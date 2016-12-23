Знайти
АКТУАЛЬНО

На Мальті приземлився пасажирський літак із Лівії, захоплений невідомими

Італія підтвердила, що підозрюваного в теракті у Берліні застрелили в Мілані

У Мілані вбито підозрюваного у нападі на берлінський ярмарок - ЗМІ

Евакуацію цивільних та опозиції з Алеппо завершено, 35 тис. осіб залишили місто

Deutsche Bank виплатить $7,2 млрд за позовами Мін'юсту США

Сирійський уряд заявив про відновлення повного контролю над Алеппо




У Мілані вбито підозрюваного у нападі на берлінський ярмарок - ЗМІ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:32
Фото
Версія для друку Коментарі

Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, в результаті якого загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в силах безпеки.

Видання повідомляє, що підозрюваний був вбитий у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю.

За інформацією Reuters, міністр внутрішніх справ Італії дасть прес-конференцію в Римі о 10.45 (за місцевим часом).

Раніше італійська агенція Ansa повідомляла про те, що в Мілані поліція застрелила невідомого. Чоловіка було вбито під час звичайної перевірки документів.  

Видання La Repubblica повідомляє, що підозрюваний був зупинений для звичайної перевірки документів в 3.00 ночі.

Повідомляється, що в рюкзаку Амрі знайшли квиток на поїзд, який прибув із Франції.

Чоловік був застрелений після того, як почав кричати  "Аллах Акбар" та стріляти у двох поліцейських, які попросили його пред'явити документи.

Один із поліцейських був поранений в плече.

Фото Repubblica
 Фото Repubblica
 Фото Repubblica
  Фото Repubblica

Раніше повідомлялося, що німецькі слідчі вважають, що підозрюваний в здійсненні теракту 19 грудня Аніс Амрі до цих пір переховується у Берліні, а його втеча із країни не могла б бути непоміченою.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти і його досі розшукує поліція.

Згодом стало відомо, що поліція розшукує громадянина Тунісу за підозрою у причетності до теракту.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт 24-річного тунісця Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:28
Відео
Посольство Британії записало нестандартне привітання з Різдвом та Новим роком
13:23
Викрадач літака на Мальті погрожує підірвати гранату - ЗМІ
13:14
Сирійські ЗМІ повідомили, що Алеппо обстріляли на наступний день після евакуації
13:09
Віце-премʼєр РФ Рогозін не долетів на інавгурацію президента Молдови
13:04
фото
На Мальті приземлився пасажирський літак із Лівії, захоплений невідомими
12:53
Від початку року в Середземному морі потонули вже 5 тис. мігрантів – ООН
12:44
Путін підписав наказ про розширення військово-морської бази РФ в Сирії
12:23
Італія підтвердила, що підозрюваного в теракті у Берліні застрелили в Мілані
12:18
Закарпатський суд повернув авто та скасував штраф родині "дипломатів-контрабандистів"
11:45
фото
Україна та Польща спрощують перетин кордону для малого прикордонного руху
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави

Закарпатський суд визнав неправомірними всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про фейковий лист з посольства. А якщо листа не було, то чим завинила пані дипломат? Треба відновити її на дипслужбі! Водночас, в МЗС вважають справу принциповою та готові до боротьби...

Інститут світової політики

Аудит зовнішньої політики: успіхи та невдачі України очима експертів

Було цікаво не тільки зібрати експертні думки, а й порівняти, як зовнішня політика України виглядає зсередини країни та поза її межами... Українці переконані, що місія України – це стримування Росії, зокрема, і від експансії в Європі. За це висловилася третина респондентів...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  