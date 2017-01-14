РФ запросила адміністрацію Трампа на сирійські переговори в Астані - ЗМІ

Субота, 14 січня 2017, 15:53

Росія запросила представників нової адміністрації Дональда Трампа на сирійські мирні переговори, які в цьому місяці пройдуть в Астані і в яких братимуть участьТуреччина та Іран.

Про це повідомляє The Washigton Post із посиланням на джерела в майбутній адміністрації.

Запрошення надійшло 28 грудня, коли посол РФ в США Сергій Кісляк зателефонував до Майкла Флінна, кандидатуру якого Трамп висунув на пост радника з питань національної безпеки.

Співрозмовник видання зазначив, що " ніякого рішення не було прийнято" під час розмови і "у мене немає додаткової інформації щодо участі США".

Слід зазначити, що адміністрація Барака Обами виключала участь у переговорах в Астані. Видання відзначає, що участь США, особливо якщо угоду буде досягнуто, буде першою ознакою розширення американо-російського співробітництва.

У п'ятницю прес-секретар президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заявив, що США братимуть участь в переговорах, які заплановані на 23 січня, через три дні після інавгурації Трампа.

Водночас речник Державного департаменту США Марк Тонер заявив напередодні, що "формальне запрошення" для участі в переговорах у Астані до нинішнього американського уряду не надходило.