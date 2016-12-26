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МЗС України викликало посла Ізраїлю у зв'язку з голосуванням в ООН - ЗМІ

Понеділок, 26 грудня 2016, 14:28
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Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в МЗС.

"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра в Ізраїль", - розповів співрозмовник агентства.

Згідно з інформацією, в ході зустрічі українська сторона виступила з закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит в Ізраїль, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін. За інформацією агентства, скасування візиту пов'язане з ситуацією довкола голосування в РБ ООН за резолюцію, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Радбезу ООН 14, включаючи Україну, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона негативно відреагувала на результати голосування. Прем’єр-міністр Ізраїлю наказав міністерству закордонних справ згорнути майже всю дипломатичну роботу з 12 державами, які голосували за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Детальніше про конфлікт, який виник у зв'язку з голосуванням в ООН, читайте у статті Дипломатичний скандал з Ізраїлем: чому Київ не міг проголосувати інакше.

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