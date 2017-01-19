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ЄС у лютому продовжить санкції проти Януковича і його соратників – ЗМІ

Четвер, 19 січня 2017, 17:14
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Європейський Союз, швидше за все, у лютому продовжить на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 його соратників.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що, швидше за все, станеться у лютому", - написав він.

Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

Санкції проти Януковича і його соратників були запроваджені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.

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