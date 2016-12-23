У Мілані вбито підозрюваного у нападі на берлінський ярмарок - ЗМІ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:32

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Міланська поліція застрелила чоловіка, якого підозрюють у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні, в результаті якого загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в силах безпеки.

Видання повідомляє, що підозрюваний був вбитий у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю.

За інформацією Reuters, міністр внутрішніх справ Італії дасть прес-конференцію в Римі о 10.45 (за місцевим часом).

Раніше італійська агенція Ansa повідомляла про те, що в Мілані поліція застрелила невідомого. Чоловіка було вбито під час звичайної перевірки документів.

Видання La Repubblica повідомляє, що підозрюваний був зупинений для звичайної перевірки документів в 3.00 ночі.

Повідомляється, що в рюкзаку Амрі знайшли квиток на поїзд, який прибув із Франції.

Чоловік був застрелений після того, як почав кричати "Аллах Акбар" та стріляти у двох поліцейських, які попросили його пред'явити документи.

Один із поліцейських був поранений в плече.

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Фото Repubblica

Раніше повідомлялося, що німецькі слідчі вважають, що підозрюваний в здійсненні теракту 19 грудня Аніс Амрі до цих пір переховується у Берліні, а його втеча із країни не могла б бути непоміченою.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти і його досі розшукує поліція.

Згодом стало відомо, що поліція розшукує громадянина Тунісу за підозрою у причетності до теракту.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт 24-річного тунісця Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.