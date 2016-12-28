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Теракт у Берліні: поліція затримала можливого спільника терориста

Середа, 28 грудня 2016, 16:13
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У Німеччині поліція затримала можливого спільника тунісця Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на Різдвяному ярмарку у Берліні, та який був застрелений в Італії.

Про це повідомляє Spiegel, з посиланням на джерела в силових структурах.

Можливим спільником Амрі є 40-річний виходець з Тунісу, який проживає в Берліні.

За даними видання, в середу, 28 грудня, поліція провела обшуки в житловому приміщенні підозрюваного та бізнес-приміщенні в районі Темпельхоф. Чоловіка було тимчасово затримано.

За інформацією Die Welt, слідчими було проаналізовано дані з мобільного телефону тунісця Амрі та виявлено, що затриманий міг підтримувати контакт з виконавцем теракту.

До кінця завтрашнього дня буде прийняте рішення про видачу ордера на арешт підозрюваного спільника.

Нещодавно туніські сили безпеки затримали племінника Аніса Амрі, підозрюваного у здійсненні теракту в Берліні, який був застрелений в Італії, та ще двох осіб.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

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