішнього звіту НАТО, у висновках якого прямо вказується, що здатність блоку швидко розгортати війська по всій Європі "атрофувалася з кінця "холодної війни". Відтоді військові загрози згасли, європейські дипломати були більше спрямовані на інші проекти - в тому числі на посилення ЄС.

До речі, нині Євросоюз всіляко підтримує НАТО у питанні створення так званого "військового Шенгену". Єврокомісія минулого року затвердила кроки, необхідні для усунення перешкод, що заважають швидкому переміщенню військової техніки та персоналу. У березні план дій щодо військової мобільності запропонують для схвалення державам-членам ЄС.





Захист під водою

Другий центр (Joint Force command for the Atlantic) буде створений по той бік Атлантики, швидше за все, в США. Міністр оборони Джеймс Меттіс вже заявив про готовність американців розмістити новий штаб, і в НАТО натякнули, що приймуть цю пропозицію.

Основним завданням центру буде захист морських комунікацій між Європою та Північною Америкою і пов’язаної критичної інфраструктури.

"Командування відіграватиме важливу роль у кризах та конфліктах. 80% комунікаційних мереж йдуть морськими шляхами, і ми маємо забезпечити їхню безпеку на морі і під водою", - зазначає Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони США Джеймс Меттіс

Простіше кажучи, у НАТО серйозно занепокоєні тим, що Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, які забезпечують зв'язок між Європою і Північною Америкою.

Командувач підводних сил НАТО Ендрю Леннон нещодавно підтвердив, що Росія "явно виявляє цікавість" до підводної інфраструктури Альянсу. "Ми зараз бачимо таку підводну діяльність навколо підводних кабелів, якої ніколи не бачили", - заявляв він.

Столтенберг також неодноразово говорив, що активність російських субмарин - найвища від часів "холодної війни".

Росія за останні роки зробила значні інвестиції у флот, зокрема в підводні човни. З 2014 року на воду спустили додаткові 13 субмарин, вони активно діють у Середземному морі та в Атлантиці. Для порівняння: у Німеччині станом на осінь минулого року не було жодного підводного човна, здатного вийти на бойове чергування - усі шість вийшли з ладу і потребували ремонту.

У НАТО не приховують дефіциту техніки своїх військово-морських сил.

"Після завершення "холодної війни" Альянс скоротив свої потужності на морі, особливо у частині протистояння підводним човнам. Ми проводили менше навчань і втратили навички", - говорив Столтенберг у грудні 2017-го.

Саме через це НАТО також планує розширити командний пункт Військово-морських сил у Великій Британії. Альянс має намір збільшити персонал Об'єднаного командування ВМС НАТО (MARCOM) на військовій базі в районі Нортвуда. Зараз там працюють близько 300 осіб, НАТО планує збільшити штат на 100-200 співробітників.

Командування в Атлантиці також контролюватиме і координуватиме переміщення на повітряних та морських шляхах між Північною Америкою та Європою. Формально це навіть не створення нового центру, а відновлення його роботи, адже такий центр вже функціонував на американській території під час "холодної війни".

Після сьогоднішньої зустрічі міністрів у Брюсселі для НАТО починається нова фаза - розподіл обов'язків і підготовка детального плану функціонування штабів. Робота триватиме кілька місяців.

У червні перед самітом НАТО отримає оновлену структуру для швидкого реагування на загрози.

Автор: Юрій Онищенко,

"Європейська правда"