Вибори в Національну раду Австрії назвали двох явних переможців: консервативну Австрійську народну партію (АНП) на чолі з новим, молодим і харизматичним головою партії Себастьяном Курцом і правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС), очолювану старим, не настільки харизматичним, але досвідченим головою Хайнцем-Крістіаном Штрахе.

Всі, хто вважав, що Курцу і його наскрізь застарілому консервативному "Руху" вдасться зупинити правих популістів, помилилися. Навпаки: у зв'язку з тим, що Курц у своїй передвиборчій кампанії неухильно робив ставку на такі теми, як безпека, міграція і шовінізм на грунті соціальної держави

весь політичний дискурс суттєво зрушився вправо.

Цим, зрештою, скористалися дві австрійських правих партії – "політичний старожил" АПС, що отримала 27% голосів, і нова АНП, яка завоювала 31%.

Курц за прикладом Еммануеля Макрона перетворив АНП в рух незабаром після свого вступу на посаду голови партії в травні цього року. Причому зробив це на відміну від свого французького зразка не за допомогою виходу з партії і створення дійсно нового руху.

Він обрав для себе "гібридну" модель. Весь процес появи на публіці був "заточений" по-новому: новий партійний колір (блакитний, а не чорний), нові кандидати у національному виборчому списку та нові структури внутрішньопартійної влади. Як голова "молодіжної мережі АНП" і президент партійної академії він міг розраховувати на їх підтримку.

Але при цьому була збережена і "стара" АНП. Курц спритно представив свій прихід до влади в партії як її перезавантаження і зажадав для себе далекосяжних верховних повноважень на прийняття рішень.

Так він проявив свої лідерські якості, в тому числі і завдяки постійному повторенню під час виборчої кампанії послання про те, що

йому самостійно і всупереч опору Ангели Меркель вдалося закрити балканський маршрут міграції.

У фокусі і без того цілком замкненої на Курці кампанії виявилася його особа, а також його бездоганний зовнішній вигляд. Юнацьке обличчя на екранах телевізорів справляло враження неймовірної свіжості. Можна було почути порівняння з "месією", а послідовників стали називати "апостолами".

На початку кампанії внутрішньопартійні аналітики громадської думки в якості однієї з двох перепон на шляху до перемоги називали молодість 31-річного кандидата. Тим самим багато хто вважав його висунення ризикованим.

Другою перешкодою могли стати його зарозумілість і самозакоханість. Обидва ці фактори Курцу вдалося обійти за рахунок м’якосердної, але в той же час твердої манери поведінки.

Сигналами, які Австрія після виборів послала Європі, стали ностальгія за лідерством і зсув вправо.

Соціал-демократична партія (СДПА) зобов'язана отримати свій урок: відкриті звернення до виборців АПС, а не їх ізоляція, заклики повернутися в обитель соціал-демократії спрацювали лише частково.

З тих пір як в 1986 році до влади в АПС прийшов Йорг Хайдер, СДПА категорично відхиляла можливість коаліції з АПС. Глава СДПА Крістіан Керн попрощався з такою позицією, як тільки вступив на цю посаду з бездоганною репутацією.

На з'їзді СДПА у червні 2016 року він звернувся до товаришів по партії з такими словами: можна схилити на свій бік виборців "синіх", але цього не домогтися повчаннями типу "культурний плюралізм - це здорово". Необхідно продемонструвати їм, що ми завжди були вашою партією і відтепер хочемо знову робити політику разом з вами.

Втім, Керну вдалося отримати вигоду не від виборців СДПА, які почули цей заклик і поспішили назад до соціал-демократів, а більшою мірою від зелених, розсварених зсередини і розколотих на дві міні-партії. Одна з них, судячи з ситуації, що склалася, взагалі не потрапляє до парламенту.

Саме виборці "зелених" натовпами перейшли на бік СДПА і врятували підсумок виборів для Керна. Йому вдалося закінчити гонку майже врівень з АПС, знову набравши 27%.

Перемігши на парламентських виборах, дві праві партії Австрії неминуче продовжать конкуренцію між собою. Недарма Курц послідовно представляє Штрахе як лагідного і м'якотілого правого популіста.

Штрахе чудово розуміє своїх виборців, говорилося в стратегічному документі для внутрішнього використання, написаному найближчим оточенням Курца ще восени 2016 року. Як раз цю роль Курцу і належало відібрати, щоб стати уособленням "АПС з прицілом на майбутнє" – ще один девіз з його стратегічного документа.

Таким чином, Курц у змістовному плані різко зрушився вправо, але зовні залишився класичним зразком віденських обивателів, які знають, як правильно поцілувати дамі ручку.

Час покаже, чи зможе така тактика пережити і коаліційні переговори - а все вказує на коаліцію з АПС – і буденну діяльність уряду.

Автор: Барбара Тот,

оглядач журналу Falter (Австрія)

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