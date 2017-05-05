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Транспорт до Європи: які новації прописані у галузевій стратегії

Віктор Довгань, заступник глави Мінінфраструктури _ П'ятниця, 05 травня 2017, 09:49
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За своїм потенціалом Україна має стати потужним транзитером між ЄС та Азією. Втім, попри те, що наразі транспорт складає 6,7% ВВП і 6% загальної кількості зайнятого населення (за результатами 2016 року), ця мета все ще залишається далекою від реалізації.

А до цього додаються й нові вимоги до транспорту – наразі галузь є невід'ємною складовою обороноздатності країни.

Щоб зрозуміти, як розвиватися галузі протягом найближчого десятиріччя, Міністерство інфраструктури підготувало проект Національної транспортної стратегії – 2030.

Нормативний акт встановлює багато складних завдань: імплементація директив ЄС у рамках Угоди про асоціацію, впровадження принципів корпоративного управління та прозорості ухвалення рішень, розвиток конкуренції та лібералізація ринків, забезпечення належного фінансування модернізації транспортної інфраструктури, мінімізація впливу на довкілля, запровадження нових стандартів безпеки руху, підвищення рівня транспортних сервісів.

Національна транспортна стратегія визначає такі цілі:

  1. Впровадження ефективного державного управління в транспортній галузі;
  2. Надання якісних транспортних послуг та інтеграція транспортного комплексу України до міжнародної транспортної мережі;
  3. Забезпечення сталого фінансування транспортного комплексу;
  4. Підвищення рівня безпеки на транспорті;
  5. Досягнення міської мобільності та регіональної інтеграції в Україні.

Розвиток залізничного транспорту:

- лібералізація ринку залізничних перевезень на основі рівноправного доступу до залізничної інфраструктури та справедливої конкуренції між перевізниками;

- забезпечення інтероперабельності з морським та автомобільним транспортом;

- оновлення тягового та іншого рухомого складу, продовження поетапної модернізації і подальшого розвитку залізничної мережі, забезпечення сумісності з TEN-T і регіональними залізничними мережами ЄС.

Розвиток авіаційного транспорту:

- лібералізація ринку авіаційних перевезень відповідно до очікуваної Угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір (САП) з одночасною лібералізацією ринку авіаційних перевезень з державами СНД, Близького Сходу, Азії та Африки;

- технічне удосконалення аеронавігаційної системи України, підвищення ефективності пропускної спроможності повітряного простору України;

- розбудова термінальних пасажирських та вантажних комплексів із забезпеченням міжнародних стандартів якості обслуговування пасажирів.

Розвиток дорожнього господарства:

- збільшення обсягів фінансування дорожньо-будівельних робіт та забезпечення середньострокового планування;

- впровадження системи незалежного контролю якості дорожніх робіт;

- підвищення пропускної спроможності дорожньої мережі шляхом впровадження інтелектуальних транспортних систем.

Розвиток автомобільних перевезень:

- поступова лібералізація міжнародних автомобільних вантажних перевезень та забезпечення процедури доступу до ринку автомобільних перевезень;

- посилення відповідальності учасників дорожніх перевезень за порушення габаритно-вагових параметрів транспортних засобів;

- запровадження системи підтвердження професійної компетентності водіїв та персоналу автомобільного транспорту.

Розвиток морського транспорту:

- оновлення морського торговельного флоту, днопоглиблювального та буксирного флоту та стимулювання конкуренції;

- концесія державних стивідорних компаній, розбудова інфраструктури глибоководних морських портів та будівництво спеціалізованих перевантажувальних комплексів;

- спрощення процедур реєстрації суден під Державним прапором України та системи дипломування українських моряків, забезпечення дотримання міжнародних стандартів підготовки та оцінки кваліфікації.

Розвиток внутрішнього водного транспорту:

- модернізація річкової інфраструктури та скорочення річкових транспортних витрат;

- інтеграція внутрішніх водних шляхів у загальну логістичну мережу ЄС TEN-T та розвиток європейського водного коридору E-40 між Чорним та Балтійським морями;

- спрощення процедури доступу до судноплавства внутрішніми водними шляхами суден під іноземним прапором.

Транспортна інфраструктура – рушійна сила української економіки, яка дозволяє Україні реалізувати свої економічні можливості. Швидке, вчасне, надійне і безпечне перевезення вантажів та пасажирів має життєво важливе значення для економічного зростання країни.

Стратегія – важливий документ, який передбачає переорієнтацію вантажів та пасажиропотоку на Європейський Союзу, розвиток цифрової інфраструктури, сучасних технологій та електротранспорту.

Нам потрібно дивитись ширше, аж до чіткого бачення розвитку інфраструктури до 2030 року, бути сміливими у своїх планах. Ми можемо зробити інфраструктуру України розвиненою та інноваційною.

 

Автор: Віктор Довгань,

заступник глави Мінінфраструктури
з питань європейської інтеграції

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора

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Віктор Довгань, заступник глави Мінінфраструктури

Транспорт до Європи: які новації прописані у галузевій стратегії

На український транспорт чекають зміни – треба бути готовими не лише до нових технологій, а й до переорієнтації вантажів та пасажиропотоку на Євросоюз. А до цього додаються й нові вимоги до транспорту – галузь є невід'ємною складовою обороноздатності країни.

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