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Швеція очолила рейтинг найкращих країн для бізнесу, Україна посіла 74 місце

Середа, 28 грудня 2016, 12:34
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Швеція буде найкращою країною для ведення бізнесу у 2017 році за версією журналу Forbes. Скандинавська країна вперше очолила рейтинг авторитетного видання, до якого входять 139 країн.

Шведська економіка за минулий рік виросла на 4,2% (загальний обсяг $493 мільярдів), і тільки Ірландія і Люксембург показали краще зростання серед країн, які потрапили у ТОП-25 рейтингу.

"Скандинавська країна має низький рівень державного боргу щодо інших країн Європейського Союзу і отримує переваги від політики вільної торгівлі. Профіцит торгового балансу склав 5,2% ВВП в минулому році. Швеція посіла перше місце в семи з 11 категорій, за якими складався рейтинг", - зазначають автори рейтингу.

До першої десятки рейтингу загалом увійшли сім європейських країн, а також Гонконг, Нова Зеландія та Канада.

Україна посіла у рейтингу 74-те місце, між Індонезією та Вірменією. Автори відзначили, що окупація Росією Криму і триваюча агресія на сході України шкодять економічному зростанню.

"З втратою значної частини важкої промисловості на Донбасі, економіка України скоротилася на 6,8% в 2014 році і продовжила падіння до 10,5% в 2015 році. Україна і Росія вступили в торгову війну і товарообіг між країнами різко скоротився до кінця 2015 року", - пише видання.

Відзначається також, що з 1 січня 2016 року почала діяти зони вільної торгівлі Україна-ЄС і, як очікується, це допоможе Україні інтегрувати свою економіку з Європою шляхом відкриття ринків та гармонізації законодавства.

Для порівняння, Польща у рейтингу посідає 31-е місце, Угорщина – 41-е, Грузія – 43-е, Румунія – 45-е, Молдова – 77-е, а Росія – 79-е.

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