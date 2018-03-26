Нова перемога Берлусконі: парламент Італії почав формувати владу після виборів

Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди _ Понеділок, 26 березня 2018, 12:15

Нова керівниця Сенату, кадр трансляції

Після виборів у Італії, що завершилися перемогою популістів та євроскептиків, новий парламент мав спершу обрати своє керівництво, далі – домовитися про коаліцію та створити уряд.

В суботу першу сходинку було подолано. Тріумфатор виборів, "Рух 5 зірок", домовився із правоцентристами, тобто з партією Берлусконі "Вперед, Італіє", і проголосував за спікерів обох палат парламенту.

Команда Сільвіо Берлусконі знову довела, що здатна досягати успіху навіть за умови падіння свого рейтингу. Натомість націоналісти з партії "Ліга" (колишня "Ліга Півночі"), які на виборах показали другий результат, залишилися поза цією домовленістю та без керівних портфелів.

Проте це ще не означає, що в Італії є нова коаліція. Сформувати уряд італійці навряд чи зможуть так само блискавично.





Шукали жінку?

Новий парламент Італії розпочав роботу лише наприкінці минулого тижня, і вже в суботу – на другий день роботи – вдалося обрати керівників обох його палат, Палати представників і Сенату.

Першу, тобто Палату представників, очолив кандидат від "Руху 5 зірок" Роберто Фіко, а спікером Сенату стала "ветеранка" партії Берлусконі, 71-річна Марія Елізабетта Альберті Казеллаті.

Такий блискавичний поділ портфелів став можливим... через сварку.

У п’ятницю Сільвіо Берлусконі "розійшовся" з лідером "Ліги", Маттео Сальвіні, зруйнувавши передвиборчу домовленість про те, що союз "правих" виступає єдиним фронтом. Цим моментом скористався Луїджі Ді Майо з "5 зірок", і вони блискавично домовилися про розподіл спікерських посад.

Сальвіні тепер взагалі непереливки. Його кандидатури виявилися слабкими для керівних посад парламенту, а це болісно б’є по самолюбству італійського політика.

Обрання главою Сенату Марії Елізабетти Альберті Казеллаті стало цілковитою несподіванкою для політичних оглядачів. Вперше за всю історію Сенат Італійської Республіки очолить жінка. До слова, у цьому скликанні 34% мандатів отримали жінки (майже 10 років тому їх було менше 17%).

Італійські ЗМІ публікують фото нового спікера, з яких зовсім не очевидно, що їй – 71 рік. Фото corriere.it

Пані Казеллаті, юрист і адвокат, розпочала свою співпрацю із Сільвіо Берлусконі іще в 1994 році, але її шлях до нинішньої посади виявився довгим та болючим – принаймні, медійно.

Увагу медіа вона привернула ще у 2005 році, коли стала заступницею міністра охорони здоров'я. Тоді вона влаштувала свою доньку Людовіку на посаду глави власного секретаріату, викликавши публічні звинувачення у непотизмі.

Потім Казеллаті була заступницею міністра юстиції і запам’яталася тим, що допомагала із законами на захист свого партійного боса, зокрема у справі з "Рубі" та щодо медіахолдингу "Медіасет" (ці закони ухвалювалися виключно для Берлусконі і на підтримку його інтересів). Крім того, медіа критикували її за позицію щодо громадянських шлюбів: вона була надзвичайно проти цієї можливості в "патріархальній" Італії. Сама пані Казеллаті часто дозволяла собі "гостре слівце" про "Рух 5 зірок", навіть у минулому 2017 році.

Але старі образи швидко забуваються, коли існують реальні політичні інтереси.





Спікер-експерт

Щоправда, голосування не відбулося з першої спроби.

"Руху 5 зірок" було насправді байдуже, хто очолить Сенат за умови підтримки їхнього кандидата в Палату представників. Про це повідомив у twitter лідер "5 зірок" Луїджі ді Майо, натякнувши, щоправда, на готовність домовитися з "Лігою". "Можемо підтримати Анну Марію Берніні (кандидат від "Ліги") або будь-кого іншого на посаду глави Сенату", – написав він.

Але кулуарні домовленості виявилися іншими.

Отже, коли стало відомо про результати голосування за Марію Казеллаті представниками "Руху", вони не змогли прокоментувати журналістам такий вибір.

Що ж до голови нижньої палати парламенту, то в ніч з п’ятниці на суботу лунало ім’я Рікардо Фракарро, але його кандидатуру не сприйняли у партії Берлусконі, тож депутати обох флангів погодили кандидатуру Роберто Фіко, експерта з комунікацій, представника наглядової ради суспільної телерадіокомпанії RAI.

Фіко не є щирим прихильником Луїджі ді Майо, оскільки вважається представником так званого "лівого крила" "Руху 5 зірок". Він не погоджується з позиціями "Руху" щодо імміграції та цивільних шлюбів, але... демонструє чудову лояльність самому засновнику "Руху" Беппе Грілло. Фіко разом із ним іще у 2005 році заснував платформу MeetUP Друзі Беппе Грілло, яка згодом і переросла у "Рух". Він також є одним із перших 40 засновників Руху. Подейкують, що Роберто Фіко навіть хотів відмовитися від посад у "Русі", коли дізнався, що у виборчих перегонах братиме участь молодий Ді Майо.

А що ж із "власником" нинішнього уряду, Демократичною партією? Їй залишалося тільки спостерігати за перерозподілом посад. Новий очільник "демократів" Мауріціо Мартіна лише констатував, що формула "1 за 1", створена за кулуарною домовленістю двох партій, є "поганим початком роботи парламенту цього скликання".





Боротьба за владу

На цьому формування нової італійської влади далеко не закінчилося.

В суботу прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні офіційно подав у відставку, проте виконуватиме свої обов’язки до остаточного формування італійського уряду. А для цього депутати мають домовитися про коаліцію та склад уряду.

Найвагомішою у цьому процесі є роль президента Італії. Саме він розпочинає консультації для узгодження того складу уряду, якому здатні довіряти більшість італійських парламентарів. І коли президент вважатиме, що така особа обрана, то ця кандидатура подається для голосування у парламент і, якщо згода є, – президент призначає уряд, беручи до уваги наміри парламенту.

У цьому процесі партія Берлусконі має дещо гірші перспективи.

Опитування свідчать, що "Вперед, Італіє" і після виборів продовжує втрачати свій рейтинг на користь "Ліги", яка пообіцяла жорстку боротьбу з нелегальною міграцією та значне зменшення податків. Водночас підтримка "Руху 5 зірок" зросла протягом останніх трьох тижнів.

Як "Ліга", так і "Рух" висловилися за неприйняття правил бюджету ЄС.

Однак поспішати з висновками ще не слід: розбіжності в економічних програмах обох партій є серйозною перешкодою для їхнього альянсу. Отже, перемовини ще триватимуть.

Нагадаємо, парламент Італії розпочав свою роботу у доволі оновленому складі: майже 35% депутатів ще не працювали у законодавчому органі. Найбільше італійську політику оновив "Рух 5 зірок" – 65% його депутатів обрані вперше. До того ж парламент значно "помолодшав". Тож є всі підстави чекати від нього нових несподіванок та нестандартних рішень.





Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

для "Європейської правди"