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Асоціація в небезпеці: наскільки реалістичними є погрози Будапешта

Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень _ Вівторок, 10 жовтня 2017, 12:37
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Угорщина анонсувала перегляд Угоди про асоціацію України та ЄС.

За словами глави угорського МЗС Петера Сіярто, цю пропозиція буде озвучено на найближчій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Наскільки реалістичними є такі погрози?

Перш ніж дати відповідь на це питання, варто нагадати одну просту річ. Час відмовитися від ілюзій, згідно з якими Європейський Союз представляється чимось на кшталт раю на Землі. Як і будь-який політичний проект, ЄС – це про інтереси, владу, коаліції, перемоги і поразки.

Зближення з ним, не кажучи вже про членство, висуває високі вимоги до дипломатичних вмінь або – як зараз часто кажуть в освітній сфері – компетенцій. Це, серед іншого, включає здатність розставляти пріоритети, аргументувати позиції, шукати союзників, йти на поступки і багато чого іншого.

Чи має Україна достатньо підстав вважати, що вона готова до такого роду складної роботи?

На тлі гучних заяв угорських офіційних осіб, спричинених ухваленим в Україні законом про освіту, поступово вимальовуються нові ризики і потенційні джерела нашої слабкості. Недооцінювати їх не варто. Насамперед тому, що

Україна залишається вражаюче слабкою практично в будь-яких своїх двосторонніх відносинах.

Угорці, судячи з усього, вирішили цією слабкістю скористатися. Або власною силою, яка витікає з членства в ЄС і тієї ситуації з євроінтеграцією України, яка є зараз.

Що залишається Україні? Або піти назустріч вимогам і переглянути власні погляди на мову і його роль у формуванні національної ідентичності, або ускладнити собі шлях в Європу.

Наскільки ускладнити – питання більш ніж відкрите, та чи хочемо ми на власному досвіді дізнаватися відповідь?

Сам предмет суперечки – мова викладання – має значення, швидше, як символ. Для угорців це символ їхньої здатності використовувати сильні сторони і нав'язувати власний порядок денний, як не Брюсселю, то Києву.

Зрештою, має ж бути колись практична користь від досвіду складної бюрократичної і дипломатичної боротьби в Європі. Угорці досить довго і успішно навчалися хитросплетіннях європейської дипломатії, на відміну від нас ніколи не сприймаючи її в чорно-білих тонах. Тепер вони прагнуть результатів, а там буде видно, як їх використовувати.

Однак мовне питання – це символ і для України. У кращому випадку – символ побудови нової ідентичності, в якій мова відіграватиме важливішу роль.

У гіршому – символ загострення боротьби за патріотичний електорат напередодні виборів.

Протистояння символічних значень стає особливо небезпечним на тлі краху звичних сенсів і дефіциту спільних цінностей в Європі.

Ситуація має всі ознаки кризи, і вихід з неї буде пов'язаний зі значними і продуманими зусиллями.

Однак поки що в діалозі з угорцями ми демонструємо дивну безтурботність і відсутність системних дій. Ключові умови для нормального управління подібними конфліктами – це точна оцінка співвідношення сил і чітке розуміння інтересів сторін, які стоять за їхніми позиціями.

Співвідношення сил – не на нашу користь. У нас практично немає важелів тиску на Угорщину, і тим більше – на ЄС.

У Будапешта же в руці багато козирів, починаючи від енергетичних і закінчуючи дипломатичними.

За спиною в Угорщини – Вишеградська четвірка, голос в НАТО і в ЄС, в тому числі щодо антиросійських санкцій. Іншими словами, в усьому тому, що ми оголошуємо ключовими пріоритетами нашої політики, у Будапешта є невеликий пакет акцій, можливо і блокуючий.

У нас же немає практично нічого, і про причини такої сумної ситуації можна розмірковувати досить довго.

У цих умовах контекст означатиме набагато менше, аніж нам хотілося б. Можна буде скільки завгодно розповідати про російську агресію – серйозним аргументом в даній ситуації це не стане.

Потрібні інші вміння та інша стратегія управління цим конфліктом. Нам треба максимально повно зрозуміти, які інтереси стоять за нашою власною позицією і які з них пріоритетні, а які – другорядні.

Вкрай корисно було б зрозуміти те саме стосовно позиції угорців. Це потребує зусиль, діалогу і готовність до взаємних поступок. І це складніше, аніж риторика про черговий раунд роз'яснення нашої позиції, яка, судячи з результатів, працює щоразу гірше.

Однак все це – частина того самого "домашнього завдання", про яке ми так часто згадуємо у зв'язку зі своїми євроінтеграційними намірами.

Потрібно вчитися відстоювати свої інтереси у відносинах не тільки з ворогами, але й з союзниками. Вчитися їх розуміти.

Вчитися будувати коаліції і платити за підтримку. Закон про освіту обернувся для України суцільним навчанням.

Питання в тому, чи зможемо ми засвоїти ці уроки.

 

Автор: Микола Капітоненко,

експерт Інституту суспільно-економічних досліджень

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Микола Капітоненко, Інститут суспільно-економічних досліджень

Асоціація в небезпеці: наскільки реалістичними є погрози Будапешта

Протистояння символічних значень стає особливо небезпечним на тлі краху звичних сенсів і дефіциту спільних цінностей в Європі. Однак поки що в діалозі з угорцями ми демонструємо дивну безтурботність і відсутність системних дій.

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