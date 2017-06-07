Покарання Лондона: куди переїде фінансовий центр ЄС після Brexit

Віталій Шапран, Українське товариство фінансових аналітиків _ Середа, 07 червня 2017, 10:04

Фото weforum.org

Brexit змушує чиновників у Брюсселі досить швидко розробляти плани, які призведуть до втрати Лондоном звання фінансового центру Європи.

Процес виходу Британії з ЄС офіційно запущений, від березня розпочався відлік дворічного терміну для переговорів про умови Brexit. А вже у третьому кварталі 2017 року, за повідомленнями Reuters, ринкам слід очікувати появи документів, які обмежать участь британських банків і компаній у фінансовому ринку ЄС.

А від кінця травня у кулуарах Європейської комісії блукає чернетка з "планом дій проти британських фінансистів".



Велич Британії

Британський фінансовий ринок завжди був зразком міжнародного фінансового центру і приводом до заздрощів Франкфурта, Парижа та Брюсселя.

Навіть той факт, що Британія відмовилась переходити на євро та зберегла свою національну валюту, не зменшив вплив Лондона на континентальну частину ЄС. Традиційно Лондон відігравав роль столиці ринку капіталів, ризик-менеджменту (страхування) та був джерелом банківської ліквідності.

Можливо, колишні партнери по ЄС і захочуть відібрати у Лондона звання "фінансової столиці" ЄС, але на самі ринки Brexit вплине досить обмежено.

Річ у тім, що банків, страховиків та фондових компаній, які б спиралися суто на британський ринок, залишилось не так вже й багато, і як правило, їхня роль на глобальному фінансовому ринку непомітна. Проте справжні флагмани ринку - це компанії з британським корінням, але вони вже давно працюють на міжнародній платформі.

Як би Брюссель не хотів, але перекреслити три століття розвитку і швидко відібрати у Лондона міжнародний влив не вийде.

Історично Велика Британія мала багато колоній та заморських територій. Кілька сторіч поспіль це породжувало попит на міжнародний бізнес у Британії та штовхало вперед розвиток банківської справи і страхування.

Станом на початок 2017 року активи п'яти найбільших британських банків складали $14,5 трлн - це приблизно дорівнює ВВП ЄС за 2016 рік.

Яким чином чиновники з ЄС планують "виганяти" британські банки з континенту, незрозуміло, адже багато з них мають дочірні банки, зареєстровані за правом ЄС, та є акціонерами великих банків у Німеччині, Франції та інших країнах-членах ЄС.

Крім того, страховики у Великій Британії на початок 2017 року сформували пул довгострокових активів на 2 трлн фунтів - приблизно $2,6 трлн. У галузі було зайнято приблизно 400 тис. осіб, а всього на британському ринку діяло більше 500 компаній, третина з яких були представлені саме компаніями з ЄС та Швейцарії.

За обсягами бізнесу зі страхування життя Британія була першою в ЄС протягом останніх трьох років, тобто з усіх країн була найбільше здатна до створення довгострокових пасивів. Такі британські компанії, як Aviva та L&G, активно працювали в Азії.

Втім, до британського ринку страхування життя пристрастились голландська Aegon та німецька Allianz. Отже,

якщо Брюссель порушуватиме питання про вихід британських страховиків із ЄС, аналогічне питання піднімуть і в Лондоні.

Що стосується ринку капіталів, тут Британія має менше переваг, і позицію Лондона можна вважати досить хиткою. Так, на початок 2017 року, за даними Всесвітньої федерації бірж, капіталізація ринку акцій Лондонської фондової біржі (ЛФБ) складала $3,6 трлн.

Враховуючи, що найближчий конкурент із ЄС, Euronext, сконцентрував $3,4 трлн, а славнозвісна Deutsche Borse - біля $2 трлн, насправді альтернатива ЛФБ на континенті є.





Подвійний удар ЄС

Поки що офіційні особи ЄС станом на початок червня ніяк не коментували плани щодо фінансового ринку Великої Британії, але у ЗМІ вже просочились чернетки документів, які вказують, що найбільшого удару бюрократи з Брюсселя хочуть завдати саме ринку капіталів.

Зокрема, очікується, що у третьому кварталі повноваження Європейського регулятора ринку цінних паперів (ESMA) буде посилено, а його поступово залишать працівники з громадянством Великої Британії.

Першого удару буде завдано у другому кварталі 2018 року по найбільш зростаючій частині ринку - "невеликим IPO". Звісно, якщо плани щодо такого кроку підтвердяться, то на ЛФБ зникне черга невеликих емітентів з ЄС вже у 2017 році.

Другий удар Європейська комісія планує здійснити по професійних учасниках ринку капіталів: передбачається паспортизація іноземних учасників ринку капіталів, які хочуть працювати в ЄС.

Втім, чернеткою передбачене і послаблення - спрощення процесу лістингу та купівлі цінних паперів, які є продуктами секьюритизації кредитів. Через те, що Лондон залишає фінансовий ринок ЄС, чиновники у Брюсселі побоюються за ліквідність континентального ринку і ведуть до того, щоб ринок ЄС менше залежав від банківських кредитів.





Прогнози та висновки

Чутки чутками, навіть якщо вони поширюються через світові інформаційні агентства, але Брюссель дуже ображений на Лондон, і дійсно слабким місцем Лондона залишається ринок капіталів.

Цікаво, що банки і страховики поки що залишились без ініціатив Брюсселя. Навпаки, кроки останнього спрямовані на те, щоб не втратити ліквідність, джерелом якої в ЄС традиційно був Лондон. А от ринок капіталів, на жаль, очікує перерозподіл.

Так, ринок акцій буде розподілений між 3-4 біржами Euronext. За обсягом вони готові прийняти європейські компанії з Лондона. І якщо у 2018 році Лондон викинуть з єдиного фондового простору ЄС, то ЛФБ втратить приблизно $0,5-1 трлн капіталізації.

Ринок облігацій буде розподілено між німецькою Deutsche Borse та іспанською BME. Останні роки саме ці торговельні площадки є лідерами за оборотом і здатні запропонувати банкам цікаві умови.

А от із ринком деривативів все складніше. Швидше за все, ринок деривативів і облігацій (продуктів сек'юритизації) залишиться у Лондоні, гідних реципієнтів цих ринків у ЄС немає.

Можливо, ЛФБ через спад активності у першому кварталі 2018 року почне "загравати з емітентами" не з країн ЄС, знизить тарифи для іноземних емітентів та буде більш уважно відноситись до їх потреб.

Безумовно, для тих емітентів з України, хто збирається на IPO-SPO до Лондона, це дуже добра новина. А от тих емітентів, які вже провели IPO у Лондоні і закрутили різні податкові схеми, реєструючи компанії у Люксембурзі, Ліхтенштейні і ще десь за межами Великої Британії, очікують досить "дорогі" юридичні ризики, оскільки якщо Британію викинуть з єдиного фондового простору ЄС, лістинг іноземних емітентів на ЛФБ може потребувати додаткових процедур.

Особисто я очікую, що під кінець 2017 року між Лондоном та Брюсселем почнуться "великі торги":

Брюссель буде тиснути на ринок капіталів, а Лондон – гратися зі страховиками та банкірами, натякаючи, що ліквідність потрібна і на внутрішньому ринку Британії.

Точно можна сказати, що Лондон випхають з єдиного фондового простору ЄС, але режим доступу до обох ринків стане предметом переговорів, і рівень його суворості буде залежати від результатів цих перемов.

Звісно, процеси проти Лондона стануть більш серйозними лише ближче до 2019 року – коли громадяни Великої Британії залишать свої посади у виконавчих органах ЄС. Бо зараз ми спостерігаємо доволі анекдотичну ситуацію, коли Європейська комісія планує щось проти Лондона попри те, що ключові посади у виконавчій владі ЄС займають піддані Єлизавети II.

Автор: Віталій Шапран,

член виконкому

Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА)

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора