ФСБ перевіряє чотири основні версії катастрофи Ту-154

Понеділок, 26 грудня 2016, 13:24

Чотири основні версії перевіряються у справі про катастрофу літака Ту-154 Міноборони РФ над Чорним морем.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії.

В ФСБ заявляють, що ознак і фактів, що вказують на можливість вчинення терористичного акту або диверсії на борту повітряного судна, в даний час не отримано.

"Основними робочими версіями залишаються потрапляння в двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів, помилка пілотування і технічна несправність літака", - зазначили в ФСБ.

"Станом на даний момент встановлені очевидці падіння авіалайнера, є також запис відеореєстратора. З ними працюють члени слідчої групи", - додали у відомстві.

Нагадаємо, літак Міноборони Ту-154 25 грудня вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.

Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі. На борту літака перебували 92 особи.