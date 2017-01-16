У Кремлі погодилися з Трампом, що НАТО – застаріла організація

Понеділок, 16 січня 2017, 12:06

У Кремлі згодні з обраним президентом США Дональдом Трампом у тому, що НАТО - пережиток минулого.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"НАТО дійсно пережиток (минулого), ми теж з цим згодні, ми давно говоримо про наші погляди на цю організацію", - сказав він.

За його словами, "системною метою цієї організації є конфронтація".

"Оскільки вона (організація) заточена на конфронтацію і вся структура присвячена ідеалам конфронтації, то, звичайно, навряд чи це можна назвати сучасною структурою, яка відповідає ідеям стабільності, стійкого розвитку і безпеки", - підкреслив Пєсков.

Раніше Дональд Трамп назвав НАТО застарілою організацією, яка належним чином не займається проблемою тероризму.