Берлінський нападник видавав себе за неповнолітнього в Італії і 4 роки провів у тюрмі

Четвер, 22 грудня 2016, 14:11

Громадянин Тунісу Аніс Амрі, який підозрюється у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні 19 грудня, видавав себе за неповнолітнього біженця, коли прибув до Італії, і відсидів тюремний термін за підпал школи.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

За даними видання, Амрі народився у туніському місті Газа 22 грудня 1992 року. В лютому 2011 році італійська поліція зареєструвала його, коли він перетнув море разом з іншими біженцями на надувному човні і прибув на острів Лампедуза.

Амрі не надав документів і заявив, що він неповнолітній. Зробив він через те, що італійські закони більш поблажливі неповнолітніх без супроводу.

Аніс Амрі

Амрі поселили в італійській родині в регіоні Катанія, там же його зарахували до школи. Проте довго він не провчився через те, що його кілька разів звинуватили у погрозах і побитті школярів. Завершилося все спробою підпалити школу.

Поліція заарештувати його 23 жовтня 2011 року і згодом його засудили до чотирьох років ув’язнення. Тюремний термін він відбував у Катанії, а потім в Палермо.

За даними Департаменту пенітенціарних установ, Амрі у в’язниці поводився агресивно і його відносили до категорії "небезпечних осіб". Із в’язниці він вийшов у травні 2015 року.

Після того, як Амрі відбув покарання, Італія намагалася його вислати з країни, але Туніс не співпрацював с італійською владою і не визнавав Амрі, у якого не було документів, своїм громадянином.

Зрештою Амрі отримав лише офіційний документ від місцевої префектури із вимогою залишити Італію. Італійська влада також внесла всю інформацію про нього в Шенгенську інформаційну систему.

У 2015 році Амрі потрапив до Німеччини за підробленими документами. У липні того року він подав заяву на отримання притулку.

Він реєструєтеся в центрі для прохачів притулку в Еммеріх-на-Рейні, на кордоні з Нідерландами. У серпні він зупинявся у місті Фрідріхсхафен, курорт на Боденському озері, недалеко від Швейцарії, і показував фальшивий італійський паспорт.

Вважається, що саме в цей час він увійшов в контакт із салафітами, зокрема, він був знайомий із 32-річним імамом Абу Валаа, якого затримали у листопаді 2015 року.

Німецька влада пізніше заявила, що вважає імама головним вербувальником ІДІЛ в Німеччині.