Нова НП в Стамбулі - невідомий стріляв у мечеті

Неділя, 01 січня 2017, 17:26

Невідомий вистрілив з рушниці у людей, що здійснювали намаз в міській мечеті.

Як повідомляє Hurriyet, один постраждалий був госпіталізований. Убитих немає.

Поліцейські зв'язали подію з побутовими причинами, допустивши, що жертва і злочинець були знайомі. У поліції зазначають, що стрілець, який утік з місця злочину, також міг отримати поранення.

Нагадаємо, в Стамбулі в новорічну ніч невідомий у костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь по відвідувачах популярного нічного клубу Стамбула. Нападник, озброєний автоматами Калашникова, спочатку відкрив вогонь по співробітниках поліції біля будівлі популярного нічного клубу Reina, потім зайшов всередину і почав стріляти по людях, які святкували новий рік.

В результаті атаки загинули 39 людей і 69 отримали поранення. Серед загиблих також один поліцейський.

Пізніше Генконсульство України уточнило, що серед упізнаних жертв українців немає.