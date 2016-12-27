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Теракт у Берліні: поляк в кабіні вантажівки був застрелений в голову до трагедії

Вівторок, 27 грудня 2016, 10:12
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Польський водій, що опинився на пасажирському сидінні вантажівки, яка вчинила наїзд на людей на різдвяному ярмарку в Берліні 19 грудня, найбільш ймовірно, був застрелений в голову за кілька годин до трагедії.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на видання Bild.

"Розтин показав, що Лукаш Урбан був застрелений пострілом в голову між 15:30 та 17:30 за місцевим часом в день нападу вантажівки на берлінський різдвяний ярмарок", – йдеться у повідомленні.

У повідомлення наголошується, патологоанатомічне дослідження показало, що 37-річний поляк зазнав значної втрати крові, коли його застрелили і зарізали.

Проте Bild відзначає, що поляк все ж таки міг бути живим в той момент, коли підозрюваний Аніс Амрі направив 40-тонну вантажівку на різдвяний ярмарок 19 грудня, коли загинули 12 осіб.

"Лікарі повідомили, що Урбан міг бути притомним і знаходився на пасажирському сидінні під час нападу. Слідчі вважають, що він, можливо, схопив кермо під час атаки, щоб змінити напрямок вантажівки і запобігти ще більшим жертвам", - відзначає Deutsche Welle.

Видання відзначає, що петиція із закликом до німецької влади нагородити поляка найвищою нагородою Німеччини станом на ранок вівторка підписали вже понад 37 000 осіб.

У зверненні до президент Німеччини Йоахіма Гаука йдеться про те, щоб нагородити Урбана Федеральним хрестом "За заслуги".

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

За підозрою у причетності до теракту поліція розшукувала громадянина Тунісу.

Підозрюваного Аніса Амрі було вбито у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю, 23 грудня.

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