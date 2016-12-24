Сім'я загиблого в Берліні українця отримає компенсацію від уряду ФРН

Субота, 24 грудня 2016, 13:53

Сім'я українця, який 19 грудня загинув під час теракту у Берліні, зможе отримати 10 тисяч євро компенсації від німецького уряду.

Про це у Twitter написав посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляємо його доньку", - написав він.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 грудня 2016 р.

Нагадаємо, поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня.

Внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.