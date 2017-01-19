ЄС у лютому продовжить санкції проти Януковича і його соратників – ЗМІ

Четвер, 19 січня 2017, 17:14

Європейський Союз, швидше за все, у лютому продовжить на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і 15 його соратників.

Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що, швидше за все, станеться у лютому", - написав він.

Eu diplomats today discussed extension of sanctions against #Yanukovych & 15 of his assoc. likely 1 year roll-over in Feb #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 січня 2017 р.

Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

Санкції проти Януковича і його соратників були запроваджені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.