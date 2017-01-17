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Польським дипломатам не дозволили в’їзд в РФ через територію Білорусі

Вівторок, 17 січня 2017, 18:23
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Співробітники Прикордонного управління ФСБ Росії відмовили у в'їзді на територію РФ дипломатам з Польщі, які в'їжджали з території Білорусі.

Про це повідомляє видання Naviny.by.

Громадяни Польщі їхали на двох автомобілях з дипломатичними номерами. Вони були зупинені на кордоні Росії і Білорусі на трасі Мінськ — Москва в Смоленській області.

"Оскільки тут немає постів прикордонного контролю для пропуску в РФ громадян третіх країн, дипломатам було відмовлено у в'їзді і рекомендовано перетнути кордон в сусідніх регіонах", —повідомив представник прикордонного управління ФСБ Росії Олександр Лазненко.

За його словами, на кордоні Росії і Білорусі немає прикордонних постів, однак на трасі при в'їзді в РФ постійно чергує прикордонний наряд. За останні дні, додав представник відомства, було відзначено ще кілька аналогічних випадків.

Дипломати з інших країн теж намагалися в'їжджати в Росію через кордон з Білоруссю. Проте всім іноземцям було відмовлено у в'їзді.

Найближчий міжнародний пункт пропуску, де громадяни третіх країн можуть перетнути кордон Росії та Білорусі, знаходиться в Брянській області — на стику з кордоном з Україною, також можна проїхати через КПП "Бурячки" на кордоні Латвії і Росії.

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