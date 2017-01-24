Електронна особистість: навіщо ЄС обговорює права роботів

Марія Коваль, "Ілляшев та Партнери" _ Вівторок, 24 січня 2017, 13:43

Європейський парламент взяв до розгляду проект резолюції про правовий статус роботів як "електронної особистості (електронної особи)".

Ця новина вже викликала шквал жартів, які намагаються довести, що євродепутатам вже просто нема чим зайнятися. Однак насправді Європарламент порушив дуже серйозну тему, до якої рано чи пізно треба буде звернутися й українським парламентарям.

Саме тому є сенс детально розглянути, що ініціює ЄС.

Не секрет, що роботи займають важливе місце в різних сферах нашого життя, ба більше, деякі зі сфер, наприклад, промисловість, наука і медицина, вже не можна уявити без їх використання. На сьогодні у світі існує близько 1,7 мільйона роботів (андроїди, боти і т.п.), однак їх використання не має достатнього врегулювання.

Необхідність розробки Резолюції про правовий статус роботів зумовлена насамперед появою безпілотних автомобілів.

Хто повинен відповідати за шкоду, заподіяну безпілотним автомобілем? Які права на компенсацію мають постраждалі?

Проектом Резолюції пропонується покласти основну відповідальність на виробника та зобов'язати виробників та власників таких безпілотних автомобілів мати страховку. Однак він також передбачає розподіл відповідальності між виробником і власником, залежно від ситуації.

Документ передбачає наділення роботів статусом "електронних особистостей", які мають специфічні права і обов'язки. По суті, можна стверджувати, що проект пропонує надати роботам права людини замість встановлення звичайних правових рамок їх використання і застосування.

Як сказано в доповіді автора проекту Резолюції, "роботи не можуть вважатися просто інструментами в руках власників, і все більш важливим стає вирішення, чи повинні роботи мати юридичний статус, чи ні".

Чи вирішить Європарламент надати роботам правовий статус "електронної особистості", стане зрозуміло в лютому.

Що означає цей статус?

Резолюція встановлює загальні етичні принципи розвитку галузі робототехніки і штучного інтелекту для використання в громадянському суспільстві, які мають бути враховані при соціальному, екологічному впливі й впливі на здоров'я людей робототехніки і могли б забезпечити відповідність дій роботів правовим, етичним стандартам і стандартам безпеки.

Наприклад, стосовно питань безпеки Резолюція передбачає зобов'язання для розробників роботів інтегрувати в механізм аварійний вимикач з метою їх миттєвого відключення в надзвичайних ситуаціях.

В цілому Резолюція має на меті врегулювати правове становище роботів у людському суспільстві, для чого пропонується:

- створити спеціальне Європейське агентство з робототехніки і штучного інтелекту;

- дати нормативне визначення "розумному автономному роботу ";

- розробити систему реєстрації найбільш просунутих роботів разом із системою їх класифікації;

- зобов'язати розробників роботів надавати гарантії відсутності ризику отримання травм або шкоди від роботів;

- розробити нову структуру звітів для компаній, які потребують роботів, про вплив робототехніки і штучного інтелекту на економічні результати компаній.

Що ж до заміни роботами "людських" трудових місць, то у Резолюції пропонується передбачити спеціальні обов'язкові звіти компаній, що використовують у своїй діяльності роботів, щодо економії сум на соціальні внески за рахунок використання робототехніки замість людського персоналу.

Очевидно, що використання роботів дасть можливість компаніям уникати соціальних виплат, тим самим забезпечуючи їм значну економію, не кажучи вже про те, що роботи не хворіють, не втомлюються і не висувають претензій до свого керівництва. Однак вартість самих роботів і їх обслуговування для багатьох компаній, особливо не дуже великих, все одно значно перевищуватиме суми зарплат і податків людського персоналу.

Чи загрожує масове безробіття людям внаслідок впровадження роботів у різних сферах нашого життя?

В цілому тенденція збільшення кількості роботів у різних сферах людського життя, безумовно, може нести загрозу безробіття для людей в окремих галузях.

Дійсно, роботи сьогодні виконують чимало видів робіт, замінивши тим самим людський ресурс. Очевидно, що наше майбутнє буде впритул пов'язане з біотехнологіями, нанотехнологіями, у зв'язку з чим роботи, безперечно, прийдуть на зміну людських ресурсів у деяких сферах нашого життя.

Та говорити про те, що роботи спричинять масове безробіття, не можна, оскільки багато видів робіт, що виконуються навіть зараз роботами, або забирали б у людини колосальну кількість часу, або не могли б бути виконані людиною взагалі.

Необхідно окремо відзначити, що на сьогодні не існує правових положень у сфері інтелектуальної власності щодо творів, які можуть бути створені комп'ютерами або роботами. У зв'язку з цим Резолюція закликає спеціальну Комісію з цивільно-правових норм у сфері робототехніки розробити для таких творів критерії поняття "продукту власної інтелектуальної діяльності".

Безумовно, Резолюція не може передбачити сьогодні всі положення, стандарти та правила стосовно роботів і штучного інтелекту, оскільки технології розвиваються дуже стрімко і до чого дійде прогрес людства щодо впровадження штучного інтелекту, передбачити складно.

Але Європейський Союз принаймні починає усвідомлювати збільшення ступеня впливу робототехніки на людське життя і необхідність встановлення правил її створення та використання.

Автор: Марія Коваль,

адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"

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