Польська опозиція продовжить протести у Сеймі принаймні до 11 січня

Понеділок, 26 грудня 2016, 10:28

Депутати опозиційної польської партії "Громадянська платформа" і надалі знаходяться в залі засідань Сейму і залишаться там і після Нового року.

Про це в неділю ввечері заявив лідер партії Гжегож Схетина, повідомляє TVN24.

Він також додав, що "Громадянська платформа" чекає відновлення засідань Сейму, перерваних минулого тижня за розпорядженням маршалка Сейму Кухцінського.

Схетина підкреслив, що депутати ГП залишаться в залі засідань Сейму, принаймні, до 11 січня, коли має відбутися чергове засідання нижньої палати польського парламенту.

"Ми не хочемо визнавати, що бюджет був проголосований легітимно. Закон було порушено, останні події у цьому Сеймі – це зло для вільної Польщі, вільного Сейму, раніше такого не траплялося. Те, що сталося – це зло для польської демократії, для польського парламенту", – підкреслив він.

Видання відзначає, що протести опозиції у Сеймі тривають вже десять днів. Так, від 16 грудня в пленарному залі парламенту Польщі знаходяться депутати від опозиції, які почали тоді протест проти вилучення з зали Міхала Щербини і проти запланованих польською владою змін у правилах роботи журналістів у Сеймі.

Тоді спікер Сейму Марек Кухцінський переніс засідання до Колонної зали Сейму, де правляча партія ПіС провела голосування за проект держбюджету Польщі 2017 року вручну, а також проголосувала закон, який зменшує соціальні гарантії для ветеранів спецслужб соціалістичної Польщі.

Опозиція закидає правлячій партії те, що голосування в Колонній залі були незаконні, в тому числі через відсутність кворуму.

Нагадаємо, правляча партія Польщі "Право і Справедливість" заявила про намір створити при Сеймі Медійний центр, який стане ключовим місцем взаємодії політиків і журналістів. Нинішня влада планує обмежити журналістам доступ до будівлі Сейму лише першим поверхом.

Такі плани викликали масові протести журналістів та опозиції.

Пізніше у парламенті Польщі до 6 січня пообіцяли представити нові пропозиції щодо засад роботи журналістів у Сеймі і Сенаті.

Проте глава МВС Польщі наполягає на тому, що голосування в Сеймі без опозиції було законним.