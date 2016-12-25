Президент Чехії побажав співгромадянам "небезпечного життя"

Неділя, 25 грудня 2016, 16:10

Президент Чехії Мілош Земан побажав громадянам своєї країни в новому році небезпечного життя.

Про це він заявив в ефірі радіо Frekvence 1, передає видання Lidovky.

Президент Чехії зазначив, що бажати всім доброго здоров'я нудно.

Тому, за його словами, він хотів би бути оригінальним.

"Знаєте, дорогі слухачі, чого я вам хочу побажати? Небезпечного життя. Життя, сповненого ризиків, сповненого битв, і найголовніше, перемог.

Оскільки якщо не боротися, то і перемогти неможливо. Бажаю вам успіхів" - сказав Земан.