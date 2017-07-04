Знайти

Сунь Цзи проти Клаузевіца: де була ключова помилка Кремля

Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень _ Вівторок, 04 липня 2017, 15:17
Версія для друку Коментарі

У нашому конфлікті з Росією намічається черговий фазовий перехід. Хоча значних змін у динаміці бойових дій і немає, все ж є концентрація і оформлення загального впливу конфлікту на регіональні процеси і можливості його безпосередніх учасників.

Росія дедалі більше відчуватиме ціну агресії і той непомітний, довгостроковий і задушливий вплив, який може справляти на агресора затяжна війна.

Боротися з часом – а саме так виглядає кримська авантюра Кремля – ​​складно. Росія до такої боротьби навряд чи була готова, враховуючи численні джерела її слабкості.

Але державам, особливо авторитарним, властиво переоцінювати свої можливості.

Поклавшись на застарілі уявлення про державність, велич та інші символи ХІХ століття; озброївшись вірою в військову силу – знову в дусі просякнутого вченням Клаузевіца позаминулого століття – Кремль ринувся в бій із Заходом. Бій, як водиться, героїчний, при незрівнянних економічних, технологічних і військових потенціалах.

Виграти цю війну навряд чи було можливо. Швидше за все, вершиною мрій мала бути почесна нічия, де Кремлю дозволили б називатися "великою державою" в обмін на чимало дрібних і не дуже послуг.

Але війна затягнулася, і щось пішло не так. У цьому сенсі дух Сунь Цзи, який застерігав від тривалих воєн, переміг тінь Клаузевіца, котрий вірив у вирішальне значення військової переваги.

Для Росії війна з нами – це спроба перетворити силову перевагу на політичний результат, здійснювана у вкрай невигідних умовах. Спроба ця реалізується за давно застарілими рецептами і схемами часів у кращому разі холодної війни, а в гіршому – середини ХІХ століття.

При цьому умови стають все менш сприятливими, а це означає, що ризиковані кроки, яких не роблять сьогодні, стануть ще більш ризикованими завтра. Це – стратегічний глухий кут.

Для нас же війна з Росією стала питанням виживання і побудови національної ідентичності. Невизначеності, розмитості й сумнівності російських цілей ми протиставили ясність і моральну обґрунтованість своїх спроб зберегти незалежність.

Так проявляється асиметричність цілей, завдяки якій багато слабких держав у різні періоди історії брали гору над сильними.

Навряд чи однієї цієї обставини буде достатньо для перемоги, але її роль вкрай важлива. Зберігши цю асиметрію, ми отримаємо джерело постійної переваги – моральної, психологічної та стратегічної.

Простір для російського маневру постійно звужується. У 2014 році Кремль міг запросити високу ціну за свої військові переваги і неготовність усіх інших до несподіваної війні в центрі Європи. Але скористатися короткочасним моментом – особливо після подій в Іловайську та Дебальцевому – не зміг, задовольнившись Мінськими угодами, які дозволяли лише тягнути час.

А тягнути час Кремлю аж ніяк не можна було – його головна ставка була на бліцкриг. Сьогодні, в 2017 році, таких можливостей Москва вже не має. Порядок денний визначається десь в іншому місці.

Непереборна дія довгострокових чинників, які чомусь так недооцінили в Кремлі, піддавшись авантюрним ідеям про гібридні війни і роз'єднаність Заходу, позначається дедалі сильніше.

Схоже, в Москві зробили помилку, добре відому нам з власної історії – видали бажане за дійсне і побудували на цьому сумнівному підґрунті стратегію. Стратегію, яка веде в нікуди.

Все це створює передумови для посилення наших позицій. Ми, як і раніше, дуже далекі від ефективної, сильної, демократичної держави, якою Україну так сильно хочуть бачити її власні громадяни і західні союзники.

Ми так само небезпечно близькі до корумпованого, авторитарного, неефективного режиму, яким Україну хочуть бачити кремлівські стратеги і – на жаль – багато хто з українських політиків.

Але в ситуації, що складається на нинішньому етапі протистояння з Росією, ми можемо, незважаючи на помилки, дурниці й дефіцит досвіду, використовувати сильні сторони своєї позиції.

Кремль максимально обмежений обставинами і загнаний в кут своїми власними попередніми рішеннями.

В його арсеналі залишається тільки військова сила, ціна використання якої зросла в багато разів.

Ми ж, користуючись моральними перевагами і міжнародною підтримкою, можемо акуратно і продумано використовувати вразливі місця позиції Росії, реалізуючи своє законне право на захист територіальної цілісності й самооборону. Ми навіть можемо дозволити собі помірні помилки та/або поразки.

Кремль став заручником власної тактики підвищення ставок, яка, коли фішки стрімко тануть, здатна довести азартного гравця до банкрутства. 


 

Автор: Микола Капітоненко,

експерт Інституту суспільно-економічних досліджень

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають виключно точку зору автора
powered by lun.ua
ОСТАННІ НОВИНИ
17:14
Бельгія позбавляє статусу біженця шукачів притулку, які їздили додому "у відпустку"
17:08
Британія надасть Україні 40 млн фунтів стерлінгів допомоги в 2017-2018 роках
16:41
Ле Пен хоче реформувати "Національний фронт" і змінити назву
16:29
У Каталонії хочуть "негайно" оголосити незалежність, якщо референдум скаже "так"
16:24
НАТО і СБУ підписали договір про постачання Україні обладнання для кіберзахисту
16:06
В Італії суд провів засідання у справі Марківа, запобіжний захід не обрали
16:06
ЄС наполягає на необхідності створення антикорупційного суду
15:47
Україна створює Раду з міжнародної торгівлі
15:37
У ЄС закликали без зволікань реформувати СБУ
15:27
Велика делегація Європарламенту відвідає зону АТО на тижні - Геращенко
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

Крок до вигнання: Росія шантажує Раду Європи новою кризою

Кремль виконав свої погрози та призупинив фінансування Ради Європи. Цей крок не залишає багато варіантів: або у наступні роки Росія "схаменеться" та сплатить борг з відсотками та пенею, або – рано чи пізно – постане питання про її членство у Раді Європи...

Віктор Савінок, для Європейської правди

Друзі України та вороги атомної енергетики: чи увійдуть "Зелені" до нової німецької коаліції

Свідчення політичної ваги "Союзу 90/Зелених" – історичне рішення Бундестагу про легалізацію одностатевих шлюбів. Адже ухвалення такого рішення було ключовою вимогою партії для участі у майбутній коаліції. Формування такої коаліції – вкрай бажаний сценарій для України.



ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень

Сунь Цзи проти Клаузевіца: де була ключова помилка Кремля

Непереборна дія довгострокових чинників, які чомусь так недооцінили в Кремлі, піддавшись авантюрним ідеям про гібридні війни і роз'єднаність Заходу, позначається дедалі сильніше. Обрана стратегія веде РФ в нікуди.

Юрій Панченко, Європейська правда

Сербія ламає скрепи: чи забезпечить новий уряд гарантії членства в ЄС

Російські ЗМІ вже встигли заявити про "кидок Вучича". Нового сербського президента у РФ вважали "своїм" – адже він літав до Москви за підтримкою Путіна. Але минуло три місяці від дня виборів – і він призначив прем’єр-міністром кандидатку, яку багато хто вважає відверто антиросійською.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  