ЄС у лютому продовжить санкції проти Януковича і його соратників – ЗМІ

Європейський Союз, швидше за все, у лютому продовжить на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 його соратників.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що, швидше за все, станеться у лютому", - написав він.

