"Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ пiдтримав Британію у боротьбi з Кремлем

Сергій Сидоренко, Європейська правда _ Четвер, 15 березня 2018, 16:40

Британський прем'єр відвідала Солсбері, де отруїли екс-шпигуна. Фото Times

Події в британському Солсбері, де був знайдений непритомним колишній російський шпигун Сергій Скрипаль, лишаються на перших шпальтах британських медiа та низки інших ЗМІ світу.

Привід для цього більш ніж вагомий. У середу прем’єр Тереза Мей оголосила про запровадження санкцій та зміну британської політики щодо Росії.

В британському уряді вважають обмеження безпрецедентними. Щоправда, західні ЗМІ з урядовцями переважно не погоджуються, хоча й визнають, що уряд міг розкрити не всі карти. Але навіть за цих умов Британії виявилося непросто заручитися підтримкою всіх союзників для спільного тиску на Кремль.

Тим часом російська сторона не поспішає діяти у відповідь – якщо не враховувати численні фейки, запущені росіянами для "приглушення" скандалу.





Місто-привид

Отруєння Сергія Скрипаля, під час якого постраждали також інші люди, кілька днів поспіль генерує все більше і більше новин. Чоловіка, а також його доньку Юлію, знайшли непритомними на лавці у містечку Солсбері ще 4 березня. Вони досі не прийшли до тями і перебувають у критичному стані.

Трохи згодом довелося госпіталізувати також поліцейського, який намагався їм допомогти, ще кілька людей лікуються амбулаторно.

Невдовзі стало відомо, що Скрипаль – не простий британець, а колишній подвійний агент, який працював у спецслужбах РФ та постачав інформацію для британської розвідки (детальніше про це в статті "Української правди" "Історія подвійного шпигуна: вино, вербовка і помста Кремля").

фото Daily Star

Відтоді Солсбері знелюднів. Маленьке містечко у 100 кілометрах від Лондона досі було відоме хіба що тим, що воно розташоване неподалік Стоунхенджа.

Нині, як пише британський The Independent, місцеві намагаються не виходити на вулицi без потреби. У місті досі час вiд часу з’являються люди у костюмах хімзахисту, а його центр часом схожий на "місто-привид". Річ у тім, що британські слідчі досі не знають напевне, як відбулося отруєння, є лише версії – зокрема, про те, що отруту "впорснули" до автомобіля Скрипаля, коли власника у ньому не було.

Навіть ідентифікувати отруту виявилося непросто; згодом з’ясувалося, що це – нервово-паралітична речовина, розроблена російськими військовими в рамках проекту "Новічок". Експерти зійшлися на думці: цю речовину можливо дістати лише в РФ.

Відтоді закрутилася дипломатична машина: Британія офіційно звинуватила Москву в атаці, дала їй добу на коментарі, а коли у Москві відмовилися відповідати – оголосила про санкції.





Вперше від холодної війни

Британські посадовці наголошують: отруєння Скрипаля стало першим випадком використання хімічної зброї у повоєнній Європі. До слова, Росія є одним із підписантів конвенції про повну заборону хімічної зброї.

"Отруйну речовину, яку міжнародними конвенціями заборонено використовувати навіть на війні, використали для атаки на мирне місто!" – йдеться у заяві Британії, що пролунала на терміновому засіданні Радбезу ООН.

Риторика британського уряду була вкрай жорсткою. Тож у середу пообіді, коли прем’єрка Тереза Мей прийшла до парламенту, було очевидним, що вона оголосить про нові санкції стосовно РФ.

Нині серед них найчастіше згадують про рішення оголосити персонами нон грата 23 росіян, які перебувають у Британії – безпрецедентний захід у відносинах з РФ. Масштабніше "вигнання" мало місце лише у 1971 року, коли з Британії вислали 105 радянських шпигунів. Однак рішення уряду – значно ширше.

Газета The Times наводить повний перелік заходів щодо Росії, про які згадала Тереза Мей у доповіді перед членами парламенту. Єдине, що залишається невизначеним – це п.9, "інші заходи", які, за словами Мей, включають неназвані засекречені дії уряду.

1. Висилка дипломатів

23 російських дипломата, яких Лондон вважає причетними до російської розвідки, повинні залишити Британію протягом тижня. Йдеться не лише про працівників посольства, але також про співробітників консульств та інших, хто перебуває у Британії з дипломатичним імунітетом.

2. Перегляд санкцій за порушення прав людини

Британський парламент зараз розглядає так звану "поправку Магнітського", яка надасть уряду повноваження щодо майна осіб, відповідальних за порушення прав людини. Це дозволить карати також росіян, причетних до корупції, включаючи заборону на в’їзд та заморожування активів.

3. Призупинення контактів на високому рівні

Відносини Британії та Росії зберігаються, але контакти топ-дипломатів будуть перервані. Зокрема, Тереза Мей відкликала запрошення на адресу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова здійснити візит до Британії.

4. Бойкот чемпіонату світу з футболу

Міністри та члени королівської сім'ї бойкотуватимуть чемпіонат світу з футболу, який має пройти цього року в Росії. На участь британської команди у змаганні це не вплине.

5. Посилення захисту від усіх форм ворожої державної діяльності

Уряд планує ініціювати зміни до законодавства, які дозволять поліцейським та імміграційним службам затримувати осіб, підозрюваних у "ворожій державній діяльності", включаючи шпигунство. "Ворожа державна діяльність" визначається як "відкритi чи прихованi дії іноземних урядів, що підривають або загрожують британській національній безпеці, цілісності демократичного устрою, громадській безпеці, репутації чи економічному процвітанню Британії або відсутності збройних конфліктів".

6. Можливий перегляд законодавства про контррозвідку

Очікується, що Британія посилить Закон про державну таємницю, який діє ще з 1911 року і суттєво застарів.

7. Посилення перевірки приватних рейсів, митних та вантажних перевезень походженням з РФ

8. Заморожування російських держактивів, якщо є докази, що вони можуть бути використані для загрози життю або майну британських громадян чи інших мешканців

Цей захід може стати дзеркальним відображенням дій США із заморожування активів та майна російських чиновників, відповідальних за агресію проти України. США також заборонили використання двох приміщень, які були у власності дипслужби РФ, у відповідь на втручання Росії у вибори 2016 року.

9. Інші заходи

Прем’єр натякнула на існування "прихованих заходів", сказавши депутатам, що деякі з них не можна розголошувати з міркувань національної безпеки.





Менше, ніж хотіли, більше, ніж могли

Чи є ці санкції достатніми і адекватними діям РФ? На це запитання на Заході немає однозначної відповіді.

Чимало видань у редакційних чи то аналітичних статтях припустили, що британський уряд вдарив по Росії значно менше, ніж "розмахувався" для цього удару.

"Після сильного тиску, після оголошеного ультиматуму на адресу Москви у вівторок Тереза Мей ухвалила скромні санкції у відповідь на отруєння в Солсбері", – пише французька Le Monde.

"Ухвалені рішення, безсумнівно, дратують Кремль. Та водночас зрозуміло, що вони могли бути серйознішими. Заява Мей не містила жодних згадок про можливість відкликання національної команди з чемпіонату світу в РФ, не ухвалено жодних заходів проти Russia Today чи проти російських "аристократів", які обрали Лондон як місце проживання", – зауважує британський Independent.

Поза тим, журналісти зауважують, що наразі не всі заходи оприлюднені. І навіть ті, що є – справді є доволі жорсткими.

Чи могла Британія зробити більше, не втративши підтримку партнерів? Питання залишається відкритим.

Ще у середу була серйозна небезпека того, що сусід Британії, Франція, не підтримає дії Лондона. 15 березня ранішні британські газети вийшли із заголовком про це на першій шпальті.

"Франція кидає виклик Терезі Мей щодо покарання Росії", – написала The Times. І навіть розважливий Reuters підкреслив, що уряд Франції, на подив багатьох, відмовився беззастережно підтримувати Лондон і попросив про нові докази.

На їх представлення знадобилося менше доби. Вже в четвер Франція відкинула всі сумніви і підтвердила: немає іншого правдоподібного пояснення, окрім того, що за отруєнням Скрипаля стоїть російська державна машина. А те, що Москва відмовилася відповідати на запитання Британії в рамках розслідування, є додатковим підтвердженням цього припущення.

Щоби зняти всі сумніви у єдності ключових світових держав, в четвер США, Німеччина, Британія і Франція зробили спільну заяву про роль РФ в отруєнні Скрипаля, а генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що для отруєння у Солсбері використали одну з найбільш токсичних речовин у світі.





Що робить Росія?

Низка британських видань у своїх статтях в четвер зауважили цікавий факті: Росія не поспішає із кроками у відповідь.

Немає жодних сумнівів, що з РФ "виженуть" аналогічну кількість британських дипломатів. Це – стандартний підхід у міжнародних відносинах. Та навіть це рішення досі не оприлюднене, є лише обіцянка Лаврова. Що ж до інших санкцій з боку Британії – відповідь на них взагалі лишається незрозумілою. Неясно, коли вона буде, в якому вигляді і чи буде вона взагалі.

Всі предмети із найменшим вмістом отрути - ізолюють. Фото Times

"Поки що немає жодних ознак того, що Росія готує шокуючу та страшну відплату", – пише The Independent.

Натомість Росія доклала всіх зусиль, щоби запустити у публічний простір фейки з цього приводу. Колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля вбили:

- розвідка МI-5

- Ізраїль

- прибічники Хілларі Клінтон

І це – не жарт, а реально названі версії, які активно поширювали в англомовному сегментi соціальних мереж російські "тролi", повідомлення яких дослідило видання The Times.

В російськомовному сегменті до них додалися ще кілька версій. Звичайно ж, пролунало переконання про "український слід цієї атаки" – цю версію останніми днями поширювало чимало російських видань, натякаючи, що саме Києву потрібно розсварити Росію та Захід.

Одна з найекзотичніших версій – що вся ця історія вигадана британською владою, щоби "зам’яти" проблему педофілії. Ні, це не жарт: статтю за назвою "Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц" опублікувала державна російська агенція "РИА Новости".

Але "найуспішнішою" стала ще одна версія, свідомо поширена з Росії. За нею, ціллю вбивць був не екс-розвідник, а його донька Юлія. Мовляв, її вирішила вбити мати її бойфренда-росіянина, щоби її син не зганьбив родину одруженням із донькою зрадника.

В якому "воєнторзі" мати купила синтетичну надтоксичну військову отруту, не уточнюється.

Водночас версія "про кохання" здобула певну популярність. В четвер її поширили ключові таблоїди Британії (наприклад, The Sun, Daily Mail).

Та думку британської держави вона не змінила.

Історія з отруєнням Скрипаля та його доньки досі містить купу невідомих. Починаючи з того, що досі незрозумiлий мотив вбивць – чи йдеться про планомірну "зачистку зрадників", чи про щось вагоміше. Закінчуючи тим, що досі неясні подальші дії росіян.

Та про що можна говорити з упевненістю, то це про те, що історія ще далека від свого фіналу. А також що вона надовго, можливо, навіть безповоротно змінила ставлення до Росії з боку західних столиць.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"