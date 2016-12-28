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Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу Ту-154 Міноборони РФ

Середа, 28 грудня 2016, 19:19
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Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo у своєму новому випуску опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154 Міноборони Росії в Чорному морі.

На першій карикатурі зображений падаючий літак, в салоні якого артист протяжно співає звук "а". Малюнок супроводжується написом: "Репертуар хорів червоної армії розширюється".

 

На другий карикатурі також зображений падаючий літак, але вже з іншим написом: "Погані новини... Путіна всередині не було".

 

Нагадаємо, літак Міноборони Ту-154 25 грудня вилетів з аеропорту Адлера і зник з радарів через 2 хвилини після зльоту.

Пізніше стало відомо, що авіалайнер зазнав катастрофи в Чорному морі. 

На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти військового Ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які летіли виступати в Алеппо.

Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.

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