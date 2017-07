Тактика помилкового об'єкта: що означає скандальна заява Трампа про Україну

Твіт Дональда Трампа, присвячений "саботажу Україною його виборчої кампанії", породив низку запитань, на які варто спробувати дати відповіді доволі швидко. Причому це стосується не лише представників влади.

Перш за все, ми отримали показовий кейс сучасної дипломатії, коли твіттер найвпливовішої людини світу спрацьовує куди швидше за звичні дипломатичні процедури. І у цьому є хороша новина:

раз Трамп використовує згадку про Україну, значить, він усвідомлює, що вона достатньо відома у світовому масштабі.

Стосовно "саботажу кампанії" варто пригадати, що значна частина західних медіа під час президентських перегонів Дональда Трампа не підтримували.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity