Теракт у Берліні: поліція Тунісу затримала родича підозрюваного та ще двох осіб

Субота, 24 грудня 2016, 14:42

Туніські сили безпеки затримали племінника Аніса Амрі, підозрюваного у здійсненні теракту в Берліні, який був застрелений в Італії, та ще двох осіб.

Про це повідомляє BBC.

У Міністерстві внутрішніх справ Тунісу повідомили, що троє осіб, у віці від 18 до 27 років, були членами "терористичного осередку".

Серед затриманих осіб - племінник Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на ярмарку у Берліні та який був застрелений в Італії.

Затримання трьох осіб відбулося у п'ятницю, 23 грудня.

Нагадаємо, 23 грудня міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті підтвердив, що в передмісті Мілана застрелили громадянина Тунісу Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на ярмарку у Берліні.

Внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.