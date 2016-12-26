Ізраїль планує вжити заходи щодо ООН через резолюцію про поселення

Понеділок, 26 грудня 2016, 16:22

В Ізраїлі планують вжити у відповідь заходи щодо ООН у зв'язку з прийняттям резолюції, що вимагає від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Про це повідомляє ізраїльський інформаційно-новинний портал "Ynet".

Повідомляється, що заходи будуть спрямовані на агентство ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (UNRWA), яке, за словами Ізраїлю, вкладає багато сил та коштів, щоб завдати шкоди державі.

"Ізраїль також буде робити все, щоб скасувати призначення анти-ізраїльських офіційних осіб в ООН, які регулярно роблять заяви проти Ізраїлю, використовуючи антисемітську лексику", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Ізраїль планує значно скоротити фінансування низки установ ООН.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці РБ ООН більшістю голосів схвалила проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Після цього прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наказав міністерству закордонних справ згорнути майже всю дипломатичну роботу з 12 державами, які голосували за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії.

Детальніше про конфлікт, який виник у зв'язку з голосуванням в ООН, читайте у статті Дипломатичний скандал з Ізраїлем: чому Київ не міг проголосувати інакше.