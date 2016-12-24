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Ле Пен увійшла до рейтингу найпопулярніших особистостей у Франції

Субота, 24 грудня 2016, 16:21
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Лідер французьких ультраправих Марін Ле Пен увійшла до рейтингу 50 найпопулярніших особистостей у Франції, випередивши колишнього прем'єра Франсуа Фійона.

Про це йдеться в результатах опитування, що проводить французька газета Le Journal du Dimanche.

У рейтингу найпопулярніших особистостей Ле Пен зайняла 37 місце, обігнавши на п'ять пунктів свого суперника на майбутніх президентських виборах у Франції, кандидата від республіканців, колишнього прем'єра Франсуа Фійона, який опинився на 42 місці.

Кандидат у президенти, екс-міністр економіки в уряді Франсуа Олланда, Еммануель Макрон зайняв 46 місце у рейтингу.

За інформацією видання, найпопулярнішою людиною в країні став французький кіноактор та комік Омар Сі, який здобув всесвітню популярність після прем'єри стрічки " Недоторканні (2011)", що стала однією з найкасовіших за всю історію французького кінематографу.

Нагадаємо, екс-міністр економіки в уряді Франсуа Олланда Еммануель Макрон вперше випередив за популярністю інших кандидатів на посаду президента Франції.

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