Автор компрометуючого звіту про Трампа "у бігах" - ЗМІ

Четвер, 12 січня 2017, 17:08

Колишній співробітник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, якого вважають автором опублікованого нещодавно документа про нібито наявний у Росії компромат на обраного президента США Дональда Трампа, переховується.

Про це повідомляє BBC.

Крістофер Стіл, який працює в лондонській фірмі Orbis Business Intelligence Ltd, швидше за все, залишив свій дім цього тижня.

За даними кореспондента BBC Пола Вуда, Стіл залишив свій будинок у вівторок або в середу, перш ніж його публічно назвали автором звіту, і зараз він "у бігах".

Перед від'їздом він попросив сусідів доглянути за його кішками.

Кореспондент BBC Пол Вуд стверджує, що Стіл побоювався за своє життя ще в жовтні минулого року. Тоді ж Вуд вперше побачив документ, авторство якого приписують Стілу.

За словами кореспондента, члени розвідувального співтовариства розповіли йому, що високо цінують Стіла та що вважають його компетентним.

Зазначається, що Стіл не відреагував на прохання BBC прокоментувати скандальний документ про Трампа.

Нагадаємо, автором компрометуючого досьє на обраного президента США Дональда Трампа є колишній співробітник британської розвідки, а нині директор приватної лондонської фірми Orbis Business Intelligence Ltd Крістофер Стіл.

Раніше повідомлялося, що 10 січня телеканал CNN повідомив, що секретні документи, представлені минулого тижня президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу, містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Пізніше сайт BuzzFeed опублікував цей "документ", проте немає жодних підтверджень його достовірності. Сам Трамп заперечує поширену у ЗМІ інформацію.

Переклад скандального документа, в якому йдеться про нібито зв’язки представників компанії Трампа з РФ, можна прочитати за даним лінком: "В чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат".