Сім'я загиблого в Берліні українця отримає компенсацію від уряду ФРН

Сім'я українця, який 19 грудня загинув під час теракту у Берліні, зможе отримати 10 тисяч євро компенсації від німецького уряду.
Про це у Twitter написав посол України у ФРН Андрій Мельник.
"Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляємо його доньку", - написав він.
Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 грудня 2016 р.
Нагадаємо, поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня.
Внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.