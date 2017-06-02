Знайти

ЄС готує перегляд безмитних квот: хто виявиться cправжнім другом України

Юрій Панченко, Європейська правда _ П'ятниця, 02 червня 2017, 09:35
Версія для друку Коментарі

Україна стала на крок ближча до отримання нових автономних преференцій ЄС. 1 червня за них проголосував Європарламент.

Щоб отримати ці преференції, а простіше кажучи – додатковий обсяг тарифних квот, це рішення має схвалити Рада ЄС. Втім,

немає сумнівів, що Україна отримає ці преференції. Більше того, у Брюсселі планують зробити це до чергового саміту Україна-ЄС.

Хоча дату саміту ще не визначено, орієнтовно він має відбутися у липні.

На саміті має бути оголошено про отримання Україною безвізу та завершення процедури ратифікації Угоди про асоціацію. Втім, обидва ці досягнення – "хвости", які мали бути завершені ще 2016 року. А отже, потрібний новий, свіжіший результат.

Попри те, що рішення щодо надання преференцій глобально ухвалене, інтрига все ж існує. Які саме преференції отримає Україна?

Адже Європарламент та Єврокомісія ухвалили різні переліки цих квот. Початковий перелік було ухвалено Єврокомісією у вересні минулого року за результатами тривалих переговорів з українськими урядовцями.

Звичайно, що до нього увійшло далеко не все, що пропонувала Україна. Наприклад, єврочиновники відмовилися надавати додаткові квоти на експорт курячого м’яса (одна з ключових українських пропозицій), мотивуючи це тим, що цей ринок в Україні фактично є монополізованим.

Та Європарламент ще додатково скоротив перелік преференцій, виключивши сушені томати (Єврокомісія пропонувала надати Україні додаткову квоту обсягом 5 тис. тонн) та пшеницю (100 тис. тонн), а також добрива.

Наразі перелік пільг, які підтримав Європарламент, містить кукурудзу – 650 тис. тонн, ячмінь – 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно – 7,8 тис. тонн, овес – 4 тис. тонн, мед – 3 тис. тонн, а також яблучний та виноградний соки – 500 тонн.

Чи є цей перелік пільг остаточним? Ні, тому що своє слово не сказала Рада ЄС.

Це означає, що Україна може отримати преференції як у більш лояльній версії Єврокомісії, так і в ще більш скороченій редакції, ніж та, за яку голосував Європарламент. Хоча для того, щоби повернутися до "розширеної" пропозиції ЄК, необхідно буде повернути текст в ЄП на нове голосування. А це – ще кілька місяців затримки. 

Адже в процесі ухвалення рішення в ЄС є така фаза, як тріалог, коли з трьох різних позицій сторони шукають компроміс. При цьому позиція Ради ЄС – найсильніша.

Яким буде це рішення? Поки що прогнозувати це складно. Адже рішення Ради ЄС є компромісом між представниками урядів європейських країн, які часто мають різні погляди.

Зокрема, відомо, що під час травневої зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом переконувала їх надати перевагу саме розширеному переліку преференцій. Але чи буде це почуте?

Принциповий момент – в ЄС постійно наголошують, що Рада ЄС виступає з єдиних позицій без внутрішньої опозиції.

Але, звичайно, насправді позиції різних країн різняться. І попри старання, часто ці протиріччя стають відомими.

Зокрема, низка західноєвропейських країн з розумінням підходять до закликів Єврокомісії. Зазвичай цього було достатньо для ухвалення рішення.

В українському випадку противником дуже великої допомоги є Франція. Але найбільші противники збільшення допомоги для України – східноєвропейські країни, які наразі є ключовими агровиробниками у ЄС та не хочуть додаткової конкуренції.

Як свідчать джерела ЄвроПравди,

найбільшими прихильниками додаткового урізання пільг для України наразі є Угорщина та Польща.

Так, саме Польща, яка традиційно позиціонує себе як адвоката України у ЄС. "Річ у тім, що бла-бла-бла та реальна допомога – це дещо різні речі", – прокоментував таку дивну ситуацію чиновник, близький до переговорів про надання преференцій.

А отже, за результатами всіх дискусій ми зможемо дізнатися про реальну підтримку України різними членами ЄС.

Не виключено, що результат буде сприятливим для нас. Зокрема, негативна позиція з боку Франції була сформована ще попереднім урядом. Після перемоги Макрона, а головне – формування нового уряду, ця позиція може бути скорегована.

Зрештою, східноєвропейські країни теж можуть змінити свою думку. Тим самим довівши, що їхні декларації про підтримку України – не порожні слова.

Але в будь-якому разі, ми побачимо, хто в ЄС є справжнім другом України, а хто ні.

І ця реальність може принести нам багато сюрпризів. Залишається сподіватися – приємних.

 

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора

ЧИТАЙ ТАКОЖ
ОСТАННІ НОВИНИ
11:23
Масштабний збій у British Airways спричинив необережний працівник
11:01
Посли ЄС на рік продовжать заборону на інвестиції в Крим - журналіст
10:53
Німеччина і Франція обговорюють спільні проекти європейської оборони
10:51
Президент Молдови заявив росЗМІ про намір отримати в ООН статус нейтральної країни
10:33
У Німеччині заборонили "дитячі шлюби"
10:12
Єврокомісія та Італія домовилися про порятунок найстарішого банку світу
09:55
Поліція переселяє 600 мігрантів з колишнього аеропорту Афін
09:54
Юнкер: наша прихильність кліматичній угоді непохитна попри рішення США
09:39
Партія Мей випереджає лейбористів всього на 3% за тиждень до виборів
09:30
Верховний суд США вирішить долю міграційного указу Трампа
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Інститут світової політики

Від "Євробачення" до євроінтеграції: якою побачили Україну гості фестивалю

Відвідування Києва вплинуло на оцінки європейців. Так, 54% гостей "Євробачення" вважають, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п’ять років. А 42% гостей з країн ЄС зізналися, що тепер "набагато більше" хочуть бачити України серед членів Євросоюзу.

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Безпека праці, боротьба з наркотиками та інше: що нового несе Україні ратифікована асоціація

Більша частина Угоди про асоціацію з ЄС працює вже майже півтора роки. Але це не означає, що "офіційний запуск" Угоди нічого не змінює... Є нові норми нашої угоди з ЄС, реалізація яких призведе до очевидних результатів. Звісно, якщо Україна їх виконає...



ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Юрій Панченко, Європейська правда

ЄС готує перегляд безмитних квот: хто виявиться cправжнім другом України

Україна може отримати преференції як у більш лояльній версії Єврокомісії, так і в ще більш скороченій редакції, ніж та, за яку голосував Європарламент. Все залежить від позиції Ради ЄС. Низка західноєвропейських країн готові піти на поступки Україні. Проти – Франція, Угорщина та Польща.

Карел Хірман, енергетичний експерт, Словаччина

З чого складається перемога "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі: погляд з Євросоюзу

Ще невідомо, якими будуть наслідки рішення для українського бюджету і національної валюти. Але чимало можна сказати вже зараз... Ще за Януковича, в 2012 році, я особисто вручив тодішньому керівництву "Нафтогазу" пропозицію від Eustream...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  