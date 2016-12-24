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ФБР попередило про можливі атаки ІДІЛ в США на Різдво

Субота, 24 грудня 2016, 12:10
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Федеральне бюро розслідувань опублікувало попередження про можливі атаки терористичної організації "Ісламська держава" на території США в період Різдва.

Про це повідомляє Voice of America.

ФБР опублікувало заяву у п'ятницю, 23 грудня, після того, як бойовики ІДІЛ опублікували в мережі список церков США в якості можливих цілей.

Представник ФБР Ендрю Еймс заявив, що в рамках постійного діалогу з партнерами з правоохоронних органів, "ФБР регулярно обмінюється інформацією про потенційні загрози, щоб розширити можливості правоохоронних органів щодо захисту суспільства".

Еймс рекомендує громадянам США бути пильними та повідомляти про підозрілу діяльність.

Нагадаємо, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

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