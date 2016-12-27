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Маккейн: не очевидно, що Трамп спробує скасувати антиросійські санкції

Вівторок, 27 грудня 2016, 15:54
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Глава сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн заявив, що на даний момент не очевидно, що новообраний президент США Дональд Трамп спробує скасувати санкції проти РФ.

Про це Маккейн заявив на прес-конференції в Естонії, де перебуває в рамках офіційного візиту делегації Конгресу США, передає Delfi.ee.

"Не очевидно, що новий президент спробує скасувати санкції. Сьогодні не можна бути впевненими щодо цього", - заявив Маккейн, відповідаючи на питання журналістів про те, що робитиме Конгрес у разі, якщо Трамп спробує скасувати накладені на Росію санкції через агресію в Україні.

"Поки Путін окупував Крим та вторгся в Україну, вірю, що хто б не був президентом (у США - Ред.), віримо у те, в що вірив Рейган — сила забезпечує мир. І присутність солдатів США в Естонії є тому підтвердженням.

Найкращий спосіб запобігти порушенням Росії — наявність надійної і потужної військової сили та сильний оборонний альянс НАТО, в якому Естонія відіграє дуже важливу роль", - додав він.

Як відомо, США розширили санкції проти РФ у зв'язку з її ролю у конфлікті в Україні.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що збереження санкцій проти Російської Федерації через її агресію в Україні було би мудрим підходом з боку нової адміністрації США, який дозволив би утримувати тиск на Москву до повної імплементації нею Мінських домовленостей.

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