Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Радбезу ООН

Середа, 28 грудня 2016, 17:02

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Ради безпеки ООН, яка назвала будівництво поселень на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі порушенням міжнародного права.

Про це він написав у Twitter.

"Ми не можемо продовжувати дозволяти, щоб до Ізраїлю ставилися з таким тотальним презирством і зневагою. Вони були хорошим другом США, але це більше не так. Початком кінця була жахлива угода з Іраном, і тепер це (ООН)! Тримайся Ізраїль, 20 січня стрімко наближається", - написав Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 грудня 2016 р.

Як відомо, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа і він офіційно обійме посаду президента США.

Минулого тижня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.

У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про скасування офіційного візиту прем'єра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Як пояснили в МЗС України, визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.