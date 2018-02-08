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Вироки українським морякам у Греції: що робить МЗС та що потрібно зрозуміти

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України _ Четвер, 08 лютого 2018, 12:31
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Фото: greekreporter.com

Українські моряки перевозять нелегальних мігрантів та отримають за це покарання у Греції. Після вчорашньої прес-конференції представника Офісу уповноваженого Верховної ради з прав людини Михайла Чаплиги та народного депутата України Ірини Суслової ця проблема нарешті набула належного розголосу.

Перш за все, хочу уточнити, що таких в’язнів не 200, а 120, хоча це й не робить проблему менш гострою.

Рішуче не погоджуюся і з твердженнями, що МЗС не надає їм достатньої допомоги. Наше посольство та консульські співробітники тримають на контролі справу кожного заарештованого чи засудженого громадянина, з кожним підтримують особистий чи телефонний контакт, негайно реагують на кожну скаргу чи прохання. Під час слідства й суду кожному співвітчизникові забезпечується адвокат та перекладач зі знанням української або російської мови. Зазначу, що без цього за грецьким законодавством рішення суду буде просто нечинним.

Зрозуміло, що наші дипломати підтримують постійний зв'язок з усіма релевантними правоохоронними органами Греції, а контакт з береговою охороною дає нам можливість негайно дізнаватися про нові затримання.

Однак метою мого виступу не є відомче виправдання. Навпаки, я задоволений тим, що прес-конференція вдарила на сполох і привернула до проблеми увагу суспільства.

Сподіваюся, це допоможе врятувати від фатальних помилок не одного нашого співвітчизника.

Українські дипломати завжди допомагали й допомагатимуть кожному українському громадянинові, який потрапив у біду за кордоном, навіть якщо він вчинив тяжкий злочин. А злочин перевезення нелегалів з точки зору грецької юстиції належить саме до категорії тяжких, так само, як контрабанда наркотиків і зброї.

Схоже, що багато хто з наших затриманих моряків занадто легковажно ставився до цієї обставини, погоджуючись на незаконний заробіток.

Водночас бесіди наших консулів із заарештованими свідчать, що абсолютна більшість з них свідомо йшли на злочин і розуміли, що мають справу з міжнародною мафією. Це підтверджує й те, що жоден із них не наважився повідомити, де, як і хто втягнув їх до злочинної діяльності та як функціонує мережа переправки мігрантів.

Хочу окремо застерегти потенційних правопорушників: співпраця з мафією обов’язково приведе вас до катастрофи. Мафія використає вас і врешті-решт здасть, розраховувати на її допомогу в біді безглуздо. Чудес не буває.

Необхідно розуміти ще одну річ. Після мільйонного валу близькосхідних мігрантів, який прокотився через Грецію в 2015 та наступних роках, тамтешнє суспільство надзвичайно алергічно ставиться до тих, хто наживається на нелегальній міграції. Наші співробітники, звичайно, роблять все можливе, щоб пом’якшити присуди, але розраховувати на особливу поблажливість грецького правосуддя не доводиться.

Тому вироки, як правило, бувають надзвичайно суворими, нерідко й до 25 років.   

Переконаний, що для подолання ситуації, яка в останні роки стає дедалі гострішою, необхідно об’єднати зусилля МЗС та всіх релевантних українських структур – органів правопорядку, народних депутатів, офісу омбудсмена, громадських організацій.

Особливу роль у превентивній роботі мають відіграти ЗМІ. Досі не раз бувало, що з докладних інтерв’ю наших дипломатів викидалася якраз необхідна роз’яснювальна частина, а уривки, які потрапляли в ефір, використовувалися для створення медіа-сенсацій.

Міністерство закордонних справ готове до найтіснішої співпраці з усіма, хто бажає залучитися до вирішення проблеми. 

 

Автор: Павло Клімкін,

міністр закордонних справ України

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ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України

Вироки українським морякам у Греції: що робить МЗС та що потрібно зрозуміти

Українські дипломати завжди допомагали й допомагатимуть кожному співвітчизнику, який потрапив у біду за кордоном, навіть якщо він вчинив тяжкий злочин. А перевезення нелегалів з точки зору грецької юстиції належить саме до такої категорії злочинів.

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