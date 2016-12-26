В МЗС поговорили з послом Ізраїля: пояснили дії Києва та дорікнули за емоції

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Понеділок, 26 грудня 2016, 18:20
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В МЗС України надали послу держави Ізраїль в Україні Еліаву Бєлоцерковські роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію української делегації підтримати резолюцію ООН щодо поселень та дорікнули з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку. Послу Ізраїлю надано роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого проекту", - зазначено у повідомлені МЗС.

В МЗС також наголосили, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднювала у різноманітних форматах.

"За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Україна та Ізраїль зосередять зусилля на підготовці низки важливих двосторонніх заходів: проведення у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту Угоди про вільну торгівлю, підготовка до підписання Імплементаційного протоколу до нещодавно ратифікованої сторонами Угоди, що регулює трудову міграцію, а також продовження переговорів стосовно подальшої лібералізації авіасполучення.

За інформацією МЗС, було також домовлено узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН.

Як повідомлялося, РБ ООН більшістю голосів схвалила проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях. 

Ізраїльська сторона негативно відреагувала на результати голосування. Прем’єр-міністр Ізраїлю наказав міністерству закордонних справ згорнути майже всю дипломатичну роботу з 12 державами, які голосували за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.

Детальніше про конфлікт, який виник у зв'язку з голосуванням в ООН, читайте у статті Дипломатичний скандал з Ізраїлем: чому Київ не міг проголосувати інакше.

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