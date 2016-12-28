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Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Радбезу ООН

Середа, 28 грудня 2016, 17:02
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Обраний президент США Дональд Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Ради безпеки ООН, яка назвала будівництво поселень на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі порушенням міжнародного права.

Про це він написав у Twitter.

"Ми не можемо продовжувати дозволяти, щоб до Ізраїлю ставилися з таким тотальним презирством і зневагою. Вони були хорошим другом США, але це більше не так. Початком кінця була жахлива угода з Іраном, і тепер це (ООН)! Тримайся Ізраїль, 20 січня стрімко наближається", - написав Трамп.

Як відомо, 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа і він офіційно обійме посаду президента США.

Минулого тижня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.

У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про скасування офіційного візиту прем'єра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Як пояснили в МЗС України, визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

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