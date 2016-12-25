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Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для Сирії і України

Неділя, 25 грудня 2016, 15:01
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Під час традиційного різдвяного послання "Місту і світу" Папа Римский побажав миру країнам, де тривають війни, згадавши при цьому Україну і Сирію.

Текст послання наводить Радіо Ватикану.

Папа закликав міжнародну спільноту докласти зусиль для миру у Сирії і знайти шлях до мирного врегулювання.

"Прийшов час, аби зброя замовкла назавжди, а міжнародна спільнота почала активно докладати зусилля, щоби знайти вирішення кризи шляхом переговорів і відновити громадянське співжиття в країні" - сказав Папа Римський.

При цьому він закликав надати невідкладну допомогу мирним жителям Алеппо, що останніми тижнями стало ареною найжорстокіших боїв.

Крім того, Папа згадав і про Україну.

"Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання" - сказав він..

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