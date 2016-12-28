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Кількість українських шукачів притулку у ЄС зменшилася на 39%

Середа, 28 грудня 2016, 19:48
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Кількість українських шукачів притулку у Євросоюзі у першому півріччі 2016 року зменшилася на 39% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Про це повідомила аналітик ГО "Європа без бар’єрів" Катерина Кульчицька.

"Військова агресія Росії на Сході України та анексія Криму стала причиною посилення міграційних потоків як усередині України, так і за її межами. Якщо з 2008 по 2013 роки в ЄС за рік реєстрували близько однієї тисячі заяв на пошук притулку від українців, то у 2014 році, після початку конфлікту, кількість шукачів притулку збільшилась у 13 разів", - сказала Кульчицька.

У 2015 році в ЄС було зареєстровано 22 040 українських заявок, що у півтора рази більше, ніж у 2014-му і у 20 разів більше, ніж у "доконфліктний" 2013 рік.

 

Втім, вже у першому півріччі 2016 року приріст шукачів притулку з України знизився: було зареєстровано 7 030 заявок, що на 39% менше ніж у першому півріччі 2015 року.

Аналітик додала, що навіть після різкого зростання кількості заяв від українців їхня частка лишається незначною.

"22 040 українських заявок – це 1,6% від сумарної кількості шукачів притулку в ЄС у 2015 році (1 322 825). У першому півріччі 2016 року частка українських заявок була ще меншою і склала всього 1,14% (7 030 з 617 200 заявок)", – пояснила Кульчицька.

Нагадаємо, кількість прохачів притулку в 28 країнах ЄС, зареєстрованих у третьому кварталі 2016 року зменшилася на 15% у порівнянні з третім кварталом минулого року.

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