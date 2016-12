Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Радбезу ООН

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав Ізраїль і розкритикував резолюцію Ради безпеки ООН, яка назвала будівництво поселень на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі порушенням міжнародного права.

Про це він написав у Twitter.

"Ми не можемо продовжувати дозволяти, щоб до Ізраїлю ставилися з таким тотальним презирством і зневагою. Вони були хорошим другом США, але це більше не так. Початком кінця була жахлива угода з Іраном, і тепер це (ООН)! Тримайся Ізраїль, 20 січня стрімко наближається", - написав Трамп.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!